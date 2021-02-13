山西發現春秋時期男性美白化妝品，中國製作美容面霜的歷史前推1000年

（中央社）考古發現，中國古代男性就很重視「美白」了。陝西一處春秋時期男性貴族墓出土的微型銅罐殘留物經分析發現，該殘留物為美白化妝品。

《中新社》近日報導，這既是中國迄今最早的男性化妝品，也是中國已知最早的面脂（面霜），更將中國先民製作美容面脂的歷史提前了1000多年。

據報導，陝西省渭南市澄城縣劉家窪的春秋芮國遺址一座男性貴族墓於2017年發掘出土一件微型銅罐，罐內保留的6公克左右殘留物遺存受到矚目。

芮國是春秋時期一個諸侯國，始於西元前11世紀。史記記載，芮國於西元前640年被秦穆公所滅。

中國科學院大學（國科大）人文學院考古學與人類學系近期與陝西省考古研究院等合作，在國際專業期刊《科技考古》線上發表這項研究成果。

論文第一作者、國科大博士韓賓說，該殘留物包含有機成分和無機成分。分析結果顯示，無機成分主要為一水碳酸鈣，來源於淡水環境；有機成分為動物油脂，經進一步研究推測為牛脂。

研究結果顯示，微型銅罐內的殘留物以牛脂作為基質，混合了一水碳酸鈣顆粒，為美白化妝品。

韓賓說，劉家窪遺址出土化妝品製作所用的一水碳酸鈣應為先秦原始道家或方士在洞穴中採集鐘乳石時所得，這也成為中國先秦洞穴礦物用於化妝品的最早證據；而洞穴礦物資源的利用，則可能與道家「洞天福地」的洞穴崇拜以及洞穴礦物資源的利用相關。

動物脂肪作為基質生產藥膏、化妝品等在《韓非子》、《詩經》、《山海經》等先秦文獻中雖有記載，但描述簡單，此前也沒有考古實物驗證。中國所知首次記錄面脂製作方法的古文獻，是南北朝時期的《齊民要術》。

韓賓說，這次的研究顯示，中國東周先民就已製作並使用以油脂為基質的美容面脂，比「齊民要術」記載要早1000多年。

據表示，陝西、山西、河南、山東等地春秋時期貴族墓葬內以往也曾出土若干類似的微型青銅容器，專家就已推測應為化妝品容器。

報導指出，最新的研究顯示，早在春秋早期中國就已存在男性化妝的社會風尚，男性使用美白化妝品除了美容之用，也與當時大變革的社會環境有關。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 周代文物資料照

團隊研究顯示春秋時代的化妝品「產業鍊」

《香港01》報導，韓賓表示，一水碳酸鈣是比較罕見的礦物，多見於湖泊沉積和洞穴沉積中的特殊鐘乳石——月奶石。就製作化妝品而言，湖泊沉積雜質較多，而洞穴沉積易於取得純品，所以配方中的一水碳酸鈣應為先秦原始道家或方士在洞穴中採集鐘乳石時所得。這也成為中國先秦洞穴礦物用於化妝品的最早證據。

《華商網》報導，論文通訊作者楊益民教授表示，合作團隊這次最新研究，通過對劉家窪微型銅罐的科技分析既證實了相關推測，還對內含化妝品的成分有了進一步的認知：

一是研究發現劉家窪遺址美容面脂的原料經過精心準備和處理，而同一時期，微型銅容器的廣泛分布，也反映出化妝品的生產在當時已經成為產業化的手工業體系。

二是該類微型銅容器多出土於貴族墓葬，是貴族彰顯其身份的一種表現，表明貴族階層使用化妝品，在引領「時尚」的同時，也是貴族階層內部文化認同的外在表現。洞穴礦物在化妝品中的使用，則是表明早期道家學派的方士和貴族階層在當時可能有著緊密的聯繫。

山西也發現周朝的「化妝盒」

《中新網》報導，中國科研專家1月在山西一件銅盒內提取獲得化妝品油脂類化學遺存，初步認為這是一個化妝品盒。這件長方體銅盒有盒蓋可以左右掀開，兩扇蓋門上安裝有鈕。銅盒出土時，裡面盛滿帶有顏色的殘留物，還有一件銅勺，與銅盒配套使用。

科研人員還在一銅壺內獲得果酒等成分。這些器物都是從山西運城垣曲北白鵝墓地出土，初步認定該處墓地性質為召氏家族太保匽中（燕仲）一支在東周王畿內的採邑公共墓地。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航