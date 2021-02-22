Homeschooling成為父母夢魘，但小學生真的喜歡在家學習嗎？不

文：陳怡潔

學校被迫關閉，在家自學成為父母夢魘

自從去年3月底英國第一次封城，全國學校關閉之後，雖然中間解封，學校斷續的開了幾週，但是和正常學期相比，全英國的學齡兒童和中學生都成了青黃不接的中輟生。

這一年來，homeschooling（在家自學）——這個冷門的，一般人印象中只有特殊情況家庭才會採用的學習方式——驟然成了所有家庭不得不然的唯一選擇。對大部分沒有教學經驗的父母而言，一面在家工作，一面指導功課，還要兼顧生活裡瑣碎的各項雜事，在家就算躲過病毒，也逃不過這個劫難。Homeschooling完全是所有父母的惡夢。

小學生真的喜歡在家學習嗎？不

第一次封城時，我家兩個小學生一個3年級、一個一年級。學校在毫無準備也毫無前例的情況下關閉，教職員措手不及，除了定期發放紙本作業，和錄製一些鼓勵性質的影片，完全沒有任何線上教學。我從來沒想過會有這一天，但也自信滿滿的覺得應該不會太難，於是我做了每日課表，從Amazon買了一些英文和數學練習簿，天真的以為這樣照表操課，多少可以維持基本的學習。

不過事實總是殘酷的，平常在校表現可嘉的5歲的兒子完全坐不住，做1頁習題可以耗一整個上午，中間還會因為字寫不滿意或其他小事崩潰無數次；8歲的女兒雖然自制力較佳，願意配合做習題，但也缺乏動力，而且常因弟弟吵鬧而覺得煩悶。沒幾天，完全沒有虎媽天分和毅力的我就放棄了。

Photo Credit: 英語島

看電視，成為homeschooling父母救星

接下來的幾個月，我只要求他們每天上午做一點英文和數學練習，狀況好就多做一點，狀況差就少做一點，其他時間讓他們自由活動，看書玩樂高，甚至看電視。首度封城期間，英國出現了許多「網路救星」。

較知名的有每天早上9點帶全國學童和他們的家長（大多是愛陽光健身教練的媽媽們）做運動的Joe Wicks；學校老師愛用，每集都有不同主題，即使動作重複也不會膩，適合孩子們在家消耗精力的Cosmic Kids Yoga；把英文文法和寫作變得有趣的English with Holly；由英國國家廣播電視台（BBC）製作的綜合知識教學節目Bitesize（學童可依年齡觀看相關內容）……等等，這些都是家長們可以理直氣壯地把小孩丟包電視前的好節目。

下午通常是線上中文課，之後我們會出門散步，到公園裡跑跳活動筋骨，呼吸新鮮空氣。有時也上烹飪課，母子3人一起做甜點或麵包。到了傍晚，就是「藝術欣賞」課，邊吃洋芋片邊看電影或音樂劇，等在家工作的另一半下班吃晚飯。

不過，這樣平順的日子並不多，大部分時候都是雞飛狗跳、一團混亂，莫名其妙的就過了一天。幾個月下來，homeschooling完全沒有學習進度可言，我只能安慰自己：「生活即是學習」。

Photo Credit: 英語島

疫情捲土重來，倫敦再次實行homeschooling

好不容易撐到9月，新學年終於如期開學。家裡兩小一個升4年級，一個升2年級，開學那天兩人頭也不回的跑進教室，顯見非常想念學校生活。我看到每個老師都有上前擁抱他們的衝動（幸好沒有真的行動）。這段時間的homeschooling，讓我對老師們的敬佩達到極點，教育下一代的工作，還是要讓專業的來啊。

有了第一次封城的經驗，雖然2度封城學校沒有關閉，但還是很積極地發展線上教學，幫每個學生設定email，教他們如何使用電腦登入Google Classroom，還發了說明給家長，表面上說是以防萬一，但大家心裡都知道，照這個局勢看來，學校再度關閉只是遲早的事。

提心吊膽的撐了3個月，疫情隨著耶誕假期的到來逐漸緊繃，繼倫敦升到4級警示後，1月開學的第一天，首相就宣布了第3次封城，而且這次學校一律關閉到「至少」2月中。消息一出，對全國有學齡子女的父母有如晴天霹靂—「homeschooling趴兔」，光聽到就想哭。

Photo Credit: 英語島

homeschooling課程表

於是新年才過完，我又回到了homeschooling這個18層地獄，只不過這回要認真照表操課：家裡兩小每天的線上課表大概是這樣：

9：00－9：30 – Google Meet (晨會點名討論當天學習目標)

9：30－10：30 – Literacy (讀寫)

10：30－10：45 – Break (休息時間)

10：45－11：45 – Maths (數學)

11：30－11：45 – Google Meet (討論上午自學的內容)

11：45 – 13：00 – Lunch (午餐休息)

13：00－14：50 – Geography (地理)

*或其他科目，例如：Religious Education (宗教教育)、PSHE – Personal, Social, Health and Economic（個人社會健康與經濟，類似台灣的健康教育與生活倫理、PE – Physical Education（體育課）……等等

14：50－ 15：30 – Storytime Live（老師念故事，全班共同討論，作為一天學習總結）

只盼生活回歸正常，孩子能安心「上學」

和第一次停學相比，這次學校有備而來，不但每天有不同課程內容，還有老師們錄製的教學影片，加上一到三次的Google Meet，兩小和平常上學一樣，早上9點就得坐在虛擬教室（電腦）前，開始當天的課程。學校這麼積極的提供學習資源，家長應該輕鬆了吧？但……事實卻非如此。

兩個孩子就有兩個時間表，老師每天上傳新的功課，也會在線上教學與回答問題。我的筆電根本應接不暇，只好拿出兩年前買的陽春小平板，再找出一台舊筆電。兩小一人用一台，餐廳客廳一人坐一邊，讓他們有各自的「教室」，不用擠在一個螢幕前，但是這樣的「獨立作業」只是假象。

大部分時候，我都得兩邊跑，幫忙解決技術問題、解說課程內容、列印講義／掃瞄功課，還得分神聽老師在講什麼，才能對小孩正在學的東西有點了解，也順便偷師教學技巧。每天我都覺得自己好像一隻八爪章魚，或是一人分飾多角的演員，忙碌的在家中穿梭，連坐下來喝杯咖啡的時間都沒有。這樣的日子還有好幾週，我光想到就筋疲力盡。

小時候很期待放寒假、暑假、颱風假（只要能不去學校，隨便什麼假都好）。但現在當了媽媽後，才發現學校是這麼美好的地方，上學一天都不能少，而今也只能希望疫情高峰趕快過去，失學的孩子們都能再度回到久違的校園，家長也能卸下兼差的教職啊。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航