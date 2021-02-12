BBC世界新聞頻道遭中國禁播 ，英外交大臣：無法接受，嚴重侵害媒體自由

中國國家廣播電視總局表示，由於《英國廣播公司世界新聞》頻道（BBC World News，後文簡稱《BBC世界新聞》頻道）有關中國的報導，「嚴重違反應當真實且公平報導新聞」等規定、「損害中國國家利益，破壞民族團結」，對新一年度落地申請不予受理，即日起禁止播映。

對此《BBC》發表聲明表示「感到失望」，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）則發出推文，指中國當局的決定令人無法接受。

《中央社》報導，中國國家廣播電視總局今（12）日表示，《BBC世界新聞》頻道已在中國遭到禁播；而在一週前，中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）被撤銷在英國的播放執照。

就在稍早之前，英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）才因持有《中國環球電視網》在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，而決定撤銷《中國環球電視網》在英國的播放執照。

（中央社）對於《BBC世界新聞》頻道遭到中國當局禁播；英國外交大臣拉布表示，中國當局的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。

中國國家廣播電視總局表示，調查發現《BBC世界新聞》頻道有關中國的報導已「嚴重違反」應當「真實且公平」報導新聞等規定，損害中國國家利益，破壞民族團結。

國家廣播電視總局說，《BBC世界新聞》頻道不符合境外頻道在中國境內落地條件，對新一年度落地申請不予受理。

對此《BBC》則發表聲明表示：「我們對於中國當局的決定感到失望。《BBC》是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞。」

《BBC世界新聞》頻道在中國多在國際飯店或使館播放，大部分中國民眾無法觀看。拉布在推特表示，中國禁播《BBC世界新聞》頻道的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。中國有全世界最嚴格的媒體與網路自由箝制，最新的舉措只會損害中國在全世界的形象。

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

一週前，中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）被撤銷在英國的播放執照。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日表示，調查後發現，持有《中國環球電視網》在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，因此撤銷《中國環球電視網》在英國的播放執照。

《BBC》表示，中國過去2年系統性地驅逐外媒，包括去（2020）年3月下令《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》記者離境。《BBC》的網站和app早在中國被禁。

中國與英國近來因為香港問題屢生齟齬。英國在去年港區國安法通過後，就預告要提供管道，讓香港居民赴英居住，並在今年1月31日宣布英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制上路，對於想逃離中國打壓異議人士環境的港人敞開大門。

《BBC》最近更是揭露新疆關押維吾爾人的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事，引發國際關注。中國官媒《環球時報》、《新華社》先後刊發文章，指控《BBC》造謠並予以反擊，雙方隔空駁火。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡