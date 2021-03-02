經營不到兩年就上市、短短13個月後又停牌下市的瑞幸咖啡，即將絕處逢生？

擁有「中國星巴克」美名的瑞幸咖啡，在2020年初遭到渾水研究（Muddy Waters Research）放空，並公布一份由雪湖資本製作的調查報告，內容直指瑞幸於2019年5月在那斯達克股票交易所（NASDAQ）IPO後，自第三季開始造假財務和營運數據。調查報告公布當天，股價收盤跌幅超過10％。

渾水研究的爆炸推特：

MW is short $LK. We received unattributed 89-page report alleging $LK is a fraud: "number of items per store per day was inflated by at least 69% in 2019 3Q and 88% in 2019 4Q, supported by 11,260 hours of store traffic video" We view the work as credible. https://t.co/N3rXlrvfcZ — MuddyWatersResearch (@muddywatersre) January 31, 2020

瑞幸一開始堅決否認造假指控，並認為此份報告論證並無事實依據；但到了2020年4月，瑞幸卻宣布由特別調查委員會查證的驚人結果 ── 2019年第二至第四季間，銷售業績虛增了22億人民幣。

宣布調查結果當天，瑞幸股價大跌近8成。自此，開啟了瑞幸的真正不幸。

2020年5月，CEO錢治亞與COO劉劍因涉案遭停職；6月股票在NASDAQ停止交易準備下市，同時投資人對它的集體訴訟也在紐約南區法院立案；9月被中國國家市場監督管理局罰款400萬人民幣。

老鼠咬拖鞋，精彩的還在後面。

以重罰出名的美國證券交易委員會（SEC）、難纏的美國司法部（DOJ）正磨刀霍霍，隨時準備出招，看來瑞幸的好運走到盡頭了。

絕處逢生？

2020年底，SEC終於出手 ──與瑞幸達成1.8億美金的和解，瑞幸不承認也不否認（ｗithout admitting or denying）SEC的指控。

雖然DOJ尚未亮刀，股東集體訴訟也尚未塵埃落定，不過能解決一個是一個，加上和解消息激勵股價大漲兩、三倍，頗有「關關難過關關過」的氣勢。

圖片來源：Motley Fool 富貴險中求（Source：Motley Fool）

等等，瑞幸不是從NASDAQ下市了嗎，哪來的股價可言？

原來，下市後瑞幸轉移陣地，來到管制較鬆散的店頭市場（OTC），股價從最初的2至3美元，最高曾超過13美元，至今仍維持在7美元上下。

股價表現不俗，除了投機者眾外，業績似乎也給了上漲的理由。在一份臨時清算人提供給開曼法院的報告中，可以看出瑞幸營運狀況有了大幅的改善。

首先是營收，2020年第一至第三季每季皆呈現兩位數成長；二是獲利表現，所有門市整體表現已於8月達成獲利，若從單一門市來看，11月已有六成門市獲利；三是財務狀況，帳上現金截至第三季底還有7.4億美金，若按業務計畫持續改善，約2023上半年即可達損益兩平。

當然，營運改善的前提，必須是這些數字不能又是捏造的。

SEC輕放瑞幸？

瑞幸與SEC的1.8億和解金，看似天文數字，但其實背後還有故事。此和解金不需立即支付，而且可用支付給股東的賠償金「折抵」。

也就是說，假設未來瑞幸賠給股東1億美金，那麼它只要補繳0.8億即可；賠2億，那就連一毛都免繳。

當然，由於將戰場拉到法院進行民事訴訟，不僅曠日廢時費力，舉證標準嚴格程序又繁瑣；加上大型公司銀彈充足顧得起菁英律師團，勝算通常不高。因此SEC偏好利用行政程序、在可掌控範圍內自行與公司和解，是可以理解的。畢竟輸了官司上新聞，面子掛不住以外，仕途也可能蒙上一層陰影。

而且，不只SEC這樣做，DOJ也常用此招。有興趣的讀者可參考美劇《金錢戰爭》，裡面有非常多關於「和解」的使用時機和考量。

不過，令人不解的是，SEC並未追究瑞幸高管們的個人責任。

2013年SEC起訴了同樣被渾水研究放空、同樣造假財報的中國高速頻道以及其CEO鄭程，2014年法院判決CEO鄭程終身禁止擔任上市公司高管、追繳遲延利息1700多萬美元、民事賠償150萬美元。

相較之下，瑞幸高管們幸福多了。

真正Lucky的Luckin Coffee？

2017年10月，瑞幸第一家門市成立，經營短短不到18個月，已在NASDAQ上市，再經過短短13個月後，停牌下市。

原以為就此結束的另類傳奇，下市後營運狀況好轉，又碰到輕放的SEC，不知道瑞幸能否東山再起呢？

讓我們喝杯咖啡，拭目以待吧！

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡