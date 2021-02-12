去年爆發45年來首次「軍人死亡衝突」後，印度、中國達成協議自班公湖撤軍

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）證實，印度與中國已達成協議，雙方將自拉達克東部班公湖（Pangong Lake）南北岸地區進行撤軍，且拆除2020年4月以來在班公湖南、北岸建造的任何建築，恢復地貌。

中、印同意自班公湖撤軍，回到2020年對峙初期

（中央社）印度國防部長辛赫昨（11）日在印度國會上院發表聲明表示，印度與中國已達成協議，以分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸地區撤軍，恢復到去（2020）年對峙之初。

辛赫在國會上院（Rajya Sabha）發表聲明指出，中國部隊將撤離回到班公湖北岸第8指（Finger 8）地區；印度部隊則撤回到班公湖北岸第3指附近的丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post）永久基地。

他指出，雙方會在班公湖南岸採取相同的撤軍行動，且拆除2020年4月以來在班公湖南、北岸建造的任何建築，恢復地貌。

上述撤軍條件是印、中雙方去（2020）年11月6日舉行的第8輪高階軍事指揮官會議中，討論的撤軍3階段計畫當中第2和第3階段計畫，但因各自堅持立場而陷入僵局；直到第9輪高階軍事指揮官會議後，終於達成共識。

此外，辛赫表示，印、中雙方還同意暫停在班公湖北岸的軍事活動，包括傳統區域的巡邏；只有在雙方之後的外交與軍事談判中達成協議，才能恢復巡邏。

辛赫說，印、中雙方的撤軍協議已從10日在班公湖南、北岸展開，這將使局勢基本恢復到去年對峙開始之初的狀況。

他補充，雙方已同意在班公湖完全撤軍後的48小時之內召開下一次高階指揮官會議，以解決所有其他尚待解決的問題。

辛赫並向國會上院保證，在雙方對話中，印度一方沒有承諾任何事情，在拉達克東部沿著中印實際控制線其他地區的部署和巡邏方面，仍存在一些懸而未決的問題，這些問題將是與中國進一步討論的重點。

他說，印度同意，雙方部隊應盡早脫離對峙狀態，並完全遵守雙邊協定和議定事項。到目前為止，中國也充分意識到印度的決心。印度期待中國將全力與印度合作解決剩餘的問題。

辛赫在聲明中不忘指控中國從2020年4、5月以來，在拉達克東部的邊境地區聚集大量部隊與軍備，並進行多次跨越中印實際控制線（LAC）各個部分地區的嘗試。「中國去年以來採取的行動嚴重破壞了（拉達克東部邊境）的和平與安寧」。但這些行動都被印度部隊發現且做出適當反應，為捍衛印度領土做出最高的犧牲，獻出自己的生命。

印度與中國部隊去年5月初在拉達克（Ladekh）東部發生對峙與衝突後，雙方6月15日在拉達克加萬谷（Galwan Valley）發生45年以來的首次死傷衝突，印度共有20名軍人死亡。中國雖不願公布死傷數字，但和中國關係親近的俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass News Agency）昨天報導，中國在這起事件中，共有45名軍人死亡。

2020年中、印爆發45年來首次「軍人死亡衝突」與「開火警告」

由於喜馬拉雅山疆域問題爭議，中、印自1962年以來衝突不斷。1975年中國軍射殺4名印度軍，雙方協議不再使用槍械，之後衝突大多是肉搏或棍棒。然而在去年不但發生有協議以來首次有軍人身亡的衝突，也出現45年來第一次雙方有人鳴槍開火。

《風傳媒》報導，2020年6月16日，印度軍方表示，有20名印度士兵在中印邊界與中國軍隊發生衝突，至少有20名官兵陣亡。這是亞洲兩個核武大國幾十年來最嚴重的軍事衝突，也是1975年以來雙方首次有軍人在低強度摩擦中犧牲。

當時中國方面宣稱是印軍越過實控線才會反擊，並稱「也有傷亡」，但官方並未公布具體情況。根據外媒報導，解放軍的傷亡數字為45人。

Photo Credit: AP / 達志影像 2020年6月衝突發生後，一名印度男子於抗議活動中，焚燒中國國家主席習近平的照片。該衝突造成印度方面至少20名官兵陣亡。

《中央社》報導，同年9月，中國指控印度部隊在拉達克東部班公湖南岸越線，且「鳴槍威脅」解放軍。印度陸軍隨後發表聲明否認越線和開火，反控解放軍進逼印軍陣地，對空鳴槍恐嚇印軍。

印度媒體指出，中印上一次開火是在1975年的圖龍拉山（Tulung La），若雙方有部隊對空鳴槍，代表這是中印雙方45年以來第一次有人鳴槍開火。

中印雙方的緊張情勢，於今年初都仍然持續。《聯合新聞網》報導，印媒於1月25日報導稱據多名消息人士透露，印度和中國軍隊1月22日在邊界錫金段的納庫拉（Naku La）地區發生衝突，雙方都有人員受傷。然而該消息受到中國《環球時報》總編輯胡錫進在其微博上表示，印媒編造新聞細節，這報導基本是假的。

中、印談判不時陷入僵局，今年出現新希望

為解決雙方衝突，中、印兩國曾經舉行多次談判，雖不時傳出談判陷入僵局，仍在今年出現新進展。

《ETtoday》報導，中國國防部公布，中印兩軍舉行第九輪軍長級會談。會談歷時超過15小時，到1月25日凌晨才結束。談判中，中印雙方就邊界西段實控線地區脫離接觸問題坦誠深入交換意見。雙方均認為本輪會談積極務實且具有建設性，進一步增進了雙方互信和相互理解。

現今兩國成功達成協議，願以分階段、協調和查核的方式，自班公湖南北岸地區撤軍。這樣的最新發展，有望為該地區的和平局勢帶來希望。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡