雞排妹性騷擾風暴中，看不見的媒體深淵如何「圍獵」鄭家純

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。）

女星鄭家純（雞排妹）控訴主持尾牙遭男歌手翁立友性騷擾。許多人照外遇劈腿影劇腥聞慣例，視為品牌公關危機，評判攻防輸贏。這種商業角度的盲點，就是不在乎事實：既然各執一詞沒證據，那麼事實不重要，重點在利益最大化。

事實如何，當然重要。不重視事實，帶來兩個結果，一是雙重標準，二是誤把球員當裁判。

媒體的雙重標準

翁立友記者會否認了襲臀，顯然鄭家純無法證實確有襲臀，翁立友也無法證偽。但鄭家純列舉翁立友公開的言語性騷擾，既然翁立友開了記者會，就該傳達，究竟是他沒有說；或是他說了，認為不構成性騷擾；或是他說了，他道歉？沒有交代。

起初鄭家純抱怨尾牙不快，網民鼓噪，指鄭家純造謠，逼她公布是翁立友，公布了又逼她提告。壓軸還來了一批資深女星，怪她尾牙上沒當場制止，厲害的是她們還臉不紅氣不喘同時承認，自己遇事都選擇相信男星只是做舞台效果。女星把自己做不到的高標準，拿去要求鄭家純，假裝教她不滿就當場講，實則怪她事後也不該講。但是這批得寸進尺的網民，和記者會眾多記者們，卻沒用同樣的標準逼翁立友交代真相；為什麼？

預設立場，放棄調查現場事實細節，直接排除「鄭家純沒撒謊」的可能。媒體無權這麼做。

媒體轉移焦點，觀眾誤把球員當裁判

鄭家純爆出是翁立友後，當晚Google新聞被翁立友的明星好友們洗版：

最後一則標題強調翁立友損失慘重，但內文卻沒說是節目停播、廣告解約、演唱取消、歌迷會解散，都沒有。而是描述他酗酒沉淪，因母愛而振作、終於奪得金曲獎，孝子的溫馨催淚故事。內文和標題相反，形象沒毀，還積極建構翁勵志楷模的形象。

眾多共事女星稱讚翁立友風趣親切，保證「因為翁立友沒性騷擾我，所以他不會性騷擾別人」。就像聽說某人殺了人，好友驚呼：「不可能，他從來也沒殺過我。」這無法當證據，因為就算真殺了人，也不是見人就殺。

記者不問翁立友對鄭家純說了什麼，做了什麼，想什麼，要求什麼；反而選擇「沒有發生問題」的對象、狀況，來報導「沒有發生性騷擾」。這是轉移焦點。

Photo Credit: 中央社

翁友會接力背書同時，記者再開新系列，報導「網友預言」其他人和鄭家純同台過，可能會被指控性騷擾：

其他新聞點名邰智源、許效舜；在許效舜揚言提告後刪除。《台視新聞》和《TVBS》都跑去問柯文哲，在柯文哲大笑「不可能」中結束。其實誰騷擾過鄭家純，只有騷擾者和鄭家純知道。鄭家純要揭發誰，只有鄭家純知道。為何記者不去問鄭家純，去問柯文哲？

大預言乍看像2014年PTT網友賭「如果柯P得票超過八十萬，我把政大的樹都吃掉」，柯勝選後，有新聞拍攝政大樹林，現場記者強調要吃完很難。純腦殘。但記者把「沒有發生的事」（鄭家純指控柯文哲、邰智源、許效舜）當成「已經發生的事」報導，利益歸誰？

新聞潛在預設鄭家純「碰瓷」，宣傳她可能指控柯文哲等人，是強調翁立友、曾國城被陷害。

同樣報導「沒有發生的事」，照報導翁立友的套路，該找柯文哲、邰智源、許效舜作證「我和鄭家純共事過，她從來沒有誣賴我性騷擾，我無法想像她會誣賴別人，所以她絕不會誣賴別人」，不是嗎？記者地毯式動員翁立友的好朋友，為什麼范雲等力挺鄭家純就上不了電視新聞？鄭家純是惹上了韓國瑜加蘇貞昌嗎？

動作之大，顯然媒體不是裁判，是球員。記者是跑新聞，還是綜藝大哥們電視台所屬媒體集團的傳聲筒？

大預言不是新聞，而是用「網友預言」包裝過的「不實指控」

美國賓夕法尼亞州富商夏普（Milton Shapp）設法阻止賓夕法尼亞鐵路公司與競爭對手紐約中央鐵路公司合併，自掏腰包到各地遊說。1966年雖然未獲民主黨提名，夏普仍獨立參選州長。賓夕法尼亞鐵路公司總裁桑德斯（Stuart T. Saunders）成功煽動華盛頓的民主黨抵制夏普。而《費城詢問報》老闆安寧博格（Walter Annenberg）也是賓夕法尼亞鐵路公司的大股東，藉自家報紙質疑夏普沒資格當候選人，讓夏普輸給了共和黨。

《費城詢問報》怎麼弄夏普？記者問他是否進過精神病院，夏普說「沒有」。隔天見報大標題「夏普否認進過精神病院」。

新聞故意報導一件沒發生的事，讓讀者感覺發生了，並把當事人的否認當作證實，去操縱選舉。雖然字字屬實，卻是百分之百的假新聞。造假擋下了什麼呢？在《費城詢問報》易主、桑德斯也消失後，夏普當選了兩屆州長。

事件激起體制敏感神經的後座力遠超出性騷擾。各媒體不會這麼大陣仗對付區區影劇腥聞，這是給反服貿、反送中示威者的待遇，消滅政敵的層級。陳沂激鄭家純鬥氣推擠，意外撞出電視圈老人都不看不聽不說，媒體不能見人的一面。

既不是「鄭家純對翁立友」，也不是「鄭家純對陳沂」；而是「洪仲丘對國防布」。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範