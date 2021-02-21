人工昂貴、年輕人不感興趣，20年後恐怕找不到土耳其手工舊地毯

擁有悠久地毯文化的土耳其是地毯出口大國。不過年輕一輩對地毯不感興趣，加上手工地毯大批銷售海外，老一輩土耳其人認為，再過20年，土耳其恐怕會找不到舊手工地毯。

土耳其、伊朗、阿富汗、亞塞拜然、土庫曼、巴基斯坦都以手工地毯聞名於世。其中土耳其地毯業前幾年的出口值曾超過100億美元，成為僅次於中國的全球第二大地毯出口國，沙烏地阿拉伯、美國、德國是土耳其地毯前三大出口地。

由於新編織手工地毯價格不菲，使得二手手工地毯頗受歡迎。

在土耳其首都的安卡拉堡（Ankara Castle）商圈販售二手手工地毯的阿揚奧盧（Ali Ayanoglu）說：「鄂圖曼帝國時期地毯文化盛行，大約在西元1700年代到1800年代，手工地毯價值很高。但是1950年代以後，手工地毯在土耳其日益少見。」

Photo Credit: 中央社 在土耳其安卡拉堡商圈販售二手手工地毯的阿揚奧盧（圖）1月8日拉起一條手工真絲地毯表示，相較於羊毛地毯，真絲地毯價格昂貴許多。中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年2月13日

他1月間在自家店舖告訴中央社記者：「70年前家家戶戶婦女都會織補地毯，但現在家庭裡不再有（讓婦女織補的）那個角落。我們只能去收集舊手工地毯，整理之後再出售。」

阿揚奧盧的人生已經跟地毯「周旋」37年。他表示，手工地毯價格與毯面緊密度、質地、色澤都有關，道數越多，編織所需時間越長，價格自然越高。

道數意指每平方英尺經緯線的數量，也就是地毯絲線打結的密度。

同時，純真絲地毯價格也遠比羊毛毯、絲毛毯高，而且清洗之後不會變色。阿揚奧盧說，檔次較低的地毯，清洗之後，毯面上的藍、黃、白色就會混在一起，「你只能丟掉再買一塊，不然很難看」。

Photo Credit: 中央社 土耳其安卡拉堡商圈販售二手地毯的店家1月8日展示真絲手工地毯，它的毯面編織細密、色澤亮麗且圖樣特殊，價格比羊毛毯昂貴許多。中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年2月13日

阿揚奧盧拿起真絲手工地毯和羊毛地毯比較，前者毯面編織細密、色澤亮麗且圖樣特殊；後者纖維密度低、顏色暗淡且圖樣一般，尺寸相當的兩張地毯售價分別為3000里拉（約新台幣1萬1125元）、400里拉（約新台幣1500元）。

他說：「如果有特別圖樣、尺寸大而且密度高，可能得花六個月編織。例如五公尺X六公尺大的地毯約得花一整年編織，如果現在請人新做，工資和材料至少得花費1萬里拉（約新台幣3萬7500元）。不過我們專門找舊地毯整理之後出售，這個尺寸的商品只要1000里拉。」

老一輩土耳其人對地毯有特殊情感。陸軍上校退伍、年近七旬的阿克佑雷克（Ahmet Salih Akyurek）1月就開始為4、5月間的齋戒月準備贈送親友的禮品。

「地毯是我祖先的靈魂。」前往安卡拉堡商圈挑選地毯的阿克佑雷克告訴中央社記者：「它本身就有靈性。這靈性來自鄂圖曼帝國、過去的土耳其和年代久遠的土耳其人。」

Photo Credit: 中央社 土耳其安卡拉堡商圈被譽為觀光客選購紀念品時最好逛的地方。其中一間販售二手地毯的店家於1月8日在店面口曬地毯。中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年2月13日

不過地毯對年輕一輩已失去吸引力。他認為，即使下一代年紀漸長而開始對地毯感興趣，恐怕那個時候他們也找不到舊手工地毯了，「因為它們持續被賣到歐洲和美國」。

阿克佑雷克說：「里拉大貶，土耳其地毯對美國人而言非常便宜，每年透過拍賣網站賣到美國的土耳其地毯高達上千條。」

「也許這是僅存的土耳其舊手工地毯。」到店面選購地毯的他指著身旁捲好的商品說：「再過20年，你在土耳其也找不到土耳其舊手工地毯了，我覺得情況會變成這樣。」

Photo Credit: 中央社 土耳其安卡拉堡商圈販售二手手工地毯的店家，1月8日有顧客上門選購。年輕一輩對地毯不感興趣、手工地毯大批銷售海外，地毯在土耳其光環漸褪。中央社記者何宏儒安卡拉攝 110年2月13日

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航