my little airport《那陣時不知道》：「阿飛正傳」的迷惘，昆德拉的化解

教人翹首期盼逾一載，my little airport終於發表新歌《那陣時不知道》，上一首已要數到2019年的《K同學》。細聽新歌幾遍，愈覺不太尋常，心道作曲詞的林阿p肯定埋藏了好些密碼，一如他過往寫下的，看似尋常最奇崛。

我的切入點是這歌後半部分的色士風獨奏，不像普通流行曲過場音樂的陳腔濫調，而是有種一時說不出的感覺，很是熟悉。為何要如此譜下這一段呢？肯定是刻意為之。瞥見樂曲介紹擷自陳寧《最好的時光》，相信港台兩地文藝青年都不會感到陌生，這香港作家曾在台灣生活，有一個筆名叫塵翎，「我們的時代愛無能」一句，正是出自其筆下。my little airport早年一些作品就引用了陳寧詩句及散文，如《藍白紅風格練習》、《愛情disabled》。換句話說，《那》的文案並非隨便抄來一段章句，而是緊扣著my little airport 相識相知的一位作家。

速看了〈最好的時光〉一遍，以為新歌是向文中提及的《l'hymne à l'amour》致敬，但這想法一閃即逝，因為無論《那》的旋律結構還是歌詞意念，都跟這法國歌姬皮雅芙的名曲不盡相同。我遂又看了幾篇陳寧文章，終於有篇把我一下子攫住——〈繁花似錦，雙城暗香〉，講的是王家衛經典之作《阿飛正傳》。

我拍案而起：那糾結半天求索不得的色士風獨奏，很像電影《阿飛正傳》由張國榮主唱的主題曲《何去何從》。音樂學有一個專詞「fragmentation」，指將樂句音符分拆改寫成另一段旋律。有興趣的讀者可試聽，或如我一樣發現一些《那》色士風獨奏若隱若現的蹤影。我在此拋磚引玉提出自己的解讀：my little airport這首小品格局精妙，以緬懷過去作為表徵，深藏《阿飛正傳》的迷惘，卻透過昆德拉來化解。

圖片來源：電影《阿飛正傳》 《那陣時不知道》首段：「如像九十年代初／照片裡海灘的印象／那種下午沒有重量／帶點迷惘奔向夕陽」，正如張國榮戲中獨白。為何下午會有重量？且看下文。

如果沒有對這套九十年代初電影的一些理解，或會對第二段歌詞不明所以。主角旭仔放蕩不羈，衣豐食足，還有著兩個女友，卻甘願放棄一切榮華，隻身前往南洋找自己生母，旅途上有很多橫生枝節，驚心動魄。回看林阿p筆下，卻是詩意洋溢，敘事要平淡得多，也沒有很具體講明旭仔的故事：「那年獨自去南洋／一杯白咖啡的早上／四周是可冒險方向／尤加利樹葉的香」。

為何my little airport弄了半天玄虛，歌詞寫到一半卻隱去劇情？這是因為藉著《阿飛正傳》帶出人生的迷惘，樂曲格局已成——人生就是渾然不察自己的意氣風發，到後來發現曾經有過的就是最好，林阿p走筆至此點到即止，我也不宜過份解讀。首三段歌詞發展至副歌「那陣時不知道／置身的日子都發亮／眼光裡藏著的囂張／往後已不再同樣」，可視為上半部。《阿飛正傳》不是解讀樂曲的終點，而是過程，因為my little airport這首新曲——如同王家衛電影一樣——蘊藏著文學巨匠昆德拉的精神。

圖片來源：電影《阿飛正傳》

接下來我們看看後半部分林阿p如何筆鋒一轉，引出昆德拉。「圖書館木製的窗／訓導假裝嚴肅的模樣／還未有傾訴對象／仍未覺得悲涼」，其實首句昆德拉已經悄悄出場，歌中主角望向的一扇窗，恰恰如大師《緩慢》中的「悠閒的人是在凝視上帝的窗口」。昆德拉認為在這悠閒的緩慢裏，自己能體現出幸福的標記。但林顯然懂昆德拉，也不可能平鋪直敘表示「只要緩慢度日你就能開心了」，因此還是提到了《生命中不能承受的輕》中的「悲涼」，才需要《阿飛正傳》作樂曲楔子。

托馬斯和旭仔去國並非深思熟慮，而是感受到一股「非如此不可」的力量，昆德拉和王家衛也無著墨太多，讓主角悄悄悲涼地認知到自己要動身，但這種悲涼產生的不盡是悲傷，卻正正帶來人生的重量。正如樂曲首段「那種下午沒有重量」，現在回望過去方發現有重量才有輕盈，有悲傷才有幸福，假設一個人生命中從未經歷悲傷，焉會知道何謂幸福。所以昆德拉有言悲涼是形式，快樂是內容，快樂注入了悲涼之中，話說回來，my little airport《土瓜灣情歌》也有提到這思想，「要到絕望／才望見希望在人間」。

寫了大半段作曲作詞的林阿p，最後想談談唱的nicole au。

林阿p曾這樣評價拍檔的歌聲：「她能把生活中的苦難輕描淡寫，基本上就是我的歌詞所要表達的內容，唱起來就像在你耳邊細語。」從樂曲創作背景到旋律再到歌詞，我們都感受到my little airport對於時間的慨嘆，最後一連四句「寂靜但不漫長」，如跫音漸遠漸無，聽起上來卻無憂愁之感，是昆德拉《緩慢》表達的悠閒與幸福，非如《阿飛正傳》中蘇麗珍「一分鐘其實可以很長」的幽怨，反而是通過昆德拉來達成自我寬解。

圖片來源：電影《阿飛正傳》 王家衛這電影有很多關於時間的刻畫，有長有短，有些不留吉光片羽，有些意義逾恆。怎樣去看待時間，my little airport在新歌給出答案。

一路走來，my little airport不吝對昆德拉的喜愛，早年《milan》、《愛情disabled》中直引其文句，《美麗新香港》扣住昆德拉《無知》裏的鄉愁來發揮，再在《獨身的理由》暗藏《生命中不能承受的輕》對貝多芬弦樂四重奏的調侃。今次《那陣時不知道》不靠著墨於歌詞上的名家章句及情節，而是一環扣一環，先從緬懷過去的迷惘佈下格局，再藉窗的意象引出解讀樂曲的終點——昆德拉，將自己對悲涼緩慢的理解憑歌寄意。當然，樂曲要引起共鳴也很重要，故此加入校園生活與少年心事的情節，卻不忘埋下密碼讓知音按圖索驥，較過去幾首作品層次更高。

注澤：

我將初稿傳給了劉健均、郭衍均及黃昱林三位對電影、文學、my little airport最有認識的同輩，他們提供大量參考意見，獲益良多，在此致謝。 文中陳寧幾篇文章出自其《蘋果日報》專欄「蘋果樹下」，寫得好極，網上可以找到。 林阿p對nicole的評價見劉立楠：〈從誤認到「體」認，對My Little Airport的跨境理解〉，載《文化研究@嶺南》第六十七期，2020年10月。 如果想了解更多王家衛電影與昆德拉的關係，可參考Facebook專頁 Wong Kar Wai Anthology〈後八九與王家衛電影〉一文，見此；西方學者的角度則有Larry Gross “Nonchalant Grace,” Sight and Sound, 6, no. 9(September 1996)；香港電影評論學會《王家衛的映畫世界》也值得一讀。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin