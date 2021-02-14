川普彈劾審訊結果出爐：共和黨參議員僅7人倒戈，「煽動叛亂」罪名不成立

美國前總統川普第二度被彈劾案的結果於美東時間13日傍晚出爐，川普再次成功擺脫被彈劾危機。共和黨僅7人倒戈，參院57人同意川普「煽動叛亂」有罪、43人反對，未達到三分之二多數門檻，彈劾不成立。《美聯社》認為，倒戈者大多是近期內不需擔心選舉的人，顯示共和黨大多數人為了政治前途，仍無法拋下川普權威。

在開審前一周，參院全體100名參議員已先收到彈劾團隊與川普律師團呈交的書面資料。眾院派出9名眾議員作為彈劾管理人團隊，針對上月發生的國會暴動事件，舉證控訴川普「煽動叛亂」；川普陣營則表示，將以「彈劾卸任總統不合憲」和「川普有《憲法第一修正案》保障的言論自由」作為論點。

實際上，今（2021）年1月29日，參院曾討論過對卸任總統發動彈劾是否合憲，當時50名民主黨人與5名共和黨人投下合憲，另45名共和黨人認為違憲。當時認為合憲的5名共和黨人是猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）、緬因州的柯琳絲（Susan Collins）、賓州的圖美（Pat Toomey）、內布拉斯加州的薩斯（Ben Sasse）。

參院於本月9日開始審理眾院發動的川普彈劾案，當天再對程序是否合憲進行投票；羅姆尼等5人依舊與民主黨人一起堅持合憲，而代表路易斯安那州的共和籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）這次改變想法，加入羅姆尼等人的行列，認為彈劾卸任總統原來是合憲。

眾院彈劾團隊：國會暴動是川普長期煽動結果

據審訊程序，彈劾團隊和川普律師團各有2天可陳述論點和證據，每天最多8小時。10日與11日，由眾院彈劾管理人團對參議員們現場提出證據。彈劾管理人的策略是對共和黨籍議員動之以情，向他們強調在國會暴動當天距離危險有多近；彈劾管理人之一的斯瓦威爾（Eric Swalwell）對參議員們指出，「你們距離那群激憤群眾只有58步之遙」。

時任副總統彭斯（Mike Pence）一家與闖入國會大廈的暴民其時距離不超過100呎，若非國會警察古德曼（Eugene Goodman）機靈挑釁暴民、將暴民引至相反方向，彭斯一家可能沒機會逃離現場。

不僅是副總統的安全，據國會走廊監視器影片，彭斯撤離時，其中一名隨扈攜帶著裝有授權核武器發射按鈕的「核足球」（Nuclear football）手提箱。意即若當天稍有閃失，核手提箱有機率落入暴徒手中。

We have not spent enough time talking about how close the terrorists came to getting ahold of the Vice President’s nuclear codes. pic.twitter.com/7UE7YbxI90 — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) February 11, 2021

彈劾團隊舉證影片還顯示，暴動當天，參院民主黨籍領袖舒默（Chuck Schumer）在安全人員保護下撤離時，差點迎面遇到一群暴民，所幸及時改變路線，才沒有正面交鋒。闖國會的民眾有極右翼武裝份子，不少人也攜帶球棒、束帶等武器，闖進眾院議長裴洛西辦公室的男子身上更有一把95萬伏特的電擊棒。

彈劾團隊強調，群眾並非當天心血來潮才一起衝國會，而是自去年11月大選後，拒絕承認敗選的川普不斷強調選舉被偷、選舉舞弊，一再煽動民眾情緒；警方和聯邦調查局其後多次警告，大型集會現場可能發生暴力攻擊，特別是1月6日，參議院要進行各州選舉人團投票結果確認，川普想必很清楚在那天舉行集會時，台下會有極端民眾攜帶武器，但他仍清楚指示「前進國會」。

彈劾團隊認為，川普長期煽動，使群眾自大選之後持續處於激昂，又在特定日子對支持者發出特定指示，才導致了美國國會陷於暴亂危機。

參院共和黨領袖不支持彈劾，稱川普道義上有責任

據《BBC》計算，彈劾團隊2天內花費共約13小時陳述指控，相較之下，川普律師團2天內大約只用了4小時。由於川普方的第一個論點「彈劾卸任總統不合憲」在審訊首日就被參院投票推翻，川普律師只能緊抓著《憲法第一修正案》言論自由這一點來防守。

川普律師范德溫（Michael van der Veen）表示，彈劾川普是民主黨「出於政治動機的獵巫行動」；他為川普辯護說，執法單位能預先示警，代表有證據顯示，國會暴動當天發生的暴力攻擊是有心人士早有預謀，「你無法煽動已經發生、或是將要發生的事情吧」，所以指控川普煽動是「荒唐」的；至於川普要支持者「殊死爭鬥」（fight like hell），范德溫解釋，這只是個政治語言。

Photo Credit：AP / 達志影像 川普律師團隊在參院未通過彈劾後開心碰拳。左二未戴口罩者為川普律師范德溫。

雙方皆完成指證與辯護後，原本應要傳喚證人。參院兩黨議員早前反對傳喚證人，認為這可能使審訊拖延數月之長，但昨天稍早投票時，參院卻通過允許彈劾團隊傳喚證人，川普律師團則揚言也要找來數百名證人（雖然未經參院允許，川普方的證人也無法進場）。

彈劾團隊協商後，決定折衷處理，亦不推出證人，但將1名證人的證詞改用書面遞交。這名證人是共和黨籍眾議員波特勒（Jaime Herrera-Beutler），她作證表示，暴動當天，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）好不容易連絡上川普，請他呼籲支持者停手並離開國會大廈，川普先說那些都是極左的反法西斯主義份子（Antifa），被麥卡錫反駁後又改口說，「他們對於大選結果可能比你還要生氣吧」，間接承認自己知道那些暴徒都是他的支持者。

昨天進行最終投票前，參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在投票前表態支持「無罪開釋」，認為憲法並未指出可以彈劾卸任總統；但他指出，川普對於美國國會發生暴動一事，有實務與道義上的責任，不保證能免於法律訴訟，美國法律並未保障前總統有刑事或民事豁免。

經投票後，同意川普「煽動叛亂」罪名成立的參議員僅57人。除了50名民主黨人、先前認同彈劾合憲的6名共和黨人之外，代表北卡羅萊納州的共和黨籍參議員波爾（Richard Burr）也倒戈同意川普有罪。

共和黨7人倒戈，大多是短期內無競選壓力者

倒戈名單如下：

猶他州參議員羅姆尼：將於2024年競選連任

阿拉斯加州參議員穆考斯基：將於2022年競選連任

緬因州參議員柯琳絲：去年剛勝選，任期至2026年

賓州參議員圖美：已宣布將於2023年任期屆滿後退休

路易斯安那州參議員卡西迪：去年剛勝選，任期至2026年

內布拉斯加州參議員薩斯：去年剛勝選，任期至2026年

北卡羅萊納州參議員波爾：已宣布將於2023年任期屆滿後退休

這7名倒戈共和黨人之中，羅姆尼、穆考斯基和柯琳絲是美國兩黨目前少有的溫和派，過去4年來是共和黨內主要對川普發出質疑的代表。

7人裡，只有羅姆尼和穆考斯基近年還要面對競選。不過羅姆尼素來與川普不睦，且他2012年曾代表共和黨參選總統，最後雖敗於歐巴馬，外界大多認為他仍有參選總統之志。而穆考斯基在阿拉斯加州有強大民意基礎，過去已曾在沒有共和黨支持之下勝選參議員，是朝野政黨協商時必爭取的人物，《彭博商業周刊》將穆考斯基列為2021年全球最值得觀察的8個人之一，原因在此。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 穆考斯基11日在彈劾審訊中場休息時接受媒體訪問。

《華盛頓郵報》認為，7人倒戈顯示共和黨內部在國會暴動之後的裂痕增大，也傳遞出有些人想要走出川普時期的想法。但《美聯社》指出，卡西迪雖因倒戈而面臨路易斯安那州民不滿，但距離2026年才要選舉，影響不大；除非薩斯2024年要選總統，不然也和卡西迪狀況一樣。唯一要擔心選舉的人是最不需要川普幫忙的穆考斯基，這顯示大多數共和黨人在考慮自己的政治前途之下，仍然不願跨出川普的權威。

共和黨內領導反川普團體的政治策士朗威爾（Sarah Longwell）表示，這兩個月來的事件顯示，如果川普是美國與共和黨身上的惡性腫瘤，顯然那些癌細胞已經轉移到其他部位，美國與共和黨並未得到治癒，「我一度以為我們可以克服他。現在我不這麼覺得了」。

川普透過聲明感謝律師團隊努力，同樣稱這次彈劾是民主黨的政治鬥爭行動、美國史上的獵巫高潮；川普感謝粉絲相挺，「在我們面前還有許多工作要做，很快地我們將會展現一個光明、閃耀、無限的美國未來遠景。為使美國再次偉大，我們充滿歷史性、愛國精神與美好的運動，才正要開始」。

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核稿編輯：楊士範