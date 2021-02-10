全台剩不到30尾！保育類「龍王鯛」再添一死，蘭嶼2鄉民捕獲拍照炫耀

（中央社）保育類龍王鯛再傳悲劇，有蘭嶼部落的LINE群組有人貼出和超過1米長的龍王鯛合照。海巡署表示，已傳喚李姓、謝姓鄉民到案說明，2人辯稱龍王鯛被釣上岸時已死亡。

前幾天蘭嶼某部落的LINE群組有民眾PO上和龍王鯛（曲紋唇魚、蘇眉魚）的合照，照片中男子開心比出讚的手勢，從照片和男子的比例，這尾龍王鯛超過1米長，顏色鮮豔美麗，是一尾相當健康的魚。

民眾一看就知道是數量少見、被蘭嶼和綠島民眾喻為「觀光使者」的保育類龍王鯛，於是截圖向海巡署東部分署檢舉。

蘭嶼鄉民在社群網站群起撻伐，痛批「太狠心了」、「很離譜，不是一再呼籲嗎」、「這種魚長得很慢一年才增加一公斤」、「雖然經常可看到小魚，但已經列保育，就應該遵守」。

「珊瑚礁魚王」越來越少，全台剩不到30尾

蘭嶼潛水業者表示，龍王鯛優游大海時姿態優美，雖然體型龐大，但生性溫和，一直是海中美麗嬌客，潛水旅客看到都會驚呼，雖然可經常看到小魚蹤跡，但像照片這尾超過1米長的已很少見，大家應該要珍惜不要濫捕。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，曲紋唇魚 （龍王鯛）有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

何源興表示，根據圖片分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，在2014年列入瀕臨滅絕野生動物第2級，當時根據10幾年數量調查全台灣沒超過30尾。

海巡署東部分署表示，接獲鄉民檢舉後就立即找到李姓、謝姓關係人，並且約談到案，2人是當地年輕人，2人表示在岸邊放魚線釣魚，當魚線拉上岸時才發現釣到龍王鯛，且龍王鯛已死亡，他們帶回家拍照後就放回原海域。東部分署表示，李、謝2員的說詞有很多必須釐清之處，目前已經報請檢察官指揮偵辦。

台東縣政府農業處表示，依據《野生動物保育法》第18條規定，龍王鯛為保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違反者將依同法第41條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

不只龍王鯛，馬糞海膽、曼波魚恐被吃到瀕臨絕種

2016年5月間，綠島民宿業者陳明憲也捕獲龍王鯛將炫耀圖PO上網遭檢舉，陳姓男子辯稱他有疾病，導致潛水在水深1、20公尺海水中時，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類龍王鯛。法官調查，陳男射殺龍王鯛時僅距離3至4公尺、且一槍命中頭部上方面積狹小位置、命中後又曾近距離將魚穿孔，因此視線模糊不足採信並被判刑。

長期追蹤龍王鯛的中研院研究員鄭明修當時指出，龍王鯛在台灣海域的族群數量在20年間大幅減少，原因就在於過度捕撈，連幼魚也不放過，終於導致目前個體不斷減少的問題，然而更棘手的是年齡偏高、生育力趨近於零的窘境。

龍王鯛的蹤跡北達日本，南至澳洲東方的法屬新喀里多尼亞，西迄紅海與非洲南部海域。因為生長緩慢、長壽、產卵點容易預測，以及天性獨居等特質，極易因為過量捕撈而造成區域性的族群滅絕，並且影響整個珊瑚礁生態系。牠的族群有多脆弱呢？根據文獻紀錄，龍王鯛天生就不會群集出現，成熟個體密度通常在每公頃2到20尾之間（且極少超過10尾）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2016年龍王鯛被捕在網路上引起熱烈討論，生態關懷者協會指出，面對超高知名度保育類遭逢莫名劫難，管理不足與罰則過輕只反映出我們對自然的輕視，但歸根究底，問題出在我們如何看待自然：

我們又該如何去看待鯊魚、曼波魚、海膽、黑鮪魚？這些不在保育類珍稀物種大傘之下，在台灣各地深受饕客喜愛的美食，是否比龍王鯛更具捕獵的正當性？或是只要是稀少、脆弱的族群，就應該考慮管制採捕或全面禁捕？那麼那些曾經數量龐大，卻短時間內被被捕撈殆盡的鰻苗、蝦猴或魩仔魚呢？

當時有網友在個人臉書發表長文感慨，稱澎湖的潛水愛好者說，龍王鯛「曾經是下了海隨便都能見得到的魚類」，而那個曾經距今不過十多年，甚至更短。儘管每次帶領遊客進行水下觀光時，他都會千叮嚀萬囑咐哪些生物不可驚擾、獵殺，也不要購買牠們製作成的料理；但多年過去，每次下海看見的海洋生態逐漸消逝。

該名網友也稱，龍王鯛、馬糞海膽的悲歌也從來不是這塊土地上的特例，花蓮前幾年以曼波魚為主打吸引觀光，大肆宣傳牠的肉質美味又充滿膠質、養顏美容，而牠的腸子（龍腸）更是許多老饕們口中的珍寶；一瞬間曼波魚符號成為花蓮到處可見的標誌，連路燈都有牠的造型。不過才才幾年光景，去年曼波魚已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危紅色名錄之一，就和龍王鯛是一樣的狀況。

時隔不到5年，又一隻龍王鯛被捕，第一三岸巡隊表示，目前仍未找到該龍王鯛魚體，呼籲民眾應愛護海洋生態，如發現違法情事，可撥打海巡免費服務專線「118」，尋求協助。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航