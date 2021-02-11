緬甸為什麼這麼親中？先別假設絕大部分國家都應默認「親美」

緬甸這麼親中，不僅因為經濟靠中國

筆者本來覺得這道理太淺顯，並非一個很值得寫的題目。只是看到有的文章在指責「歐巴馬（Barack Obama）為何失去緬甸」，才覺得有必要澄清一些誤區。

不得不首先指出，「歐巴馬失去緬甸」完全是個偽命題。事實上，美國從未「擁有過緬甸」，緬甸自獨立以來，從未有過親美的政府。自從1988年緬甸軍人政變，鎮壓8888革命後，雙方關係更差。如果說有好轉的可能，那只是在緬甸走向民主化，翁山蘇姬上臺之後，然而，那只是一種可能。

確實，在這五年中，美緬關係無大進步，但既然從未「擁有」，又談何失去？況且翁山蘇姬上臺的五年，歐巴馬只在臺上一年，川普（Donald Trump）倒是在臺上四年。如果說，為何美緬關係得不到改進要追究責任，那麼顯然川普的責任大得多（下面也會分析這點）。

這類文章的毛病除了意識形態先行（要「反左膠」）外，還有一個錯誤的假設，即美國很強大，絕大部分國家都應默認「親美」。而恰恰世界不是這樣運轉。緬甸就是一個例子。

緬甸為什麼這麼親中？這有好幾個原因。

第一，緬甸和中國接壤

雖然有「國與國一律平等」，但國際政治現實就是，大國都有自己的影響圈子，也就是勢力範圍，這些勢力範圍通常就是自己地理位置的周邊。美國在19世紀初期就提出門羅主義，19世紀末期更用實際行動實踐了門羅主義，成為西半球的霸主。印度成為南亞一霸。俄羅斯緊盯烏克蘭白俄羅斯和中亞。

美國作為美治和平下的全球霸主，不等於就期望所有國家都直接親美。相反，美國通常和區域大國合作，承認它們在區域中的特殊地位，以此為基礎實現對區域的控制。

像中國這樣的大國，其周邊國家中較為弱小的，無疑就很可能被納入其勢力範圍中。緬甸作為和中國接壤的中型國家，撇除其他因素，緬甸「親中」也順理成章。

第二，緬甸和中國早早解決領土糾紛

和中國接壤的國家，並非就必然親中。像俄羅斯、日本、印度這樣的大國，自己也有勢力範圍，當然就不會一味親中。但像越南、菲律賓這樣的國家，也不親中（菲律賓的立場比較反覆）。關鍵之處，就在於兩者和中國都有領土糾紛。

在民族主義盛行的當今世界，領土糾紛通常是最能激發民族主義，也最容易讓鄰近國家翻臉的因素。

筆者不止一次指出，中國和印度之所以無法長期和平共處，就是因為大規模的領土糾紛。如果沒有釣魚臺爭議，中日關係也不會太差。如果中國不是趁90年代初期和俄羅斯解決邊界領土爭議，現在斷然無法中俄形成準同盟關係。

而緬甸，恰好就是最早和共產黨中國解決領土糾紛的國家。早在1960年，中國就和緬甸簽訂《中緬邊界條約》，全面解決雙方長達2200公里的邊界線上的領土爭議問題。

當然，中緬能如此順利解決問題，主要得益於英國和清朝和民國都進行了頗有成效的邊界談判。最後留給共產黨中國的「歷史遺留問題」不太多。當時，中國也沒有什麼「一點都不能少」。在兩國剩餘的領土爭議中，中國是比較吃虧的一方。

然而，正是由於兩國一早解決了領土糾紛，緬甸不會擔心領土被中國搶去，所以才更有「親中」的基礎。

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第三，中緬同屬「社會主義國家」，長期專政，同聲同氣

中緬關係最惡劣的時候是六、七十年代。中國指責緬甸「排華」，緬甸指責中國「輸出革命」。其實就是同一件事。

翁山蘇姬的父親翁山原先就是共產黨，但他和吳努（緬甸第一任總理）等人組成反法西斯人民自由同盟之後，就和緬共分裂。其實反法西斯人民自由同盟也說自認「社會主義」。它和緬共的矛盾是「路線之分」，緬共指責他們是「白勞德主義」，即承認「資本主義和共產主義和平共存」。

中共雖然支持緬共，但在中共建國初期，沒有輸出革命的念頭，和吳努相處得不錯。

到了1962年，奈溫發動軍事政變，推翻吳努。奈溫其實也出自反法西斯人民自由同盟。他政變後成立了「緬甸社社會主義綱領黨」，依然搞「社會主義」，不過是「緬甸式社會主義」。當時毛澤東已和蘇聯鬧翻，有當世界領袖的念頭。

因為奈溫親蘇聯，所以中國不承認緬甸搞「真正的社會主義」，而是「修正主義」，甚至認為他是「資產階級軍人集團專政」。到了中國文化大革命時，積極支持緬共武裝鬥爭（尤其是緬甸華人武裝）。1967年，緬甸發生圍攻中國大使館事件，北京發生「午門抗緬大會」。當時有大批「知青」到雲南參加生產建設兵團，甚至進入緬甸「支援緬甸革命」。中國對緬甸地方武裝的支持，都是從那時開始的。

到了文化大革命結束，中國停止社會主義政黨之間的意識形態爭鬥，也不搞「輸出革命」，轉而「韜光養晦」，改革開放，中緬關係自然和緩起來。這時，大家都是「社會主義」的「胞波友誼」（兄弟情誼）感情分又占了優勢。這裡的「胞波」，不單是指民族之間的友誼，也同是指大家都有社會主義專政的淵源。

緬甸長期處於軍人專政下，在1988年「緬甸民主之夏」中，奈溫下臺，但不到兩個月，蘇茂又通過軍事政變重新成立軍政府（翁山蘇姬就是這時被軟禁）。此後就繼續軍人專政。中國和這樣的國家打交道，自然得心應手。

第四，中緬兩國在民族主義上「同病相憐」

中國和緬甸都是「構建進程中的民族國家」，中國希望以「中華民族」把非漢族都納入其民族主義認同，而緬甸主體民族緬族（佔約70％）為中心，通過「大緬族主義」把周邊的非緬族都建立「緬甸民族」的認同。

緬甸的體制是聯邦制，由七省（region）七邦（state）組成。其中七省以緬族為主，可以類比為中國的内地十八省。它們主要坐落在緬甸中心區域，即最重要河流伊洛瓦底江（Irrawaddy River）流域的平原上。七邦都是非緬族的「少數民族」，它們主要分佈在北部、東部、西部的山區，環繞七省這個中心區域。

絕大部分七邦都不是緬族國家「自古以來」的領土。緬甸形成大致上現在的疆界，是在16世紀東吁王朝南征北戰的結果。其中若開邦更直到18世紀晚期才被緬甸貢榜王朝兼併，但在19世紀初期就被割讓給大英，被緬甸統治只有40年左右。

在緬甸貢榜王朝，各地「來不及」整合到緬甸人中，到了英緬時期，英國人主力治理緬族人，對其他民族實行在地化統治，即由聯合和依靠他們的上層人士統治，保持他們的民族特性和制度。這些民族於是避免了在大緬族主義下「被同化」的命運。

到了二戰後緬甸獨立，緬族不但重新成為主體民族，還繼承了英緬政府的治理疆界。但由於各「邊疆」都相當自主，無奈之下，只能採用聯邦制。但緬族的統治階級，無時無刻不想把這些「異族」統一到緬甸民族的認同之下。

這樣一解說，緬甸的緬族和中國的漢人之間的關係實在非常類似。西方國家要和緬甸人說「民族平等」、「宗教自由」這些，緬族人聼不進去，反而中國那種「中華民族多元一體的理論」，緬族人簡直感到心心相印。

當然，緬甸的情況比中國更不如。緬甸七邦都有自己的軍隊，不少邦内還有地方割據勢力。至今還有21支地方武裝。可以說，緬甸從獨立至今，一直像「真正統一」，但至今還是戰火不斷。

至於具體到穆斯林人，很自然緬甸對羅興亞人，與中國對維吾爾人，有頗多可以類比之處，特別是「穆斯林極端分子搞恐怖主義」簡直是一個模子。無論是軍政府也好，民主上臺的翁山蘇姬政府也好，都不外如是。在羅興亞事件中，緬甸更要靠中國在聯合國安理會撐腰。

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第五，中國減少支持地方武裝，但依然對緬甸内政有重要影響力

如上所述，緬甸的心頭大患就是地方武裝。中國在此扮演了重要的角色，因為在文革時期，緬共的根據地就是這些邊疆地區。1989年，中國停止直接援助那些地區武裝，但依然對那些地方武裝保持強大影響力，特別是撣邦的幾個特區（佤邦、果敢、勐拉）。緬甸軍方不至於因為「干涉内政」而和中國翻臉，但也不敢開罪中國，反而有求於中國。

應該說，中國的「忍耐力」還是頗強的。緬甸政府軍2015年攻打果敢，直達邊境，發生了「緬甸軍侵入雲南事件」，還有炮彈越境打死打傷多名雲南邊民。當時中國民情激憤，但中國政府也只是提出「嚴正交涉」，要求緬甸絕不能發生同類事件，讓緬甸政府表態「難過」了事。

正是在中國的「不干涉政策」下，緬甸在得以在2000年代逐漸攻陷多個地方武裝（比如2009年攻下果敢地區）。到了2017年，第二屆21世紀彬龍會議能成功締結《聯邦協議》，中國也發揮了「勸和促談建設作用」。除了中國之外，其他國家都做不到。

第六，經濟上依賴中國

中國對緬甸經濟的重要性，不需多說。在美國制裁緬甸時期，緬甸沒有太多選擇。

除了地緣上的近水樓臺外，緬甸在1988年這個節點政變也大有關係。在政變後，西方隨即長期制裁。緬甸的另一個靠山蘇聯則不久後也解體。緬甸走投無路，親中（和加入東協）是不多的選擇。類比一下北韓的情況就知道，緬甸只比北韓好一些而已。

即便美國對緬甸放鬆制裁，西方國家的資本也沒有像想象中那樣湧入緬甸。在直接投資方面，以2018年的數據，東協國家占超過50％（以新加坡最多），中國和香港相加占25％，西方國家（除日本）微不足道。在進出口方面，中國均約佔緬甸的40％左右。

緬甸是中國一帶一路戰略的重點國家之一。鐵路、輸油管、皎漂港等，形成一條「中緬經濟走廊」。這種戰略性的大基建工程，對緬甸而言更是重要。

不少東南亞國家都是「經濟靠中國，安全靠美國」（這句話筆者認為不適合，但這裡先姑且這麼用），但對緬甸而言，經濟和安全都靠中國。它還能不親中？

第七，川普時代的美國不重視緬甸

無論民主黨政府和川普政府，都沒有辦法和緬甸相處。如果過去四年民主黨在位，那麼一定受不了翁山蘇姬政府縱容壓迫羅興亞人。但川普政府的表現也不見得有多好。

雖然川普常說「不干涉他國内政」，但國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在針對人權問題上，和民主黨政府一樣強硬。在羅興亞人問題上，蓬佩奧指責緬甸政府進行「可惡的民族清洗」（abhorrent ethnic cleansing，比Genocide低一級），隨後數次制裁緬甸軍方成員。

在歐巴馬時期，歐巴馬歷史性地訪問緬甸，希拉蕊（Hillary Clinton）也訪問緬甸。這些訪問都成功地推動緬甸民主化。但在川普時期，川普和兩任國務卿都沒有訪問過緬甸。反觀中國，習近平都親自訪問緬甸，口口聲聲大談「胞波友誼」。外長王毅訪問緬甸更數不過來。

美國不重視，緬甸自然只能一面倒向中國了。

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