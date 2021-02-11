比中美台還要多，香港為日本農林水產品最大出口地

香港人到底有多喜歡日本貨？日本農林水産省公布2020年農林水產品出口總額報告，儘管受到疫情打擊，農林水產品出口仍較去年輕微上升，繼續創過去8年最高出口金額。而當中貢獻最大的地區竟是香港，為日本農林水產品最大出口地。

數據顯示，香港是日本農林水產品出口金額目的地第一位。2020年全年出口額為2,061億日圓（約155億港元），佔總出口金額的22.3%，按年上升1.2%。其中，香港對日本出口農產與水產需求更大，佔了日本出口到香港的農林水產品7成。

而排在第二位的是中國，出口金額為1,639億日圓（約121.5億港元），佔總出口額的17.8%。第三至六位的出口目的地分別為，美國1,188億日圓（約88.1億港元）、台灣976億日圓（約72.4億港元）、越南537億日圓（約39.8億港元）、南韓411億日圓（約30.5億港元）。

（資料來源：日本農林水産省）

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