立委爆「免高乘載管制通行證」遭濫用，高公局、國會主任、交警怎麼說？

立委鄭運鵬2月14日於個人臉書發文，表示當選立委後曾遇到朋友在年節期間，向他與辦公室同仁要求「免高乘載管制通行證」，並指出每個立委辦公室「似乎有5張的額度」，民代的壓力太大甚至還要影印冒充，已經形成濫用。

鄭委員發文之後，交通部高公局也隨後做出回應，而根據《關鍵評論網》訪問國會辦公室主任與員警，皆證實「免高乘載管制通行證」確實存在，但濫用情形或無如此嚴重。

鄭運鵬：要求交通部未來不准再發

根據鄭運鵬委員的發文，他在第9屆當選立委之後，每年過年前都有些朋友會跟他及辦公室同仁要求「免高乘載管制通行證」，去年請教高速公路局後，才知道原來這張通行證是「公務證」——因公必須在高乘載管制時間上國道的人員和車輛，給予寬限通行，例如主管春節視察路況，發生工程、交通事故必須調度特殊車輛或人員等。

鄭運鵬表示，不知道什麼時候開始，每個立委辦公室似乎有5張的額度，而且還會登記編號。鄭委員認為，濫發這張公務證反而增加了塞車的狀況，而且，對非公務用路人不該有差別待遇，這樣的通行證也缺乏對值勤國道員警的尊重，甚至會造成民代的困擾，壓力太大甚至要影印冒充。

鄭運鵬也正式要求未來交通部「不准」再發給各級民意代表這種無條件的通行證，對於特殊交通選區的需求，例如宜蘭等東台灣縣市立委、地方首長，建議給予特別通行證，不應該人人有獎，也會將自己的發文轉給行政院。

高公局：目前未見濫用情況

針對鄭運鵬的質疑，高公局也做出回應。

《自由電子報》報導，高公局澄清「免高乘載管制通行證」為特定公務使用，針對因公需求必須在高乘載管制時間上國道的人員和車輛，給予寬限通行，例如防疫車隊、緊急救護等，全台約2000張，且非公務無法申請，目前沒有見到濫用的情形。

交通部高速公路局交通管理組科長蔡明哲也表示，這張通行證如同鈔票一樣，有鋼印防偽機制，影印不但犯法且無效；此外，在平日無高乘載管制的時候，免高乘載管制通行證也不具任何效力。

對於高公局說明，鄭運鵬14日晚間再度於臉書發文表示，「因為高公局本身就是這件事的『苦主』，我就點到為止，不再為難。」但仍要求數量不能再浮濫開放，未來只能比現在少，不能比現在多；不得再有任何一張發給各級民代做人情。

Photo Credit: 中央社 立委鄭運鵬（左）與桃園市長鄭文燦

交通部給立委的方便，第一線員警仍有決定權

對此，《關鍵評論網》詢問立法院的辦公室主任，證實立委確實可以申請「免高乘載管制通行證」，主要是方便區域立委跑行程時使用，算是交通部給的方便，但基本上不太可能影印使用，因為會觸犯偽造公文書的罪嫌，也沒有聽說過「5張」的額度，自己亦尚未接獲選民要證的需求。

對此，接受《關鍵評論網》訪問的資深員警也指出，高速公路管制是層級很低的警察命令，員警其實擁有很大的決定權，如果在第一線判斷覺得需要，即使未持有證，管制期間也有可能開放乘載未滿3人的車輛上國道。

同樣的，就算擁有「免高乘載管制通行證」，員警也可能因為會影響交通或其他人權利為由，拒絕讓持有人上國道。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航