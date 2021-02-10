陳時中證實莫德納將提供台灣500萬劑疫苗，路透社：此前全程保密

美國製藥廠莫德納（Moderna）週二（9日）宣布，已和台灣、哥倫比亞政府簽署 COVID-19 疫苗供應協議，將分別提供500萬劑、1000萬劑疫苗，並於2021年中期開始交付。莫德納聲明表示，莫德納的COVID-19疫苗目前尚未獲台灣、哥倫比亞批准使用，但他們會配合兩國藥政機關，以期 在分發前獲得批准。

陳時中今（10）日稍早也證實，已與莫德納簽約，交貨時程還需做最後確認。陳時中表示，全球疫苗吃緊，時間無法確定，但年中到貨應該沒有問題。

莫德納疫苗防護比率達94.5%，需施打2劑，是所謂「傳訊核糖核酸」（mRNA）疫苗，將實驗室製造的mRNA注入人體，教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白並產生中和抗體，在病毒造成感染之前就先阻斷，是這波研發競賽裡技術最高端的疫苗之一；輝瑞（Pfizer）/BioNTech也是mRNA疫苗。

《路透社》報導，台灣去年12月底表示已和各方達成協議購買近2000萬劑疫苗，包括1000萬劑由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford）合作的疫苗，首批疫苗將從3月開始到貨。另外，台灣也列入「COVID-19疫苗全球取得機制COVAX」首波配送疫苗名單，將獲得英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）約20萬劑疫苗，到貨時間尚未確定。

不過《路透社》報導也指出，在此之前台灣皆未宣布已和莫德納達成協議，並以商業機密為由，將協議的詳細內容全程保密。《路透社》也提到，德國上週迴避了台灣提出的提供疫苗請求，因為「亞洲科技巨頭的援助請求有可能激怒中國」。

陳時中昨晚接受《鄭知道了》專訪首次透露，台灣目標取得疫苗數量為3000 - 3500萬劑，目前已經快要穩住3000萬劑了（含國內疫苗）。國內疫苗高端、聯亞正在努力中，品質好，政府也會全力協助他們，自給自足很重要，光是肺炎流感化就需要大量疫苗。如何掌握藥物、疫苗，這已經是國安的事情，需要嚴肅以對。

至於是否會採用中國疫苗，陳時中表示，法規上不接受中國生產的疫苗。過去我們每次想要開放一些中國製劑時，都會出現不良的事件，在這個節骨眼，台灣也沒有考慮修法開放中國疫苗，中國疫苗目前也沒有列入專家小組的候選疫苗。

陳時中表示，3月起就從各國資料來研析那些疫苗有效，目前中國疫苗都沒有科學證據、文獻，技術性資料也不足，因此沒有列進來，連門檻都沒有就不會想到修法問題。

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