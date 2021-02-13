【圖輯】疫情阻斷中國農民工歸鄉路，一年未見女兒只能線上團圓

過去十年，30歲的王雲霞在廣東南部的一個工廠裡，度過了她的生活，這裡離她在中國中部的女兒很遠，離她在北京的丈夫，更遠。她的丈夫也一樣，是一名農民工。

一家人每年都會聚在一起慶祝農曆新年，不管是在湖北省的村子，或是其他地方。

「去哪裡不重要。」王雲霞如此說道：「只要在一起，我們就是一家人，無論哪裡都是我們的家。」

王雲霞與女兒正在視訊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

今（2021）年，由於去（2020）年冬天COVID-19疫情重新升溫，這對夫婦遵照中國政府對外來的農工指令，留在工作地不返鄉，因此這是他們第一次離開九歲的女兒過春節。

她說：「自從女兒出生以來，我們夫妻至少都會有一個人在除夕夜陪著她。」

「那通常是我。」

王雲霞已經錯過了一年一度的祭祖，那是在農曆新年開始之前，到祖父母的墓前表達敬意。她說：「我告訴母親，代替我為祖父母們燒更多的紙錢。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

通常王雲霞和她的丈夫，會是擠滿火車回家的民工潮中的一員。但是政府擔心傳染病會在此刻加劇傳播，呼籲人們不要出行。

與此同時，鐵路時刻表被壓縮減班，各省市當局被命令監測返鄉者的健康狀況，在到達後至少進行一次病毒檢測。一些村莊甚至已經被封鎖。

58歲的建築工人王海洋選擇留在北京，他擔心在返回遼寧的路上會感染病毒。

「我的老家沒有疫情，所以我擔心我可能會把病毒帶回家。」王海洋說，他藉由視訊電話與家人進行了線上的團圓。

王海洋｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在車班減少的情況下，那些決心回家的人將面臨售價高昂的火車票。有些人為了返家，孤注一擲地求助於非法公共汽車。

在病毒爆發之後，對王雲霞來說，家庭關係變得比以往任何時候都更加重要。去年8月，她離開廣東，與33歲的丈夫楊念廉團聚。

白天，她打零工以維持生計，而丈夫則做保安，每天工作12小時。

然後，他們會輪流為對方洗頭、準備泡腳水，享受他們在一起的短暫時光——直到新年與他們的女兒團聚。

王雲霞與丈夫楊念廉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

丈夫回憶起，女兒會用一連串的問題來疲勞轟炸：在北京是不是很累？你一整年都在做什麼？你吃了什麼？

「每次我回家，她都會跑來跑去，對我在北京工作的每一個細節都很好奇，還會告訴我不要讓自己太累。」楊念廉說。

過年前夕，這對夫婦透過微信給家裡打了電話。他們的女兒匆匆忙忙地吃完剩下的午餐，默默地向父母舉起一杯水。

因為太熟悉缺席女兒成長時光的痛苦，楊念廉因此眼淚潰堤。

想起女兒不禁落淚的楊念廉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於楊念廉在年幼時，父母也是在外地工作而被祖父母照顧，就像他妻子的父母現在照顧他的女兒一樣。

「我的夢想就是在城市裡努力工作，盡可能多賺點錢，為了我的家庭、我的孩子。」眼淚汪汪的楊念廉如是說。他的手臂搭在妻子的肩膀上，好像在尋求她的支持。

「但是今天，我覺得我讓他們失望了。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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