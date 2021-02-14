日本福島昨夜規模7.3強震逾百人傷、核電廠無重大異常，專家研判為10年前311餘震

日本時間昨（13）日23時08分（台灣時間22時08分）於福島外海發生強震，東京也感受到搖晃。福島、宮城、櫪木、茨城等地區昨夜共逾84萬戶停電；截至台灣時間今早10時，已知逾百人受傷、暫無死亡消息傳出。專家指出，這起地震是2011年311大地震的餘震，曾經歷過當年災情的年長福島居民們憶起浩劫餘生，仍心有餘悸。

Photo Credit: Photo Credit: 日本氣象廳 福島外海23時08分發生地震，日本氣象廳第一時間公布的地震紀錄，地震規模之後已上調至7.3。

（中央社）日本時間昨晚11時8分（台灣時間10時8分），福島外海發生規模7.3強震，福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強烈搖晃。這起強震是2011年311大地震的餘震，沒有引發海嘯的危險。

這起強震的震央位在福島縣外海，震源深度60公里，最大震度6強。日本氣象廳在地震發生後發布研判是規模7.1，後來上修至規模7.3。

觀測到震度6強的地區包括宮城縣藏王町、福島縣相馬市、國見町、新地町。觀測到震度6弱的地區包括宮城縣石卷市、岩沼市、登米市、福島縣的福島市、郡山市、須賀市、南相馬市等。

日本氣象廳地震情報企畫官14日凌晨1時10分召開記者會表示，今後一週左右，可能會發生最大震度6強的地震，呼籲民眾務必注意人身安全。

她表示，研判這起地震是2011年東日本大地震的餘震。餘震發生的範圍、搖晃情形，整體而言有慢慢降低的傾向，但年間發生地震的次數比311大地震前更多，民眾有必要持續留意。

她說，地震搖晃強烈地區有可能發生房舍倒塌、土石崩塌等危險，今後要注意地震、下雨，非不得已不要到危險地區。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣相馬市消防單位表示，接獲通報得知常磐自動車道發生土石崩塌，有車子受到土石影響。

Photo Credit：AP / 達志影像 日本福島外海昨（13）日發生強震，使常磐自動車道發生土石滑坡。

消防單位表示，地震發生後，已知宮城縣、福島縣有10多人受傷。

核電廠廢爐或停機中，未發現重大異常

日本原子能規制廳（相當於原子能委員會）表示，截至14日凌晨0時20分，位於觀測到震度6弱的福島縣東京電力公司福島第一核電廠以及福島第二核電廠，並未發現有重大異常情況。這兩座核電廠目前處於進行廢爐作業狀態。

位於觀測到震度6弱的宮城縣東北電力公司女川核電廠目前停機當中，地震發生後也沒發現異常情況。

位於觀測到震度5弱的茨城縣日本原子能發電公司東海第二核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常情形。位於觀測到震度3的青森縣東北電力公司東通核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常。

位於新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電廠觀測到震度4，但目前處於停機狀況，也沒發現異常情形。

日本福島縣外海昨晚發生規模7.3強震，福島縣和宮城縣觀測到6強震度。日本放送協會（NHK）今晨報導，根據各地消防單位通報，目前福島縣、宮城縣以及關東地方合計101人受傷。

傷者逾百人，多為跌倒

報導稱，根據消防單位通報，福島縣內有54人受傷，其中須賀川市有一名38歲男性，從階梯上跌落，右腳骨折。此外，郡山市一名60多歲女性在自宅階梯跌倒，足跟骨折受重傷。白河市一名80歲老嫗遭傾倒衣櫃撞傷。

宮城縣內有38人受傷，其中仙台市至少有25人，因跌倒受傷或踩到玻璃碎片遭割傷，傷者年齡介於10來歲到100多歲。

Photo Credit：AP / 達志影像 福島縣相馬市緊急避難所內，為防疫所需，供民眾使用獨立帳篷。

此外，石卷市一名80多歲老翁在自宅跌倒，頭部撞傷流血。東松島市一名80多歲老婦從床上跌落，肩部受傷。

茨城縣內有3人受傷，櫻川市一名90幾歲老翁在自宅遭牆壁上掉落匾額擊中流血。龍崎市也有一名20來歲女子在自宅遭掉落物體擊中頭部受傷。

櫪木縣內有3人受傷，其中宇都宮市消防局表示，一名30多歲和一名80多歲女性跌倒受輕傷送醫。

千葉縣當局表示，觀測到震度4的浦安市一名50多歲女性受地震驚嚇，準備逃往屋外時一度喪失意識送醫，其後清醒過來無大礙。

埼玉縣內觀測到震度4的東松山市，一名80幾歲老婦地震時從台階跌落受重傷。

群馬縣當局指出、澀川市有一名80多歲老婦受地震驚嚇從床上跌落，頭部等受輕傷。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範