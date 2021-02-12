初一走春高公局籲避開「17地雷路段」，戶外踏青往這方向走可享好天氣

今（12）日為大年初一，許多人皆把握難得的假期出外活動。若考慮外出出遊，北部及東北部天氣較為涼爽，須注意保暖；迎風面則可能出現局部短暫雨，建議攜帶雨具以備不時之需。中南部天氣則大致為多雲到晴，是相當適合踏春的好天氣。

而為因應初一走春潮，交通部高速公路局提醒今日預期會有17處重點壅塞路段，呼籲民眾要出發前可先查詢最新路況資訊，機動調整出發時間、行車路線來避開塞車。

初一到初五：北部、東半部有機率降雨，踏春往中南部可享受好天氣

《中央社》報導，中央氣象局預報，大年初一（12日）至大年初五（16日），都是東北季風影響台灣的天氣型態，北部及東北部較涼。17日年後開工，冷空氣增強，至於是否達冷氣團等級仍待觀察。

氣象局預測，12日起至16日，台灣都是東北季風影響的天氣型態，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，降雨時而多時而少，中南部則大致為多雲到晴。

氣象局預報，過年這幾天各地溫度變化不大，北部、東北部高溫攝氏20至22度，中部、東部23度至25度，南部上看27、28度，各地低溫14至16度左右，北台灣較涼，中南部早晚涼、日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄刊文指出，初六（17日）凌晨起強冷空氣南下，各地氣溫下降，北台灣轉濕冷有雨，下週四、五（18、19日）轉乾冷，期間因輻射冷卻效應加成，各地早晚氣溫降得很低，估達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，建議民眾持續關注後續變化。

初一湧走春車潮，高公局籲避開17地雷路段

《自由時報》報導，今日大年初一許多民眾都會外出走春，西部國道從上午8點就開始出現車多情況，交通部高速公路局表示，民眾守歲可能沒那麼早起床，中午之前國道交通量會逐漸增加，提醒今日仍有17處重點壅塞路段，民眾要出發前可先查詢最新路況資訊，機動調整出發時間、行車路線來避開塞車。

高公局表示，初一全日車流量估為122百萬車公里（所有車輛的行駛里程），為平常日的1.4倍之多；南下車流量估68萬車公里，是平日的1.5倍之多，國道壅塞難避免，部分路段塞車會一路持續到下午。不過今日國5可說是相當順暢，上午6點高乘載管制前也沒有塞車，目前車速也都能維持在時速70公里以上，初判是封閉石碇、坪林南下匝道路口起成效，預期在中午12點高乘載管制結束前都不會塞車。

《中央社》報導，另外，高速公路局也預判今日有17路段易壅塞，包括國1南向楊梅-新竹系統（上午8時至下午4時）、彰化系統-埔鹽系統（上午9至下午4時），國3南向土城-關西（上午9時至下午4時）、快官-霧峰（上午10時至下午1時），國5南向南港系統-坪林（上午6時至下午4時）等等（詳見下圖）。高公局建議南向用路人儘量下午時段出發。

圖片來源：交通部高公局

《聯合新聞網》報導，而為因應車潮，國道實施相關疏導措施，包括6到12時國道5號南港系統交流道的南向入口高乘載管制；0到12時國5南向石碇、坪林匝道封閉；0到24時國道1號南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉。收費部分，單一費率即打75折，國道3號新竹系統到燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5時暫停收費。

《三立新聞網》報導，高公局呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。連假期間高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段；長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡