網紅經濟如何變現（上）：從衝流量到接業配，考驗粉絲對商業化的接受程度

（中央社）社群崛起，人人搶當網紅。根據研調機構統計，台灣至今已有4萬筆網紅名單，粉絲數1萬人之下、千人之上的奈米網紅在各大平台崛起。而網紅一旦從流量分潤跨入接業配變現，就是開始考驗粉絲對商業化的接受程度。

什麼是網紅？以過去的名詞來說明，部落客算是具備現代網紅的雛型，目前的網紅一般多指直播主、YouTuber、Instagramer或擁有粉絲頁的社群經營者，透過部落格、影音或直播等方式，分享自己的經驗、唱歌、閒聊或談專業的股票操作，在網路上擁有自己的平台與粉絲群，成為所謂「自媒體」，有些人自得其樂、有些人經營得有聲有色。據統計，以自媒體當正職的人僅占5%至10%左右，其餘皆為兼職經營。

根據人力銀行調查，看準工作時間彈性、工作自由度高、工作內容有趣，還可兼顧正職工作及符合個人興趣等優點，不少上班族想要兼職當網紅。KOL Radar平台統計，台灣網紅名單至今已超過4萬筆，預計今年底網紅名單將達到6萬筆規模。

KOL Radar認為，網紅會受粉絲社群偏好、用戶移轉等趨勢影響，面臨部分平台「漲粉」（增加粉絲）動能減緩；不過，當前網紅市場尚未飽和，仍具備發展潛能。

商研院國際數位商業研究所長戴凡真指出，社群崛起，掀起網紅經濟，透過個人特質、形象、線上互動，讓網紅與粉絲間建立信任基礎，粉絲更願意掏錢買單，網紅成超級帶貨王。

觀察網紅變現機制，戴凡真說明，網紅初期多仰賴流量、廣告分潤；當累積一定粉絲數量進升第2階段，則開始透過業配合作推薦商品，賺取廣告費。

第3階段是當網紅影響力、品牌與流量達到一定規模後，則是建立個人IP，像是與品牌聯名，或是打造個人品牌。舉例來說，YouTuber千千推出了「千拌麵」，美妝YouTuber大沛則創立美妝品牌。

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不願具名的業者表示，若要與百萬粉絲數YouTuber合作開箱影音，價碼高達新台幣數十萬元。雖然百萬網紅單篇業配文、合作影音要價不菲，但帶貨效果佳，網紅行銷依舊讓許多業者趨之若鶩。

KOL Radar指出，網紅人數持續成長，其中粉絲數1萬名以下、1000人以上的奈米網紅人數逐年成長。奈米網紅在臉書去年網紅占比超過4成，在Instagram、YouTuber更突破5成。

iKala共同創辦人暨營運長鄭鎧尹指出，越來越多品牌客戶傾向請小型、奈米網紅做商品行銷。不同類型網紅，價格具有極大差異，如果找50萬人追蹤的巨型網紅，僅有一人推廣；但對於部分產品而言，找50、100個微型網紅所創造的口碑行銷效果更佳。

雖然社群經濟或網紅經濟看似蓬勃發展，不過卻也面臨難題。擁有204萬人訂閱的YouTuber Joeman分析，因YouTuber演算法導致訂閱無效化，觀眾越來越少從訂閱頁面瀏覽影片，以他個人來說，從訂閱通知來看的觀眾僅有3%左右。

鄭鎧尹指出，為了鼓勵平台用戶創作，不論是在臉書、YouTuber或Instagram，都給予奈米型網紅較多推送資源，讓用戶觸及率較高。

不過數據顯示，臉書去年小於1萬粉絲互動率為2.62%，當人數超過100萬人時，互動率僅剩下0.17%；YouTuber亦然，YouTuber追蹤人數小於1萬人時，觀看率高達41%，超過100萬名追蹤者時，觀看率反而掉到14%。

鄭鎧尹指出，受限於平台演算法，導致百萬YouTuber觀看率越來越低；因此不少網紅開始經營副頻道，除了區分創作內容，也可望提升互動率。

另外，網紅初期以個人魅力、原創內容吸引粉絲，一旦當開始接業配變現到成立個人品牌，就是開始考驗粉絲對於商業化的接受程度。

戴凡真說，台灣民眾對廣告、業配等警覺度高，部分網紅遭批評商業化程度過高，而紛紛走下神壇。當網紅成了一項職業，就必須仰賴商業收入；不過，如何在創作與商業間取得平衡，取得粉絲信任，同時不引起反感，則成為每位網紅的必修課題。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航