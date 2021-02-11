森喜朗擬為「性別歧視」失言引咎辭職奧委會主席，安倍晉三、川淵三郎誰會接任？

（中央社）日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗日前因歧視女性發言掀波。《日本放送協會》（NHK）報導，他已向相關人士表達有意為失言風波負責，將請辭東奧組織委員會主席。

森喜朗接受日本《北國新聞社》採訪時表示，內心已下決定，12日將表明自己的進退。

森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」。此番言論經日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，他當時說沒有考慮辭去主席職務。

森喜朗內心已決定離開

《北國新聞》今天報導，森喜朗對於要求他辭去主席職務的聲浪，他內心已做了決定，12日下午東奧組委會舉行「評議員會及理事聯席座談會」時，將表明自己的進退。

報導說，森喜朗先前早已說過，為了能讓東奧往前推動，自己隨時都可辭去東奧組委會主席職務。一般認為，森喜朗將辭去主席職務。

森喜朗對《北國新聞》說：

「其實我很想今天就辭，但東奧組委會的幹部勸阻我不能辭。我認為我該做的事幾乎都做完了，如果身為會長（主席）的我變成是阻礙東奧前進的要因的話，那我就淡然離開。」

風波持續延燒，企業、東京市長和在野黨都不滿

國際奧林匹克委員會（IOC）從一開始幫忙「滅火」，到最後態度丕變發表聲明強烈譴責；日本贊助東奧企業紛紛出面表示無法接受歧視女性言論；主辦城市東京都知事小池百合子也跟森喜朗劃清界線，表明不出席所謂的4方會談；4個在野黨更是一面倒要求森喜朗請辭主席。

日本《每日新聞》報導，由於失言風波造成影響愈來愈嚴重，組織委員會12日下午將舉行由評議員及理事出席的聯席「座談會」。

不只一名相關人士透露，83歲的森喜朗已向身旁人士表明，將為失言負起責任，有意請辭東奧組織委員會主席。預料森喜朗將於組織委員會12日舉行的緊急會議上正式宣布。

誰會接任東奧委員會主席？

至於接任東奧組織委員會主席人選，目前傳出84歲的日本足球協會前主席川淵三郎等人。

川淵目前是組織委員會的評議員，同時也是東奧選手村村長。川淵曾身為日本足球隊成員參加1964年東京奧運，也為日本1993年創設的日本職業足球聯賽（J.League，J聯盟）盡心盡力，並擔任聯盟首任主席。

《朝日新聞》報導，除了川淵三郎外，前首相安倍晉三也備受關注。有相關人士就說，「要跟包括國際奧會、日本政府、東京都政府及贊助商等各方面進行協調很重要，有擔任首相經歷的安倍很適合」。

安倍和森喜朗都出身自民黨內派閥細田派（清和政策研究會），且東奧是在安倍擔當首相期間的2013年9月成功申辦；去年日本受疫情影響，決定延後一年舉辦也是安倍。

安倍去年請辭首相後，擔任東奧組織委員會的「名譽最高顧問」，跟IOC主席巴赫（Thomas Bach）也有很深厚的信賴關係。

但安倍本身也有一些爭議，東奧相關人士說，目前狀況嚴峻，如果安倍接任主席，對順利東奧舉辦可能適得其反。

有看法認為，森喜朗是因為歧視女性言論有意請辭，後繼人選應該由女性擔任，所以日本政府東京奧運擔當大臣橋本聖子也被點名，但因為法律禁止大臣兼任公益法人要職，如果橋本要接組織委員會主席的話，就必須卸下東奧擔當大臣。

《日本放送協會》（NHK）報導，森喜朗在1969年眾議員選舉首度當選，之後連任14屆，曾歷任當時的文部大臣及自民黨幹事長等府黨要職，並從2000年4月起擔任約一年的首相。

森喜朗2012年從政壇引退，2014年1月擔任東奧組織委員會主席，負責東奧舉辦相關準備。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範