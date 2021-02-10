《墮落天使》：情路上，千百道你和我的影子

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

王家衛曾言，《重慶森林》本是三段故事。香港的日與夜，林青霞、王菲看似斷裂的片段，那個流浪於陰影，住在酒店的殺手，來去自如，正在後作《墮落天使》，接續尚未說完的主題。

《墮落天使》黑暗的場景，看不清的槍戰。五位天使，潛伏在陽光之外的情慾，彼此呼應。黎明的浪子回頭回不來，金城武的鳳梨罐頭，李嘉欣的沉溺，楊采妮的瘋魔，莫文蔚的執著。

看清《墮落天使》很難，不在於它的誇張，不在於黎明殺手的超現實，金城武偷開店鋪的不可能。而是在於，訴說「感情」主題，沒有簡化一切，迷霧之中，此情可待成追憶，只是當時已惘然。

就像我們都曾經，幻想，自己是情路上的浪子。不必受傷，沒有負擔，把生命的其他事情辦妥，但愛情是魔咒，小巴偶遇舊同學的紅色炸彈，意外的埋伏和挫敗，都足以令一位浪子回頭。

圖片由作者提供

我哋仲係唔係Partner？同佢合作咗一百五十五個星期，今次係我哋第一次坐埋一齊，平時我哋唔多見，因為人嘅感情係好難控制，最好嘅拍擋係唔應該有私人感情。

情場浪子傷害別人，痛苦召喚人性的貧憎痴。工作之中，李嘉欣對黎明滲入了愛戀、渴望，從你的套房帶走被單是我，垃圾堆建築出情感，床上自慰和哭泣，空位再多，也被寂寞擠得難耐。

又如楊采妮乍一出場，執著於電話，於金毛玲，直截了當要金城武借她肩膀，可笑地找尋情敵。每一個人都似，都是金毛玲，你我的影子，失卻愛侶的痴狂，傷害別人的殺手，必經情路。

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在一九九五年的五月三十號，我終於得到我的初戀，我還記得那天晚上外面下著雨，當我看到她的時候，我忽然之間覺得我像一家店，而她就是我，在不知不覺之間，我讓她進了來，我不知道她會留多久，當然愈久愈好。

金城武晚來青澀的初戀，毫無防範，由憐生愛。童年受創不愛說話，以為對方和他心有靈犀，浮光掠影地暫時進駐別人店鋪，不慎被人佔領，染一頭金毛，作為暫代品，竟是自己先被遺忘。

遺忘是情愛的葬禮，因此莫文蔚執著於憶記。重遇黎明，誇張的金毛和言行，只為留下深刻，「或者你聽日會鍾意我」，性愛是直接的痕跡。明知只有一晚，分手無可挽回，依然咬在黎明手上。

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我記唔記得佢，其實唔係咁重要，對佢嚟講，我只係一個過程，希望佢可以早日去到佢嘅終點，搵到一個真正鍾意佢嘅人。其實每一個人都需要一個Partner，唔知道我，幾時可以搵到我嘅呢？

有些人，留不住的憶記，寧願毀滅所有。黎明為李嘉欣點一首《忘記他》，偏是忘不了。《忘記他》，出現在黎明和金城武的同場戲碼，象徵了，黎明浪子回頭，終究是虛幻的夢想。

以為自己在情路上來去自如，傷害了其他人，執迷於舊日的回憶，忘不了曾經的甜蜜，一心想幫助對方，失去自我，成為暫代的過程。我們都是墮落在七情六慾的影子，天使何在？

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《墮落天使》金城武著墨最多，刻劃親情之美。雪糕車撞死母親，他請了街坊一家坐車食雪糕；黎明沒受益人可寫，金城武則為父親錄影片；父親死後，他微笑地邊食雪糕，邊看父親影像。

看似有點突兀，夾在眾多情慾之間的「父子情」，並非單純歌頌親情美好，同為「感情」的本質。感情最初都像天使純粹，從未想過傷害他人，不同的意外、改變、際遇，而令你我墮落。

墮落並非必然，金城武受傷、失戀之後，學懂不要隨便開別人店，因為每一家店都有感情；請別人食雪糕，為父親拍下生日影片作禮物。即使重遇已成空姐的楊采妮，也有能力說，因為自己太英俊才認不出來。

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我已經好耐無坐過電單車，亦都好耐未試過咁接近一個人。我知道呢條路唔係好遠，我知道我好快會落車，不過呢一分鐘我覺得好暖。

王家衛式的「愛」，或許是珍惜每一段相伴的關係，就算頭破血流，也不放棄任何跟人磨擦的機會。《墮落天使》的情路上，你和我的，千百道影子，不也正是，那些無數擦身而過，所構成的感情。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin