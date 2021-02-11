《道路交通條例》不將貓狗當動物，港府擬修訂

香港政府計劃修訂《道路交通條例》，將貓及狗納入條例的「動物」定義內。

現行條例下，「動物」的定義涵蓋任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，並不包括貓和狗。

食物及衞生局發言人表示，指經公衆諮詢後，政府建議修例，擴大現行《道路交通條例》「動物」的涵蓋範圍，規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，讓在交通意外中受傷的貓隻和狗隻及時獲得治理，有助加強保障動物福利。

發言人指，近年市民飼養的貓隻和狗隻數目不斷上升，牠們因走失而遇到交通意外受傷的風險也隨之增加，亦不時發生貓狗遭車輛撞倒受傷或死亡的意外。

當局表示， 修例草案將於本月19日刊憲， 並於本月24日提交立法會審議。

《條例》現時訂明，如有車輛發生意外而導致不在該車輛或該車輛所拖曳的拖車之內或之上的動物受到損害，該司機必須停車。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時報警。

如司機在有關意外發生後沒有停車， 可罰款1萬元和監禁12個月；沒有提供個人資料及沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時內報警，則可處罰款1.5萬元和監禁6個月 。

《明報》報導，香港汽車工業學會會長李耀培擔心修例或會加劇交通擠塞，希望審議條例期間釐清法例不清晰的地方，並為駕駛者提供清晰指引。而 非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪則認為，政府願意修訂是好事，下一步應研究修例檢控故意駕車撞到貓和狗等動物。

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責任編輯：Alvin

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