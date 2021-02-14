有人問：「今年在德國過農曆年，氣氛如何？」我說：「不要說農曆年沒有氣氛，就算年頭的新曆年，一樣氣氛淡薄。」理由不用多說，全世界也感受到。

以往在我這個城市，農曆年也無甚興奮。有兩年，樓下的一個單位住了一對中國大陸的年輕夫婦，他們愛在過年前在家門寫上繁體字的對聯，慶賀佳節。出入的德國人，包括鄰居和外賣員，都不禁停下細觀這對紅紙上的毛筆春聯。春聯旁沒有德文翻譯，全座大廈應該只有我明白其意。這對墨寶，亦是我住處惟一的過年裝飾。那裡沒有管理員，更不會有年初一特別落力拉門和問安的保安員。舊歲漸逝，新年始來，一切如此平靜。

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幾天前，我特別到最近的大城。那裡才有最近我家的亞洲超市。熙熙攘攘的顧客，是我近一年來見得最多的東亞面孔，約有近百人在內。住慣了在甚少東亞人的地區，這一切都很陌生，卻又熟悉地喚起在香港過年的情景。付錢時，店員問我需不需要紅封包。我反問她裡面有錢嗎，她說沒有，之後給我兩個食品供應商贊助，寫有它們名字的紅包。雖然裡面沒分文，卻是我近幾年第一次收紅包，頓時內心充滿喜樂。對上一次，是到一位在德國的新加坡朋友家拜年，他和東歐妻子給我的。

德國沒有唐人街，華人也散居各地，沒有英美加般有集中的社群。對一些久居當地，又少與香港人聯絡的港人來說，一兩年也沒用廣東話聊過天，並非奇事。對我來說，每天最接近香港和香港文化的，就是寫這個專頁的十多分鐘。與你們每位的交流，像把我帶到出生和長大的地方重遊一遍。那些地方或都人面全非，千帆過盡後，留下的記憶卻仍然深刻。每次用熟悉的文字交流，就如德國人所說的「Kopfkino」—腦內的電影院，比喻記憶在腦裡播放，一切都回到眼前。

最近一年，對所有居於西方國家的東亞人來說都特別不好過。每人或都有被人喊過「Corona」的體驗，不論在當地土生土長，或是剛來不久的，都難以倖免。但很多東亞人都學會堅強，也學到珍惜所有，多關懷身邊的人和遠方的家人，將失落的東亞文化重新活出來。

今年的農曆年，雖身旁沒有喜慶的場景，但內心同樣可以熾熱。猶如今年剛從熱鬧的大都會移居到黑森林寂靜一處的你，在萬籟無聲下驀然醒悟，原來花蕊開得最燦爛的地方，正是內心深處。

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