白宮副新聞秘書威脅女記者「敢報導我戀情就毀了妳」，美媒質疑拜登政府息事寧人

拜登政府的新官們才上任不久，白宮新聞簡報室就發生醜聞。副新聞秘書達克洛（TJ Ducklo）本月12日被娛樂雜誌《浮華世界》報導，日前他與1名政治線女記者的戀情曝光後，對另1名追問此事的女記者施壓和威脅；報導出版後不久，白宮發言人宣布達克洛留職停薪一周，達克洛昨（13）日則自動請辭。

美國《時人》（People）雜誌本月8日率先報導，現年32歲的白宮新科副新聞秘書達克洛，在拜登競選期間結識了27歲的網媒《Axios》政治記者麥卡蒙（Alexi McCammond），兩人自去年11月起開始熱戀。兩人都有向自己的老闆（指拜登和《Axios》編輯部）報備此事，為了避嫌，《Axios》還調整過麥卡蒙的職務，從報導拜登新聞，改為負責國會和時任副總統競選人賀錦麗新聞。

《浮華世界》報導指出，之後政治新聞網《Politico》的女記者帕梅莉（Tara Palmeri）追蹤兩人戀情，引發達克洛不滿。拜登就職當天（1月20日），帕梅莉聯絡麥卡蒙、而另一名《Politico》男記者聯絡達克洛，詢問兩人對戀情的說法；達克洛收到留言後，沒有回覆該名男記者，反而是打電話恐嚇帕梅莉說「我會毀了妳」，警告帕梅莉若刊出戀情報導，就毀了她的名聲。

報導不一定是自願，只是想做好工作

報導指出，在電話錄音中，達克洛對帕梅莉發表了一番充滿「性別歧視與厭女論」的說法，指責對方想報導這樁戀情，是因為帕梅莉「嫉妒」他和麥卡蒙之間的感情，並且稱帕梅莉從以前就因另一個男人比較想要麥卡蒙而懷恨在心。

不過，帕梅莉和麥卡蒙先前根本不熟，兩人不曾往來。帕梅莉會報導兩人戀情也不是自願，而是被公司指定負責這件任務。

收到威脅隔天（也就是拜登就任隔天），《Politico》就向白宮反映此事。白宮發言人薩琪（Jen Psaki，即白宮新聞簡報室主管）、白宮通訊室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）、拜登資深顧問鄧恩（Anita Dunn）全都有與《Politico》編輯部談話過。其中一通電話裡，白宮方面承認達克洛的行為不恰當，稱達克洛會向帕梅莉致歉；但另一通電話裡，白宮又稱帕梅莉違反談話不公開的協議。

《浮華世界》這篇新聞本月12日刊出後，白宮發言人薩琪在當天下午的記者會上表示，達克洛將留職停薪一周，返回工作崗位後將不會再與任何《Politico》的記者有所接觸。

Photo Credit：AP / 達志影像 白宮發言人薩琪，達克洛的直屬主管。

《Politico》報導，薩琪承認，達克洛的行為「不符合總統（拜登）規定的行為標準，也不符合我的規範，而我是他的直屬主管」，強調是她沒有上報給拜登、或與拜登討論此事。

薩琪說，達克洛在電話裡威脅完帕梅莉隔天（就是《Politico》向白宮反映那天），達克洛有發信向帕梅莉道歉；據《CNN》取得內容，達克洛稱自己在電話中很不專業地發了脾氣，強調以後不會再發生。

在直屬主管薩琪宣布達克洛留職停薪後，達克洛昨天請辭。達克洛在推特上承認，他那天對帕梅莉講的話是「任何人都不該在女性面前說的，尤其是她只是想做好自己的工作」。薩琪則強調，白宮官員仍致力達到拜登設定的標準，不失身分、帶著敬意、以文明的方式待人處事。

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB — TJ Ducklo (@TDucklo) February 14, 2021

下屬行為不當，結果處罰媒體？

但是《浮華世界》、《Politico》、《CNN》都指出，薩琪沒有解釋，為何白宮收到媒體反映被威脅後，沒有立刻處置達克洛，而是在《浮華世界》報導之後才採取行動。拜登在就職首日不是說「若你曾與我共事，而我聽見你不尊重其他同事，我保證我會立刻炒了你」嗎？白宮分明在1月21日就知道達克洛行為不當，卻選擇私下處理。

薩琪在記者會上說，「她們」（含她自己、通訊室主任貝丁菲爾德、資深顧問鄧恩3位女性）當時認為私下處理比較妥當，留職停薪則是「對我們認為不能接受的行為」傳達意見。

若按照白宮最初的處置，達克洛只會留職停薪一周，返工之後不再與《Politco》記者接觸。《CNN》引述兩名不願具名的《Politico》職員說法，這將使《Politico》少了與一個白宮高級官員聯絡管道，「感覺這是在處罰我們，而不是懲罰他吧！」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範