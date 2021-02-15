哈利與梅根喜懷第二胎，孩子將成為英國王室第八順位繼承人

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人今天表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第二胎。但孩子的性別尚未公布。

哈利與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

《BBC》報導，哈利與梅根對於第二個孩子即將到來感到「非常欣喜」，發言人表示兩人正高興期待第二個孩子的到來。在2020年11月，梅根才投書「紐約時報」透露她在該年7月經歷流產，夫婦兩人因痛失小生命而陷入深深悲痛。

白金漢宮方面指出，英國女王伊麗莎白二世、女王丈夫菲立普親王、哈利的父親威爾斯親王，以及其他王室成員「都對這個消息感到高興，並祝福兩人」。而雖然哈利已經離開高階王室的運作，這個孩子仍將是英國王室的第八順位繼承人。

離開王室白手起家，哈利梅根錢從哪來？

哈利與梅根兩人在2018年結婚，2019年生下小王子亞契後，於2021年1月8號未與跟其他王室成員商量，就突然透過社群平台宣布，將退出「高階」王室成員行列，發展個人事業，希望達到財務獨立，並計畫未來在英國和北美兩地往返生活。

事實上，在黛安娜王妃身故之後，哈利和哥哥威廉繼承母親總值大約1300萬英鎊的遺產。哈利2007到2015年的軍中服役期間，也領有50000到53000美元（約140萬台幣）的年薪；梅根儘管已經離開演藝圈，但過去的演藝工作和時尚副業也累積了一定的財富，例如電視劇《無照律師》就有年薪50萬美金（約1400萬台幣）片酬。

根據2018年報導統計，夫妻兩人的私人財產相加，估計至少有3000萬美金的身價。

自2020年夏天開始，哈利與梅根也為兩人共同架設的Sussex Royal網站與社群帳號旗下上百種營業項目申請註冊全球商標，兩人也在聲明中表示，未來依然會持續和祖母女王、爸爸威爾斯親王以及哥哥劍橋公爵合作，似乎不打算完全放棄王室身份，也持續引來打著王室的名號謀利的批評。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

兩人退出社群媒體後，各項動態多由攝影師友人發布

由於哈利和梅根在2021年1月已經停用了社群媒體，這次的喜訊是由兩人的攝影師好友哈里曼（Misan Harriman）在個人推特發布。

中央社報導，雖然哈利與梅根擔任王室職務時，兩人的Instagram帳號上累積了超過1000萬名追蹤者，但兩人多次抱怨在社群媒體上以及在英國媒體報導中所受待遇，梅根也曾公開描述過往酸民對她的批評，讓她「幾乎難以生存」。

而在2021年1月，兩人據稱因為在臉書和推特等社群平台上感受到「仇恨」，讓他們逐漸失望後，已經停止使用社群媒體，兩人新成立的非營利組織Archewell Foundation也「不打算」使用社群媒體。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航