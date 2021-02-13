網紅經濟如何變現（下）：YouTuber賺錢不簡單，到達百萬訂閱要經歷重重關卡

（中央社）影音平台YouTuber在全球人氣不墜，不少人認為以拍影片為職業的YouTuber賺錢很簡單，但其實從一竅不通到百萬訂閱要經過多少關卡，若不是自己親自走過一遭，很難體會箇中滋味。

成立於2013年的日商CAPSULE初期為發展遊戲攻略的媒體，為了擴大流量，嘗試與YouTuber實況主合作。從合作的過程中，創辦人埴渕修世意識到網紅的影響力，因此開始經營讓YouTuber創作者與粉絲實體見面的攝影棚空間，進而轉型成影音行銷公司。

CAPSULE不僅為YouTuber開班授課，提供顧問諮詢和各種相關服務，更提供YouTuber創作者專業經紀服務，協助辦理大型活動、影音媒體及遊戲推廣製作等，堪稱「YouTuber事務所」。目前在台灣、日本、上海共有5個據點，其中，台灣擁有最大的創作者聯播網（MCN）。

針對大中小型規模的YouTuber頻道，CAPSULE會擬定階段性目標。例如小型創作者指的是訂閱者尚未破萬的頻道，目標先衝訂閱數；中型創作者訂閱數已經破萬，下一階段目標是鞏固觀眾群，培養忠實讀者；至於大型創作者頻道已達一定規模，CAPSULE會協助創作者發展其他面向與作品，像是發片、戲劇、售票表演等。

以「黃氏兄弟」為例，從不到5萬訂閱加入CAPSULE ，透過創作者夥伴（buddy）在企劃、頻道經營上的協助，至今已突破160萬訂閱。

另一組創作者「三原JAPAN」從零開始與CAPSULE合作，至今已達成金氏世界紀錄、千人演唱會、職棒開球等里程碑。以千人演唱會為例，由CAPSULE活動部門負責現場活動規劃、執行與前期票務，設計團隊與電商部門協助打造周邊商品與上架販售。

由於CAPSULE經營績效相當好，去年甚至吸引百萬訂閱創作者「菜喳」加入，為台灣少見百萬訂閱創作者加入MCN的案例。

Photo Credit: 中央社 外型亮麗的雁靈曾在不少直播平台擔任主播，因為拍攝挑戰麻辣乾麵的影片，意外開啟YouTuber人生。中央社記者吳家豪攝 110年2月13日

表演人生不斷電 意外登入YouTuber

外型亮麗的雁靈曾在不少直播平台擔任主播，因為拍攝挑戰麻辣乾麵的影片，意外開啟YouTuber人生。具有戲劇、廣告、網路短片、活動主持等表演相關經驗的她，自嘲以前工作非常坎坷，但也發現自己在幕前表演的時候很開心。

加入YouTuber拍片後，雁靈一開始非常抗拒，深知拍片很辛苦，從企劃拍片到剪接的過程非常漫長，幾乎到了有點討厭拍片的地步。不過，挑戰麻辣乾麵的影片讓她突然受到關注，2天內訂閱數從百人暴增到千人，不到2個月時間又突破1萬人。

於是雁靈開始嘗試銅板美食等其他類型影片，以身為馬來西亞人的觀點去品嚐台灣美食，粉絲接受度越來越高，讓她更有信心做個全職YouTuber。CAPSULE也提供各種資源，從整理流行趨勢的企劃主題、怎麼下標題，到縮圖怎麼做，都會開課指導，幫助她今年初順利突破5萬訂閱。

相較於訂閱數成長速度，雁靈更擔心創意被榨乾。一週7天的時間，她用2天拍片、4天剪片、1天想企劃，其中剪片花最多時間，剪完要上字卡、做縮圖、想標題、寫文案，不知不覺時間就不夠用，想文案也可能一整天都想不出來。

為了幫靈感充電，雁靈每個月第一天都放自己一天假，按下「重置鍵」，通常會去咖啡廳什麼都不做，只回覆粉絲留言，有時可以從中找到新靈感。

雖然目標是成為百萬訂閱YouTuber，但雁靈並不想被這個數字綁住。「作品拍得開不開心，粉絲開不開心，是我現在最在意的事情。雖然辛苦，但現在做喜歡的事情，就有熱忱走下去。」

Photo Credit: 中央社 創作團體三原JAPAN立志當台灣偶像，目標是登上台北小巨蛋舞台開萬人演唱會。右起為成員三原、Jun醬。中央社記者吳家豪攝 110年2月13日

內容走向分眾化 一週要拍20支影片

三原JAPAN一開始就立志當偶像，目標是登上台北小巨蛋舞台開萬人演唱會。加入YouTuber之前，他們曾在臉書放影片，2015年努力經營，原本臉書演算法比較重視個人影片，後來感覺越來越重視企業影片，讓他們萌生去意。

2016年3月，三原JAPAN已經有3萬粉絲，很多公司找上門合作，然而當時他們中文並不算好，不少文件看得很吃力，幸好遇上也是日本人的CAPSULE老闆提供協助。當時CAPSULE並未聚焦YouTuber事務，三原JAPAN仍決定加入，現在CAPSULE人事與財務團隊已協助三原JAPAN成立公司及日常營運。

2020年經過成員變動，帶來不少新粉絲，三原JAPAN也開設不少次頻道，走向更分眾化的內容。訂閱突破百萬後，目前一週要拍約20支影片，光是剪輯師就有3到4人，還有字幕負責人，若包含CAPSULE創作者夥伴在內，團隊總人數將近20人。

Photo Credit: 中央社 為YouTuber提供經紀服務的日商CAPSULE營運長蘇美甄表示，如果創作者很努力產出影片、跟觀眾互動，即使內容品質不高，還是可以穩紮穩打邁向成功。中央社記者吳家豪攝 110年2月13日

爆紅只是敲門磚 穩紮穩打才是王道

CAPSULE營運長蘇美甄分析，次頻道的觀眾族群可能跟原本頻道不一樣，如果同一個頻道裡有太多不同風格的內容，有可能流失原本觀眾。

如今觀眾越來越了解創作者要靠廣告生活，創作者也會分享他們的收入來源。蘇美甄說，有些粉絲甚至會留言說自己沒有跳過廣告，表達對創作者的支持，因此CAPSULE會跟創作者溝通，廣告怎麼插入才不會讓觀眾感到困擾。

蘇美甄認為，直播和YouTuber都是網路創作，但擅長方式不同。直播講求個人魅力、口條，還有和觀眾即時互動；YouTuber影片拍不好可以重來，透過留言方式跟觀眾互動。有些過去待過直播平台的創作者也想轉到YouTuber，因為YouTuber有廣告收入，也有會員頻道，可以好好經營觀眾。

她也提到，有些人遇到讓自己爆紅的事件，卻不一定是自己的特色。經營創作內容如果無法持續產出，還是很難成功；反觀如果創作者很努力產出影片、跟觀眾互動，即使內容品質不高，還是可以穩紮穩打邁向成功。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航