《陽光普照》晉級奧斯卡最佳國際影片初選15強，美影評人讚「史詩般的救贖傳奇」

電影《陽光普照》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，今（10）日傳出首波捷報！經首輪投票之後，《陽光普照》從 93部國際影片中脫穎而出，名列15部初選名單影片，朝奪獎路上更向前一步。

第93屆奧斯卡金像獎預計在4月25日登場，今日公布最佳國際影片、紀錄長片、紀錄短片、化妝與髮型設計、原創音樂、原創歌曲、動畫短片、實景短片、視覺效果等9個獎項的初選入圍名單。

在國際影片上，台灣的《陽光普照》在與世界93個地區/國家的電影競爭之後，成功進入「最佳國際影片」首輪入圍名單。這個獎項頒給在美國境外製作、非英語對話高於50%、片長超過40分鐘的電影。

此次與《陽光普照》共同入圍最佳國際影片來自歐洲、中南美州、俄羅斯、北非與亞洲。其中亞洲電影有3部，除了台灣《陽光普照》以外，還包括香港電影《少年的你》與伊朗電影《太陽之子》（暫譯）（SunChildren）。

《中央社》報導，台灣在李安1993年作品《喜宴》、1994年《飲食男女》、2000年《臥虎藏龍》（獲獎）之後，再沒有台灣電影進入奧斯卡最佳國際影片（前稱最佳外語片）的正式入圍名單。上一部曾進入初選短名單的台灣電影是2012年的「賽德克，巴萊」，可惜沒有進入最終5強名單。

《聯合報》報導，導演鍾孟宏目前據悉已回鄉下老家，年節預備好好在家休息，年後預計為新片《瀑布》努力，他得知喜訊時開心回應「感謝大家，台灣加油」，並祝大家新年快樂。監製葉如芬先前則表示，「從《失魂》、《大佛普拉斯》到《陽光普照》，今年我監製的電影第3次角逐奧斯卡最佳外語片，覺得很開心、也很驕傲」，她也希望外界可以多多支持推動國片，讓台灣電影更好。

由鍾孟宏執導的《陽光普照》描述一個平凡家庭的故事，因為小兒子入獄，改變了這一家人的生活，在2019年在金馬獎抱回5座大獎，包括最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳男主角獎、最佳男配角獎與最佳剪輯獎。

Photo Credit: 中央社 2019年，鍾孟宏（中）的《陽光普照》獲得第56屆金馬獎最佳劇情長片，從金馬執委會主席李安（右）、導演王童（前左）手中接下獎座。

而在國外，《陽光普照》獲邀多倫多影展、韓國釜山影展放映，受到許多國外觀眾好評，去年更被美國權威媒體《綜藝報》（Variety）評為年度十大電影之首。

《上報》報導，《綜藝報》首席影評人德布魯（Peter Debruge）認為，《陽光普照》某種程度象徵了2020年的電影產業狀況，在Netflix平台上播出能補足疫情期間遺留的空缺。他更認為此片是一部「史詩般的救贖傳奇」，尤其劇中張立東的手被砍而掉進火鍋裡的片段，讓他嘖嘖稱奇；德布魯也提到《陽光普照》片中演員的表演方式很細緻，對於親子關係的描述也有鼓勵的作用。

奧斯卡最終5強名單將於3月15日公布。入圍「最佳國際影片」的名單如下：

台灣，《陽光普照》 丹麥，《醉好的時光》 香港，《少年的你》 捷克，《Charlatan》 羅馬尼亞，《一場大火之後》 俄國，《親愛的同志》 墨西哥，《流亡雙城》 挪威，《Hope》 瓜地馬拉，《La Llorona》 智利，《The Mole Agent》 象牙海岸，《Night of the Kings》 波士尼亞，《Quo Vadis, Aida?》 伊朗，《Sun Children》 法國，《媽咪心風暴》 突尼西亞，《The Man Who Sold His Skin》

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責任編輯：黃筱歡

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