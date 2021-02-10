港府預告放寬晚市堂食至10時，健身中心、美容院、電影院等可重開

香港「武漢肺炎」個案有減少跡像，港府公布，若疫情無重大變化，將於年初七（18日）起放寬社交距離措施，重點如下：

食肆：

晚市堂食恢復至晚上10時，最多4人一枱。

其他處所：

容許部分表列處所有限度運作，包括所有體育處所、健身中心、美容院、按摩院；以及娛樂場所如表演場所、主題公園、博物館、電影院等。

須用「安心出行」或留資料

食物及衞生局局長陳肇始指，自1月中加強強制檢測後，確診個案回落。過去7日平均確診每日26宗，源頭不明個案平均每日7宗。

她強調上述放寬措施，前提是到年初七前疫情無重大變化，而處所負責人須繼續遵守人數、戴口罩、量體溫等要求，且必須遵守兩項新增的措施。

新限制下，處所負責人必須安排所有員工每14日接受檢測；處所負責人必須要求顧客進入食肆或處所前，使用「安心出行」紀錄行蹤，或登記顧客的個人資料，以便進行流行病學調查。

陳肇始表明，無遵守各措施的處所及食肆，將停業或暫停晚市堂食最多14日。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex