前歐洲央行總裁德拉吉接任義大利總理，「拯救歐元的人」這次能救義大利嗎？

德拉吉（Mario Draghi）或許真的是目前義大利政壇能找到最強的救援投手。1月底原本頗受民眾愛戴的孔蒂（Giuseppe Conte）政府，因前首相倫齊（Matteo Renzi）的政治突擊失去國會多數而倒台後，義大利總統隨即找上了前歐洲央行總裁德拉吉，賦予擔任首相、籌組新政府的重責大任。

德拉吉又被稱為「拯救歐元的人」，在2012年歐債危機最高峰時成功安撫市場，消除了歐元區可能瓦解的疑慮，因此由他組閣的消息一出，不但米蘭股市大漲近3%，義大利和德國政府公債殖利率的差距也瞬間縮減了8%。而在不到三週的時間內，德拉吉就順利取得國會所有主要政黨支持，以2018年花了五個月、2013年花了四個月新義大利政府才成立的時間來看，德拉吉組閣的速度飛快。

新內閣的組合：改革領域由技術官僚出任

德拉吉2月12日公布的新內閣名單內，一共包含15位政治人物及八名技術官僚，共23位部長，表態支持他的主要政黨依據國會席次，分別獲得了一到四個部長級職位。不過細看職位分配，就可以知道和義大利過往的技術內閣相比，德拉吉在這次多黨組閣的權力談判中佔了上風，他先前暗示有意進行重大改革領域的部長，都是由技術官僚出任，包含財經、教育、司法、環境和交通等，外交、國防和衛生則是讓現任官員留任，以保持一定的政策延續性，也穩定民心。

內閣其中的財經和交通兩位部長，因為預期在未來規劃義大利該如何使用歐盟給予超過2000億歐元的復甦基金（European Recovery Funds，包含不用償還的850億補助金，和1240億低利貸款）中，有較大的話語權，可說是新政府中的關鍵職位，而這兩個位子分別由兩名經濟學家，前義大利央行總裁Daniele Franco和前國家統計局局長Enrico Giovannini掌管。

另外值得注意的內閣變動還有，過去義大利政府中都會有專門處理歐盟事務的歐洲部長，但德拉吉這次並沒有任命其他人選，代表他將親自處理，以他擔任歐洲央行8年下來所累積的經驗和人脈，相信兼職處理歐洲事務不會有太大的問題。

上任後的挑戰

目前只有極右派的義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）明確反對德拉吉出任首相，因此新政府基本上篤定可以通過下週國會的信任投票。對新執政團隊而言，上任後的第一要務肯定是加速疫苗施打，以控制新冠肺炎疫情，並且推出振興經濟的政策。事實上德拉吉在去年3月疫情開始波及歐洲時，就曾投書《金融報》，表示各國政府就算舉債也要擴大公共支出，以支撐經濟，否則失業造成的產能、經驗損失長期而言將很難彌補。

Photo Credit：AP / 達志影像 義大利疫情稍緩而放寬措施，羅馬2021年2月7日街頭景。

義大利是最早受到疫情衝擊的歐洲國家，迄今已有超過9萬3千人死亡，且目前每天仍有數百人因此喪命。為了控制疫情陸續實施的封鎖措施，則使得義大利陷入二次大戰以來最慘重的經濟衰退，去年GDP劇烈萎縮了8.9%，近42萬人失業，如果禁止企業解僱員工的臨時禁令於3月底解除，屆時預計還會有超過25萬人被逐出就業市場，對經濟造成嚴重打擊。

千載難逢的改革機會

國家危急時刻接下首相重擔的德拉吉，同時也站在改造義大利的最佳位置。除了有足夠的政治資本確保執政團隊能貫徹他的意志及政策，經濟上義大利也將獲得歐盟會員國中最大的一筆復甦基金，這筆錢不只能讓德拉吉在不大幅增加政府公債的情況下解決疫情造成的經濟問題，例如延長失業補助金和增加給企業的貸款，更可以用來進行產業和基礎建設投資，加速義大利的經濟轉型，提振長達數十年低迷的經濟成長動能。

曾經也擔任過技術官僚首相的雷塔（Enrico Letta）就表示：「這是繼1950年代馬偕爾計畫之後，義大利轉型的最好機會。」的確，若經過通貨膨脹調整，義大利這次從歐盟獲得的資金甚至超過美國馬歇爾計畫投注義大利金額的一半。而且德拉吉不只獲得主要政黨支持，絕大多數的義大利民眾也支持他。根據近期義大利報紙《la Repubblica》的民調，超過一半的受訪者希望德拉吉可以留任到下次大選，最晚也就是到2023年5月底（但根據《經濟學人》統計，義大利技術官僚首相的平均壽命是1年4個月）。

一切看似天時、地利、人和，但德拉吉和他的團隊還是必須跟時間賽跑，因為機會之窗稍縱即逝。四月底之前，義大利政府就必須向歐盟提出如何利用歐洲復甦資金的經濟支出計畫，這份文件會由德拉吉和新任財經部長Franco合作完成，可以想見各政黨肯定也想從中分一杯羹，利益交換在所難免，但這也可能增強德拉吉的政治實力。

Photo Credit：AP / 達志影像 德拉吉13日宣誓就任。

而70%的歐盟復甦資金必須在2022年底前簽約完成並撥款，剩下的資金也必須在隔年全數撥出，換句話說，除了預算規劃，德拉吉也必須在一年之內快速找到運用資金的執行者，和地方勢力結合是最快的方法。最後，考慮到各政黨可能在2022年上半年就開始準備2023年中的國會大選，德拉吉能夠推行教育、司法等面向實質改革的時間可能不到一年。

末代技術官僚首相？

德拉吉順利組成新政府固然讓多數義大利人放心，但由技術官僚、而非民選官員擔任國家領導人也凸顯出了義大利政黨政治的破碎和極化。事實上，義大利在戰後已經出現了五任技術官僚首相，而且全部發生在1990年代之後，每一次都是因為沒有政黨能夠單獨在國會取得多數，也無法聯合意識形態類似的小黨組成聯合政府，因此總統被迫邀請技術官僚組成看守政府，直到下次選舉重新體現民意。

經過2020年9月的憲法公投同意，下一屆的國會大選上議院的席次將從315席減少到200席，下議院的席次則將從630席減少到400席，雖然代表民意的聲音減少三分之一，但這將有助於提升立法效能、提升大黨組閣的機率，或許義大利也能因此避免技術官僚政府如此頻繁的出現。

延伸閱讀

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航