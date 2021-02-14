Call me maybe？拜登就任後致電多國元首，以色列總理納坦雅胡仍在苦等

美國總統拜登上月20日就職後，已與多國元首通話，但尚未致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。《路透》報導，以色列駐聯合國大使昨（13）日強調，納坦雅胡對此「一點都不緊張」，企圖為兩國元首「失聯」的狀況緩頰。

納坦雅胡與美國前總統川普關係相當良好，在川普任內，美國承認耶路撒冷為以色列首都、認同戈蘭高地（Golan）主權屬於以色列。不過，美國去（2020）年11月3日大選後，納坦雅胡在當月8日就高調在推特恭賀拜登勝選，儘管那時川普仍在極力爭取喬治亞州等地的驗票。

拜登就職後，首先致電鄰居加拿大、墨西哥的元首，接著打給英國首相、歐洲盟國和北約領袖。亞太盟國的印度、日本、韓國也都接到拜登來電，甚至俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平都接到了，遲遲就是沒有納坦雅胡。

《衛報》本月10日以＜Call me maybe?＞為報導標題，文中提到，以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）在推特列出一串接獲拜登電話的國家名單，客氣詢問拜登，「現在可以打給以色列領導人了嗎」，並留下一串號稱是總理電話號碼的數字。該號碼也出現在以色列外交部網站上，不過據《衛報》記者實測，這組號碼已經停用。

《路透》則指出，外界猜測，拜登可能是藉此在對納坦雅胡表達他與川普過從甚密的不滿。白宮12日則否認拜登有意看輕納坦雅胡，強調兩國元首很快就會通話；以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）昨天表示，納坦雅胡沒在擔心拜登來電的時機，並指出以色列明白拜登現在有更緊急的事情要處理，例如疫情和經濟。

美國智庫華盛頓近東研究所（Near East Policy）談判專家馬可夫斯基（David Makovsky）認為，拜登目前尚未致電中東國家領導人，一旦展開與此地區的聯絡，納坦雅胡應該會是中東首位接到電話的元首。

不過報導也分析，右翼的納坦雅胡與川普更合得來，雖然拜登也長期被視為對以色列相當友好的華府政治人物，納坦雅胡和拜登的關係將會比較相敬如「冰」（frostier relations），最大的考驗將會是伊朗核協議和巴基斯坦人的定居點問題。

伊朗去年經歷將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）和核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺後，恢復製造高濃縮鈾。伊朗對拜登政府表示，只要放寬制裁，就願意停止生產高濃縮鈾、繼續遵守核協議，但拜登政府態度目前還未有放軟。

至於以色列可能擔心的耶路撒冷與戈蘭高地問題，美國國務卿布林肯日前已重申，不會將美國駐以色列大使館從耶路撒冷遷走，而控制戈蘭高地對以色列安全非常重要，「法律是另外一個問題，不過這要隨著時間流逝、或敘利亞局勢有變，才會是我們要看的問題，現在這距離我們還很遙遠」，委婉地安撫了以色列的擔憂。

川普當年上任2天後就致電納坦雅胡。相較於拜登的拖延，被問到為何還不打給納坦雅胡時，布林肯僅說，相信他們很快就有談話的機會。

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責任編輯：林宜萱

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