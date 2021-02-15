台灣連續3天「加零」，衛福部桃園醫院可望在2月19日恢復營運

中央流行疫情指揮中心2月15日的記者會中，指揮官陳時中表示當日沒有新增境內和境外移入的武漢肺炎病例，並提到衛福部桃園醫院預計將在2月19日恢復營運，這是相隔109天之後，首次出現連續三天「加零」。

指揮中心指揮官陳時中表示，在桃園醫院感染事件中，目前共隔離採檢4346人，大多數已滿14天隔離期滿並採檢病毒陰性，剩下的6人隔離中，有2人19日隔離期滿，另外4人將在21日滿。

陳時中：部桃期待能在2月19日恢復營運

記者會裡陳時中提到衛福部桃園醫院恢復營運的時間，目前訂在2月19日，過完年會請醫院方面報告，專家檢討後做最後巡檢，通過才會開始營運，目前「看起來沒什麼問題」，但還是會仔細檢視。

談到部桃事件中的最大教訓，陳時中表示「分艙分流是否夠徹底」很重要，雖然有一定困難度，但會盡量把方案做完整；此外匡列的速度可以更快，因為若遇到專門負責人被隔離的狀況，由其他人整理進行會變慢，之後會讓相關資料系統化，不論誰整理都能比較快速。

針對記者問到部桃恢復正常營運後，居民是否可以也恢復正常生活時，陳時中表示經過整理和清理後，醫院的人員和環境都非常安全，在整個社區回溯排整過後，桃園和全台灣都可以正常生活。

陳時中也表示，在此事件過後，只要繼續落實包括實勤洗手、維持良好個人衛生習慣、維持社交距離、佩戴口罩等「防疫新生活」，民眾過年後不需對疫情過度緊張。

台人赴越南被驗陽性，在台感染的可能相對低

針對近日傳出台灣人赴越南被檢驗出陽性之事，指揮中心表示目前該案尚未聯繫上，但回溯足跡，1月26日國內檢驗陰性，1月28日入境越南也檢驗陰性，直到2月11及13日才驗出陽性，推測是檢驗期滿14天後的檢驗。

陳時中指出，該名台籍人士在國內的最後2週並無上班，大多時間獨居，外出時也戴著口罩，而該個案有親密接觸者1人，進行PCR與血清檢測皆呈陰性，認為該案在台灣感染的可能性相對低，但也不排除任何可能性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航