日本自民黨成立「台灣小組」將提對台政策建言，有議員倡「日本版《台灣關係法》」

日本執政黨自民黨將於昨（10）日正式成立台灣專案小組，將探討國會議員外交重點政策，尤其是對台關係；有議員在內部會議表示日本應制定日版《台灣關係法》，協助台灣抵禦中國威脅，還有聲音提議應該建立台日防長、外長的「2+2」對話機制。專案小組的召集人是自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久。

中國施壓力道漸強，應擬定自民黨政策

（中央社）日本執政黨自民黨外交部會昨天成立「台灣政策研討專案小組」。在中國對台灣加強施壓之際，這小組將探討國會議員外交與安全保障的重點政策，預定4月底前提出中間報告建言。

《產經新聞》報導，自由民主黨外交部會今天成立台灣政策研討專案小組，並首度開會討論。專案小組的召集人是自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久。

曾擔任陸上自衛官的佐藤在會議上說，中國對台灣施壓的力道愈來愈強，這可能影響日本的安全保障。他認為，自民黨應該方向一致，擬定重點政策，提升國會議員外交的時機到了。

自民黨外交部會事務局長、眾議員山下貴司在會議結束後對媒體表示，包括美國在內，各國共同的想法是為了實現和平且安定的印度太平洋地區，台灣問題是無法避開的。台灣政策研討專案小組會議將戰略性地探討許多議題。

《日本經濟新聞》也報導自民黨外交部會成立台灣政策研討專案小組一事。

報導說，小組召集人佐藤強調，國會議員外交的功能有必要提升，在安全保障、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫等領域，與台灣加強合作的課題愈來愈重要。

報導提到，日本與台灣沒邦交，自民黨青年局、跨黨派的國會議員聯盟「日華議員懇談會」擔任與台灣之間的國會議員交流窗口。

台灣政策研討專案小組的幹部名單中，有曾任自民黨青年局長及日華議員懇談會幹部的姓名。小組的顧問由日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司擔任，小組副召集人由曾任自民黨青年局局長、前外務副大臣鈴木馨祐擔任。

佐藤自己也在推特上分享這則報導。

佐藤：對台政策是日本政府最棘手的

《中央社》報導，日本《產經新聞》報導，自民黨外交部會本月3日才成立1個有關人權外交的專案小組並召開會議，接著又新設1個有關台灣的專案小組，針對中國最敏感的「台灣」、「人權」議題進行討論。

現年60歲的佐藤正久曾擔任過陸上自衛隊自衛官，綽號「鬍子隊長」，3度當選參議員，歷任外務副大臣（相當於外交部副部長）、參議院外交防衛（國防）委員長、防衛大臣政務官。去年10月佐藤就任自民黨外交部會長。

《自由時報》報導，佐藤日前曾在個人部落格發文指出，自民黨國防部會與安全保障調查會4日舉行的共同會議中，也針對台灣局勢進行討論，防衛省官員在會中指出，中台的軍事失衡有逐年擴大的趨勢，與會議員認為有必要設置自衛隊、美軍與台灣軍隊合作的機制，以對抗中國的威脅。

報導指出，由於日本與台灣並無邦交，自民黨青年局和超黨派議員組成的「日華議員懇談會」為日本對台的主要交流窗口。佐藤表示，對台政策是日本政府最棘手的部分，希望在進行國會議員外交的同時，也能確實推動這方面的政策。

《風傳媒》報導，而在5日的自民黨內部會議中，有議員提議日本應仿傚美國，制訂類似於《台灣關係法》的法案，在沒有正式外交關係的狀況下維持牢固的雙邊關係，甚至建立台、日外交部長與國防部長的「2+2」對話機制，協助台灣增進自我防衛能力。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範