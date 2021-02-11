雞排妹被說「不會聊天就別出來賺錢」，綜藝大老們「霸凌當笑哽」為何成台灣綜藝主流？

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。）

女星鄭家純控訴男歌手翁立友性騷擾，主持人曾國城評論：「像我們會跟女藝人說妳身材這麼好，是不是喝很多青木瓜四物飲，這互動很正常嘛，如果妳不會聊天，就不要出來賺錢。」

反應說明了其實霸凌就是台灣電視節目的主流搞笑路線，性霸凌只是冰山一角。

把辱人為樂當笑哽的台灣綜藝圈

吳宗憲主持〈小明星大跟班〉，請來3位年輕女性，要來賓猜誰的奶是假奶。他命3人輪流報上圍尺碼「我是E罩杯」、「我是F罩杯」供來賓審視評估，喜孜孜宣布廣告後為您揭曉答案。

這是酒店嫖客和公關小姐的性遊戲。搬到公共電波，上演用眼睛摸奶，令人驚覺性霸凌早已制度化。導致製作單位、主持人和來賓看到霸凌也認不出來，以為很正常，把辱人為樂當笑哽。

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曾國城主持公視益智競賽節目〈一字千金〉訪談參賽者，1位小學生介紹自己是班上的刷牙長，提醒同學刷牙。曾國城聞言故作驚訝，問：「刷牙竟然還有刷牙長？那有沒有洗腳長？」小學生當場愣住。

中產階級文化重視兒女定期牙科檢查防護，而底層家庭兒童往往一口爛牙，大人更負擔不起植牙每顆8到10萬。所以宣導兒童餐後刷牙、預防蛀牙，是解決公衛問題的重要手段。

日本漫畫《開始喜歡我自己》描述小學發刷牙日曆給學生，有時是一張畫了滿天小星星的空白著色畫，刷一次牙就用色筆填滿一格星星，要父母陪孩子每天刷牙紀錄，用成就感來養成好習慣，教育至少已有20年歷史，但對曾國城仍是匪夷所思的異端。

像舊日連續劇中賭鬼老爸看到孩子讀書會一腳踹飛，罵「讀啥冊、無路用，害拎北輸輸去」，面對陌生事物，他高姿態防衛。面對比他弱勢的小學生，他斷然否定，嫌設刷牙長小題大作很蠢。

曾國城粗暴嘲諷他不懂的事，小學生聽不出惡意，摸不清這句話是認真問洗腳長、還是笑他白癡。但是，戒嚴時代老人、大人視「衝滴囝仔」為正當權利，所以被從小欺負到大的觀眾很清楚，大人問洗腳長，如果小學生認真答「沒有」，大人會聯合觀眾暗笑他蠢，別人在笑他，他都聽不懂。

如果小學生抗議大人不該笑他，大人會笑他小氣鬼，連個小玩笑都開不起。被害者不管怎麼回都輸，因為權力不在他這邊。

面對大人藏在「罵人不帶髒字」、「假裝天真無邪」背後的暴力，其實小學生該做的，就是瞄準曾國城大腿咬下去，可是體制不容許他正當防衛。小學生在思考層面雖被社交陷阱一時混淆，身體會記住權威人士的殘酷玩弄。

小學生是照妖鏡。新人、女性上綜藝節目，被老男主持人言語霸凌，觀眾數十年來習以為常。也許當曾國城對兒童照樣下手時，觀眾才會開始感到不安。

鄭家純控訴性騷擾，曾國城說「不會聊天就不要出來賺錢」，邏輯跟衝滴囝仔如出一轍：對待地位比他弱勢的人，不需要尊重對方感受。對他來說，跟女藝人聊她的奶很大，是他的正當權利。誰反對他，要剝奪他的權利，就是無理取鬧，閉嘴給我滾。

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順我者昌，逆我者亡

「什麼是霸凌，什麼不是霸凌，中間必須畫一條清楚的界線，」日本精神科醫生中井久夫長期診療班級霸凌受害者，他的醫療散文《容身的地方》解釋：

「開玩笑、嘲笑、捉弄、遊戲等全都不是霸凌。界定是不是霸凌最簡單的基準，在於是否具備相互性。以捉迷藏為例，用猜拳或其他規則規定誰當鬼，這是一般的捉迷藏。如果是一開始就規定誰當鬼，那就是霸凌。」

猜謎節目有沒有叫女來賓關心吳宗憲的攝護腺，比賽猜他是否腎虧又頻尿，並覺得曝光他這些隱私很好笑？沒有。那麼吳宗憲叫來賓猜假奶，就不是節目笑果，而是霸凌。

曾國城開聊時，女藝人們是否都會反問「那城哥今天錄影脾氣很火爆，是不是昨晚又不舉了。早就跟你說了，肉毒桿菌不能只打臉，老二也要打一打。沒打出去混真的見不得人，你看你對不起列祖列宗堯舜禹湯，對不起中華民國。蛤幹嘛你生氣了？那你不會聊天，不要來演藝圈賺錢」？不會。那麼曾國城關心女藝人奶大，就不是聊天，而是霸凌。

這就是霸凌。

霸凌就是要你知道，他才是老大

霸凌有個免死金牌，叫做節目笑果。這些主持大老認為不霸凌別人就不好笑，就沒人要看。英美《小小廚神》版權賣遍全球，主持人需要嫌參賽青少年的專業很蠢嗎？有哪個百萬網紅諧星以霸凌為賣點？那麼霸凌為何變成台灣電視節目主流？

因為無腦。

想有約翰．奧利佛（John Oliver）那樣的電視諧星提出文化觀察、政治評論，電視台必須容許有腦有膽色的人加入。而台灣的權貴體制不容許這些好戰份子進來挑戰它。

傳聞前總統川普看晨間節目治國，約翰．奧利佛就說要拍電視廣告，讓川普看電視學點有用的事：「殺恐怖分子的家人，像是展現實力。但根據日內瓦公約，那是戰爭罪好嗎。」2018年，奧利佛因為拍一帶一路片諷刺習近平，而在中國變成敏感詞被封殺。奧利佛虧誰都沒在客氣，台灣電視台的工作就是確保這種人遠離鏡頭和麥克風，為在台內安享晚年，把膽量留在大門外。

台灣的主持大老，社會化到什麼程度？就與時俱進，直到三、四十年前為止

吳宗憲說，憂鬱症只有一個原因，就是不知足。還說：我是真心的關愛，自認是台灣最後一顆良心，希望大家不要曲解。

張菲說，孫安佐闖禍，是因為網路、媒體、電影等危險資訊，社會、政府需要負很大的教育責任。全世界小孩都玩槍，不只是父母的問題。

聽著就跟一般韓粉父母差不多。大老年收破億，在攝影棚小圈子裡當皇帝，就像渡渡鳥住在模里西斯島上沒有天敵，不用費勁了解別人在想什麼、幹什麼。與其說需要性平教育，不如說需要重新認識自己異常龐大的權力，怎樣扭曲了視野。

美國諧星路易（Lewis C. K.）的一句話，說得最為透徹。

Photo Credit：AP/達志影像 Louis CK可說是當代美國Stand-up Comedy最具影響力的表演者之一，他的作品大多談論中年白人男性的生活、思維、慾望和困境，時而討論他和他的家人的生活瑣事。他在語言、肢體的使用自然生動，段子擅用極端的的反諷，同時他近年也跨足電視節目、電影製作。

2017年，路易編導演的電影上映前幾天，《紐約時報》報導，5名女性指控路易逼她們看他自慰，其中4位具名。電影取消首映，該片演員也聲明不參與宣傳。

第2天他演出的節目停播，路易證實指控：

「當時我以為我問過她們就行，但後來我學到，當你權力超越她們時，問不是在問，是羞辱她們。我的權力就是她們仰慕我。我不負責任濫用了權力。」、「這些仰慕者因我而自我感覺不好，甚至防備起男人。因為我形象好，害她們不敢說，就算說了別人也不信。」、「我幾乎無法想像我傷害她們多深。」

「我沒想到，是因為我的地位，讓我不用想也沒關係。」

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範