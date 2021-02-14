青玉案（元夕）：眾裏尋他，愛情終極之尋覓

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

稼軒 青玉案（元夕） 東風夜放花千樹，更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。 蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。眾裏尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。

一句驀然回首，香港人的集體回憶。你我中學時，都讀過辛棄疾〈青玉案〉，古典愛情詩詞悲哀者眾，但這一首宋詞，在情竇初開之時，描述我們此世的追求，毫不傷心。

〈青玉案〉乃詞牌名，題目「元夕」。元夕，即元宵節，月圓之夜，正月十五，是古典中國的愛情文化中，重要的節日。

元宵節到唐朝之後，規模漸見盛大。賞燈晚會，男女出外猜燈謎，賞月亮，型男索女，在這浪漫的日子彼此吸引，甚至有人形容，這是古代的情人節。

上半片，極力描繪南宋燈會的景況。宋朝燈會，連開五日，初遇到相談，相談至相知，隨時遇上100%的女孩。

起首先是遠景，風、花、樹、星，彷彿，是在人群之中抬頭，眺望天空。東風吹動無數燈火，閃爍之美有如千花，何止眼前景搖晃，眼外無數的燈花亦然。

由上方燈火實景，連繫宇宙的繁星壯麗，又形容，煙花四起，風吹墜落如雨。青年男女，眼看火花連綿不絕，點燃愛情之花，乃實景所生的虛意。

寶馬雕車香滿路，勞斯萊斯法拉利，表層，花開香味；深層，意中人香氣。一如荷里活的名車，五光十色，更有以花朵鋪成的紅地毯 ，撩人欲醉。

鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞，簫聲起伏動人，燈飾光流千轉，魚龍形的彩燈翻舞，魚龍百戲的雜耍。香氣、樂音、亮光，多重感官堆疊 。

圖片由作者提供

下半片，力寫「尋覓」的過程。蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去，街裡愛人一對對，女生盛裝打扮，男子望到流口水，千方百計搭訕。

詞人心有所屬，再多美女也不為所動，耐心等待理想伴侶，100%的soulmate。眾女散去，只餘下一陣暗淡的香氣。

晚會的眾裏尋他，又何來千百度？詞人卻說，這種尋覓並非一時半刻，不止節慶的這次，乃人生恆久的追逐。

元宵晚會，象徵古典愛情的男女交會。我們不都是千次百次，不斷尋覓所愛，於無數人群，邂逅偶遇，挫敗失望之中，依然堅持尋覓，乃人生終極之浪漫。

驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。此句之妙，在於不說盡，等到驀然回首，殘燈一角佇立佳人，但是，回首之後呢？ 一切都止於回首，一切都只能想像。

由熱鬧以至寥落無人，再至回首。若無之前，付出千百度的毅力、恆心，豈會有驀然之驚喜讚嘆，那種真正的喜悅？那人之美，唯有千百度尋覓之人看見。

那麼，你是否已經遇了那人？還是仍然在繼續，這千百度的浪漫尋覓，直到驀然回首的一刻？

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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