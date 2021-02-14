頭痛伴隨想吐或畏光？偏頭痛4大國際通用診斷標準與8大注意事項

文：吳奇霖 醫師

30歲的王小姐是醫院門診的護理師，從高中時就偶有嚴重的頭痛，通常睡一覺就好。但是最近醫院評鑑漸近，壓力加上失眠，頭痛的頻率明顯增加，最近幾週幾乎每 2-3天就發作一次頭痛，明顯造成工作不能專心，每天都希望趕快下班休息。

門診中，王小姐描述她的頭痛，如脈搏般一脹一縮地，從後腦杓往右邊太陽穴蔓延，而且發作時噁心感嚴重，甚至有一次還吐了出來。

一旁陪同的母親有也有頭痛的經驗，也很擔心她是不是大腦出了什麼問題。王小姐的母親面帶憂愁地問道：「我女兒的頭痛是不是偏頭痛？需不需要進一步檢查呢？」

偏頭痛：體質型的偏頭痛之一

醫師在看診時，遇到頭痛的病人，會根據個人疾病藥物史、頭痛發生的過程、身體檢查的結果，嘗試把頭痛分成「兩種主要的大分類」：

體質型的頭痛（原發性頭痛） 病因型的頭痛（次發性頭痛）

「體質型的頭痛」，佔所有門診頭痛病人的90%以上。雖然有時頭痛欲裂，生活大受影響，但是這一類的頭痛多半是良性的。

絕大多數的情況下，檢查大腦並沒有明顯的病因，也沒有立即的危險性。而「偏頭痛」，就是屬於這第一種頭痛的大分類之內。

自我檢測：典型偏頭痛（Migraine）診斷標準

根據最新的國際頭痛疾病分類第三版（The International Classification of Headache Disorders）對於偏頭痛（Migraine）的診斷標準，我們可以自己幫自己檢測一下，你的頭痛符不符合「偏頭痛」的典型標準。

一、發作的症狀，符合以下4種症狀之中的 2種（含）以上：

痛在頭的單邊（有時會換邊） 痛起來一漲一縮，像脈搏的感覺 痛起來會不想活動，想靜靜呆著 痛起來生活大受影響，甚至必須請假

二、 頭痛時，至少曾經合併發生以下2種併發症狀其中之1：

出現噁心感，或是發生嘔吐 出現畏光感，且希望能安靜一點

三、發作時如果不吃藥，持續至少4小時以上，但每一次發作不會超過3天。

四、如前三項所描述的頭痛經驗，至少發生5次以上。

這四點就是「典型的偏頭痛」的國際通用診斷標準。如果以上四點都符合，你的頭痛就有極高的可能性是「典型的偏頭痛」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 偏頭痛發作時可能痛到想吐或畏光。

關於偏頭痛的其他症狀與知識

在確診偏頭痛之前，有8大注意事項你必須知道。

1. 偏頭痛是一種年輕女生為主的頭痛。第一次發作年齡多在10至14歲，30至39歲是發作的巔峰時期，女男比約 3：1。大於50歲才第一次發作，常常不是真正的偏頭痛。

2. 偏頭痛發作與賀爾蒙的變化相關。一般來說，青春期開始逐漸頻繁，40歲後可能會漸漸緩解，但是停經期前後又會開始密集發作。根據統計，有高達70%的女性偏頭痛病友，頭痛發作的日子，與月經期有或多或少的相關性。

3. 偏頭痛有明顯的家族遺傳的傾向。典型偏頭痛的病友中有70% ，發現直系血親也有偏頭痛的病史。

4. 偏頭痛並不一定都是痛在單邊。雖然以發作在單側太陽穴附近為主（佔60%），但是仍有30%的發作，發生在頭的兩側或是後腦勺。

5. 偏頭痛發作前數小時到數天，有六成的機會出現「發作前的不舒服」（醫學上，稱為前驅症狀）。包括：反覆哈欠或倦怠、腸胃不適、胃口改變、鬱悶焦躁、頸部僵硬。

6. 約有不到四分之一的偏頭痛發作，伴隨著「偏頭痛預兆」（Aura）的發生，多在發作前後5至20分鐘內逐漸形成，不超過1個小時，而且完全可逆。所以偏頭痛也依據「預兆的有無」分成兩類：「無預兆偏頭痛」和「有預兆偏頭痛」。

7. 「偏頭痛預兆」是大腦皮質電流的不正常抑制（Cortical Spreading Depression，CSD）所造成的。常見的「預兆症狀」包括：

視覺預兆：眼冒金星、光點閃爍、盲點擴大，或只是模糊不清。

感覺異常：以手臂與臉為主。針刺感，甚至半邊癱軟無力。

語言障礙：口齒不清，或是失語症狀。

聽幻覺、嗅覺幻覺、味覺幻覺、似曾相似感或陌生感。

8. 除了上述的典型的偏頭痛之外，還有「非典型的偏頭痛」，之後的文章會一一介紹。這些「非典型的偏頭痛」主要包括：

腦幹預兆偏頭痛

偏癱性偏頭痛

視網膜偏頭痛

前庭眩暈型偏頭痛

雌激素相關的偏頭痛

週期性嘔吐症候群

典型偏頭痛可直接治療，伴有以下條件須再詳細檢查

如上所述的國際診斷標準，偏頭痛的確診完全依靠病人提供的病史及症狀。目前沒有任何的檢查（包括：抽血、電腦斷層、核磁共振），可以拍板斷定你的頭痛一定是或不是偏頭痛。

因此如果你的頭痛病史及症狀，完全符合典型的偏頭痛標準，進一步檢查是沒有必要的，直接治療即可。

但是，如果有以下8種情況，請到醫院請醫師評估是否應該進一步檢查。

偏頭痛原因

一、遺傳

偏頭痛有明顯的遺傳傾向，約7成的病友的家屬，可以問出偏頭痛的病史，如果父母親之中有一人有典型的偏頭痛，小孩有46% 的機會也會遺傳偏頭痛。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 偏頭痛可能遺傳。

「有預兆的偏頭痛」比起無預兆的偏頭痛，更容易有遺傳的傾向。

二、偏頭痛的核心理論 – 神經血管理論

至於偏頭痛的病理原因，因近年來的蓬勃研究，已經有許多發現，治療上也頗有斬獲，但是仍有許多細節有待研究。主要分成兩個部分：

「腦幹的三叉神經核」的疼痛敏感化（Sensitization）連鎖反應。 腦血管擴張及血漿外滲，造成腦血管周邊「神經性發炎」（Neurogenic Inflammation）。

總之，偏頭痛是疼痛敏感化的連鎖反應

偏頭痛的頭痛症狀主要是源自於「三叉神經系統」的刺激。

三叉神經纖維及一部分頸神經纖維，分佈在腦血管的四周，將痛的刺激傳送到「腦幹的三叉神經核」（集散地）。

而這些痛的刺激經由集散地，往內誘發中樞神經的「疼痛敏感化」連鎖反應，也往外經由刺激腦血管擴張、血漿外滲，引起血管周邊的「神經性發炎」；一內一外造成偏頭痛的脈搏性頭痛。

這個連鎖反應的過程，有許多大腦的神經分泌物質參與其中，如：血清張力素、抑鈣素基因相關胜肽（CGRP），及許多發炎物質。

根據對病因的了解，許多可以控制這個反應的藥物，就被發明出來預防及治療偏頭痛。

不是典型偏頭痛：暗藏危機的9種頭痛

有幾種暗藏危機的頭痛，都可能在「病程的某一個階段」，與偏頭痛的症狀相似，卻是屬於「病因型的頭痛」，不可輕忽！

蜘蛛膜下腔出血頭痛 顱動脈剝離造成頭痛 顳動脈炎造成的頭痛 硬腦膜下血腫造成頭痛 可逆腦血管收縮症候群 顱內靜脈竇栓塞的頭痛 腦瘤的頭痛 腦膜炎頭痛 高腦壓頭痛

很重要所以再整理一次重點：

一、發作的症狀，符合以下4種症狀之中的2種（含）以上：

痛在頭的單邊（有時會換邊） 痛起來一漲一縮，像脈搏的感覺 痛起來會不想活動，想靜靜呆著 痛起來生活大受影響，甚至必須請假

二、頭痛時，至少曾經合併發生以下2種併發症狀其中之1：

出現噁心感，或是發生嘔吐 出現畏光感，且希望能安靜一點

三、發作時如果不吃藥，持續至少4小時以上，但每一次發作不會超過3天。

四、以上所描述的頭痛經驗，至少發生5次以上。

五、注意8種情況，偏頭痛該進一步就醫評估檢查：

雖然大致符合偏頭痛的典型症狀，但是第一次發作。 以前是典型的偏頭痛，但是這次跟以前的痛法及嚴重度都不一樣。 出現頭痛以外的其他症狀，明顯影響生活，沒有頭痛時也持續存在。 以前吃的有效的止痛藥，這次吃都沒有效。 每次頭痛永遠只痛同一邊，從來不會換邊痛。 在50歲之後，才第一次發生典型偏頭痛的症狀。 還有合併其他的慢性病，如：癌症、糖尿病、免疫功能不全。 其他符合「頭痛警訊」的症狀。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範