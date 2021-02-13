網紅經濟如何變現（中）：直播主不培養「戀愛粉」，顏值之外更注重才藝與專業

（中央社）直播產業在台灣發展5年多，直播主人數不斷增加，觀眾胃口也被養大，如今直播平台不再只主打高顏值，更注重才藝、專業能力及多元發展，讓越來越多素人找到發光發熱的舞台。

戀愛粉退散 設計美編轉型自彈自唱才藝主播

今年27歲的直播主綾綾原本從事設計美編工作，月薪僅2萬多元，為了邊存錢邊還學貸，她在2018年加入直播平台浪LIVE，收入穩定增加；半年後毅然辭去正職工作，全心全意開播，現在追蹤人數超過1萬2000人。

「職場上頂多老闆賞識你，但直播間有很多粉絲需要你。」綾綾不諱言，在直播間可以得到更多快樂與關注，但同時也要適應新的生活型態，因為每個人都在緊盯自己的生活。

為了取得生活與直播之間的平衡，綾綾打從一開始就跟粉絲說好「界線」在哪，也強調自己是才藝型主播，不培養「戀愛粉」，與粉絲對話時不造成誤會；如果有粉絲不小心「越線」，她會用開玩笑的口吻打圓場，讓粉絲有台階可下。

儘管外型姣好，綾綾仍然持續開發新才藝，除了精進唱歌之外，現在白天也會上吉他課，未來目標是創作寫歌。這是因為浪LIVE設有「公演」機制，每天晚上8時到10時會在主頁面上方推薦才藝型主播，每15分鐘更換1人，主播須通過平台審核才能申請參加公演，例如曾參加比賽得名、擁有專業證照等。

綾綾自認在直播初期比較不擅長聊天，大部分時間都只坐著唱歌，但直播其實蠻注重與粉絲互動。遇到覺得走不下去的時候，她還是選擇硬撐，會透過「跑騷（到其他直播間串門子）」等方法，找到同溫層其他主播，保持友好關係，也有助於擴大粉絲群。

外界認為年紀越輕的直播主越吃香，綾綾卻不這麼想。「你要找到自己直播間的定位跟風格，會比一直看像娃娃的人更長久，重點是粉絲連結度。」

綾綾說，家人從一開始就不反對她踏入直播圈，只要不做犯法事情。入職之前的試播活動，綾綾家人都辦帳號上線觀看，看完之後比較放心，現在家人有時也會入鏡一起直播。

以前綾綾參加浪LIVE活動，曾獲得前往桃園棒球場比賽開場唱歌的機會，雖然當時很緊張，卻也很興奮。她希望未來透過直播平台，可以有更多機會去體驗想像不到的事情。

Photo Credit: 中央社 巧克克是直播平台浪LIVE開台後第二批加入的主播，擁有樂天派的開朗個性，每次出場都有不同造型和道具，結合演員專才，總能瞬間抓住粉絲目光、製造笑點。中央社記者吳家豪攝 110年2月13日

嗨咖直播結合綜藝脫口秀 拉近粉絲距離

巧克克是浪LIVE開台後第二批加入的主播，擁有樂天派的開朗個性，每次出場都有不同造型和道具，結合演員專才，總能瞬間抓住粉絲目光、製造笑點。

原本從事廣告和電影相關工作的巧克克，一開始對直播評價不高，總認為某些主播會裸露或做不當事情。加入直播平台後，他發現粉絲其實很暖心，主播也會傳遞正能量，3個月後開始對直播改觀，自己也帶領粉絲一起做公益。

「以前演廣告或電影，人家認為會有距離感。直播間可以跟粉絲距離拉得更近。」巧克克說，接一支廣告扣掉治裝等費用，收入可能才2.5萬到3萬元，電影特約演員收入可能幾千元，現在做直播的收入相對穩定許多。他把以前做綜藝節目的脫口秀方式帶到直播間，粉絲覺得很有特色。

想梗想得這麼辛苦，會不會有梗用完的時候？巧克克說，他會在網路或電視上去看綜藝節目、脫口秀，從中國直播平台學東西。對他來說，開播就像「大玩一場」，上場前要把情緒整理好，因為核心粉絲也是嗨咖，講話速度也要很快，就像腦袋同時接不同的球再丟回去。

巧克克認為，每個主播都可能經歷從高點到低點的起伏過程，關鍵是「得失心不能太重」，得意的時候不要覺得自己很跩，失意的時候也不必氣餒，只要今天做的比昨天更好一點就行。未來他想創造不同的直播類型或內容，不只是坐著直播，還可以跟其他主播合作嘗試新的節目類型，讓大家看到主播不同面向。

Photo Credit: 中央社 浪LIVE執行長鄭偉柏說，浪LIVE強調幫助直播主的資源，從素人到訓練開播，變得越來越有人氣，雖然營運成本相對較高，卻能讓有才華的人更容易被看見。中央社記者吳家豪攝 110年2月13日

造星過程大不同 有才華不怕被埋沒

浪LIVE執行長鄭偉柏說，直播產業一開始被定義為高顏值或秀場型，但是平台要有責任，無論想要讓產業變成什麼樣子，領導品牌必須帶頭形塑。現在社群平台臉書、Instagram都可以開直播，但是臉書沒有很強的人力去幫助使用者，用戶吸引觀眾來臉書之後，還要再投資，才能讓內容被更多人看到。

鄭偉柏認為，台灣造星過程已經不太一樣，以前有星探、選秀比賽，現在社群媒體更發達，不一定要透過電視台或唱片公司。直播平台有很多獲利模式，浪LIVE 強調幫助直播主的資源，從素人到訓練開播，變得越來越有人氣，或成為唱片歌手。雖然營運成本相對較高，卻能讓有才華的人更容易被看見。

目前直播打賞仍是浪LIVE主要收入來源，鄭偉柏也在開發新的電子禮品和增加周邊服務，並強化社交功能。未來流量增加後，可以考慮異業結盟或提高廣告收入，也不排除投資娛樂或網路生態圈有潛力的公司，擴大事業版圖。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航