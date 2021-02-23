共產黨「管天管地管人民」，政府權力延伸到自然，霧霾都成了政治

春節假日期間，偶爾走在台灣的路上，就會聽見放煙花的聲音，做生意的商戶也很喜歡燒紙拜拜。台灣的大街小巷都有很多宮廟，經過時有濃濃的香火味，如果是大型的廟宇，紙元寶堆積成山，等著集中燒掉。

在我小時候，每逢清明和七月半，中國的大街小巷到處是賣菊花和紙錢的小攤子，家裡的老人也會去燒。

我雖不燒紙，但過年時看見各種各樣的鞭炮也想買一些來放，那時候的鞭炮很便宜，一到過年隨處可買，在院子裡面放炮也沒人來管。但不記得從什麼時候開始，煙花和紙錢越來越難買，必須要到限定的地方買不說，還必須去限定的地方放炮，這樣一來，我們小孩放炮的熱情就小了很多，因為城市裡幾乎找不到放炮的地方，必須去很遠的城郊。

少了煙花就少了很多年味，年復一年，春節的氛圍就被沖淡了。

中國為什麼不讓放煙花和燒紙錢呢？官方說法是污染環境，也容易引發火災。中國人的慣性思維，通常官方說什麼大家就信了。況且確實成都每年入冬以來，空氣越來越差，鞭炮和燒紙在成都幾乎是滅絕了。

成都的秋天來得很早，一過中秋，就開始連日陰天，陽光見得很少，一直會持續到隔年春天。所以有長達半年時間，成都幾乎都看不見藍天白雲，最近五年愈發嚴重，一進入秋天，天空漂浮著濃濃的霧霾，早上打開門幾乎就是伸手不見五指，空中灰濛濛的一片，空氣都是臭的，查一下空氣質量指數，每一天都顯示嚴重污染，會危害健康。

成都秋冬的陰霾天氣，加上糟糕的空氣質量，實在讓人覺得壓抑。我在台灣的朋友於冬天前往成都，需要每日播放舒緩心情的音樂，才能調節天氣帶來的壓抑感。

我個人對空氣污染反應比較遲鈍，不像很多人每天盯著空污指數看，然後認真戴口罩。但事實是，每一年冬天，我都覺得喉嚨裡堵堵的，總像是有痰咳不乾淨，鼻腔也覺得很乾，每天清理鼻孔的時候有很多黑色的髒污。

最近幾年，我身邊越來越多的人肺部出現問題，肺癌、肺部結節、肺部腫塊不在少數。有網友戲稱：「毒死你」的英語要怎麼說？答案是「Welcome to Chengdu」。

因為空氣質量很差，成都人開始盛行戴N95口罩，據說可以擋住霧霾中的有害金屬顆粒，很多民眾也在家裡安裝空氣淨化器，學校的家長們也集資為孩子班上安裝淨化器，想保護孩子安全。但是官方為了掩蓋霧霾的嚴重性，甚至規定學校中不允許安裝、使用淨化器，也不允許戴口罩。

空氣污染這個詞在成都很敏感。有人在網上公布照片，帶著口罩，舉著紙牌，紙牌上寫：「我愛成都，請讓我呼吸」，這類照片被屏蔽，發照片的人被談話。這樣一來，霧霾早就不是空氣污染的問題，而上升成為政治問題。

市民們都認為，霧霾的源頭是「彭州石化」的工廠，既然造成如此嚴重的污染問題，工廠應該停業整頓，但是「彭州石化」耗資巨大，是政府的明星產業，促進原油入川，填補四川及整個西南地區煉油工業的空白，政府不會輕易放棄，於是又有專家為官方背書：「霧霾不僅有工廠的原因，跟城市汽車尾氣排放巨大也有關。」

難道說為了解決霧霾問題，城市裡面也嚴禁開車了嗎？當然不能。不管是放鞭炮、燒紙，還是汽車排放，都只是工業污染的遮羞布而已。這就不難理解為什麼戴口罩、用空氣淨化器、宣傳霧霾危害都是政治問題，因為成都的空氣污染就是政府造成的，承認霧霾，就是承認四川、成都政府失職。

去（2020）年是我們家在台灣的第一次新年，有人送我們「仙女棒」，家裡最小的弟弟才第一次放炮，過年期間，天上到處可見煙花。台灣每年燒的紙錢和煙花應該比整個中國都要多，但是藍天白雲依舊。而成都呢，每年一入秋，若能遇見一天藍天白雲，都要上個新聞頭條慶祝一下。

成都的朋友說今（2021）年天氣不錯，入冬後一改往年，空氣好了很多，因為疫情很多工廠停工，污染少了。我聽了覺得有點心酸，白日的藍天白雲和新鮮空氣，以及夜晚的繁星密佈，只是最基本的日常，應該是上帝給世界的恩賜，這一切在成都市以及中國大部分城市都成了奢侈，在共產黨「管天管地管人民」的統治之下，政府權力延伸到自然，自然環境都成了政治。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航