曾FB發文「昨日台灣，今日香港」，台促轉會網站疑遭香港「封網」

繼早前「香港編年史」網站被封，有媒體發現，近日開始香港網絡無法連接台灣「促進轉型正義委員會」（促轉會）的官方網站。香港警方、保安局都未有正面回覆事件。

根據《立場新聞》的報導，記者在香港經香港寬頻、中國移動、3、數碼通、CSL等網絡供應商等連接促轉會的官網「https://www.tjc.gov.tw/」時，會顯示「無法連上這個網站」。但當以虛擬私人網絡（VPN），以日本、台灣等 IP 地址連線，則成功連上網站。

《立場新聞》曾就事件向促轉會、網絡供應商、香港警方及保安局查詢。保安局回覆指不評論任何就警方執法行動的揣測。而警方則指對事件不作回應，「以保安局回覆為準」。

早前，載有涉及反送中事件中警員、警暴資料的網站「香港編年史」疑被「封網」，當局也未有正面回應事件，但網絡供應商「香港寬頻」曾證實，按《國安法》停止連線至「香港編年史」網站。由此相信，即使促轉會網站因國安法被封，相關做法也不會獲當局確認。

香港國安法可「封網」 香港《國安法》第43條規定，香港警方處理「危害國家安全」的案件時，可以要求「信息發佈人或者有關服務商移除信息」，而根據香港政府之後公布的相關實施細則，警方可以在香港保安局局長批准下「限制或停止任何人接達該平台或相關部分」。細則並註明，任何服務商如沒有遵從即屬犯罪，可處罰款10萬元港幣及監禁 6 個月。

促轉會曾發文提及香港

台灣民進黨2016年率先推動「促進轉型正義」立法，直至2017年立法院三讀通過，同時著手規劃「開放政治檔案」、「平復司法不法」、「還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」等相關工作。

而「促進轉型正義委員會」則於2018年5月成立，根據其Facebook簡介，組織是台灣行政院為執行轉型正義事務，成立的任務編組機關，期望達到面對威權統治時期的真相，並深化社會對話。會方亦有解釋，轉型正義的精神，「在於面對不義過去、反省體制，透過看見國家所行之不義，避免歷史重演。」

而促轉會Facebook去年在《香港國安法》在港落實後，曾於7 月 7 日發文，談到「28 年前的 7 月 7 日」，台灣立法院三讀通過《國家安全法》修正案，並指現今許多港人選擇移民台灣遠走他鄉，有家歸不得，「昨日的臺灣，竟成為今日的香港。」

《01》報導當局引《國安法》「封網」

今年1月，載有涉及反送中事件中警員、警暴資料的網站「香港編年史」無法瀏覽，多間香港傳媒均引消息指，是國安處首次引用《國安法》，要求網絡服務供應商封鎖該網，但警方一直未公開說明。

《香港01》曾引消息人士報導，指封網決定是由保安局局長李家超，按《國安法》授予權力執行，不涉法庭程序，而有關網站會被永久封鎖。

「香港寬頻」1月14日曾向《立場新聞》證實，按《國安法》停止連線至「香港編年史」網站，是首間網絡服務供應商確認警方要求封網。

《BBC》報導，香港多年來都沒有大規模的網絡審查措施，而在香港《國安法》實施前，當地法律也只授權當地政府封鎖一些色情、侵犯版權或犯罪的網絡資料。而香港輿論對封鎖「香港編年史」網站的焦點，主要在於香港警方沒有公布相關細節，令外界無法知道執法的標凖。

《BBC》報導指，雖然各方都同意「香港編年史」網站載有大量個人資料，很可能違犯保護私隱的法例，但沒有解釋這樣做為什麼會危害「國家安全」。業界也擔心「今天封鎖這個網站，明天會否以國家安全為由封鎖谷歌網站？」、「下一步會不會是一些類似性質的網站，甚至傳媒的網站也被封鎖？其實這才是大家擔心的地方。」

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex