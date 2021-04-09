散戶自己買股票就賺爛了，為什麼還需要找「理專」？

從事金融從業人員也到了10年之久，從一個什麼都不懂的小專員至今已變得較為成熟，在一個偶然的機會與公司一些資歷較淺的專員進行對談，體會出為何有些人怎麼樣都不願意找理專。

其實，理專的資淺和資深並不是人們唯一個考量，在全台市場上前線的理專，隨便數應該都有17000人之多，這還不包含保險及證劵，對於從業人員，要如何判斷是否達到最低要求，我歸納出以下兩點。

1. 道德操守

這是最基本也是最重要的一件事情，金融業是信任的事業，所有生意都建構在信任這個前提上，道德操守也是客戶甚至公司主管最難判斷的一環，金融從業人員必須先搞清楚金融法規，知道什麼事情可以做什麼事情不能做，並且嚴格遵守那條線。當然，客戶也不要認為自己是大戶就可以為所欲為，別忘了最後會上新聞的，往往都是這些大客戶。

所以，「理專10戒」請牢記在心：

招募員工時採行盡職調查程序。 嚴禁任何形式是代客保管、擅自交易、不當招攬。 理專輪調制度、理專休假期間執行內部查核機制。 避免理專未經授權為客戶辦理存、領款、開戶等作業。 避免理專不檔取得客戶網銀密碼、代客戶從事交易。 避免理專與客戶私下資金往來。 避免理專銷售非本行商品。 避免理專自行製作對帳單等文件。 強化查核篩選原則及頻率。 研議查核重點事項：交易真實性、客戶轉戶資料申請及變更正確性。

寧可不要做生意，也不要讓自己失去信用。

2. 專業

無論是投資類或是保險，至少要將其中一樣技能點數點滿。

作者覺得半吊子最可惜，雖然公司老闆要求大家五育均衡樣樣精通，但現實上我們的時間是有限的，要將一樣產品研究到透徹需要花費很大量的心力。

想要成為合格的理專，至少要盡可能點滿其中一樣技能，例如對保險很有興趣可以鑽研稅法，對投資有興趣可以專研基金，讓自己的敏銳度較高且搞清楚每個基金背後的策略。這兩件事聽起來很基本，但也是作者認為合格理專的最低要求（更不是每個理專都有這樣的條件）。

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而這也關係到客戶要如何分辨理專的專業。

在散戶群組裡看到有問題的「上船報告」，才想到好理專有多重要

首先我們要清楚，各行各業都有專業，許多人覺得自己看盤就好，但千萬不要有這樣先入為主的想法。像是市場上充斥著一堆帶有目的的報告，判斷所看到的資訊真偽其實非常耗神，很多人會嘲笑長輩群組的內容，但自己在看資訊時，卻很容易被自己相信的事情欺騙。

合格的理專就得要有資訊蒐集的能力，並且結合學校學習的理論，以判斷現在的情勢。

例如，作者在2021年1月看到散戶群組大量出現一個「海運股」的祕寶報告，內容主要告訴大家有多看好，未來目標價格會有多高，當時就與周遭朋友示警，這是一個需要注意的訊號，因為這種報告通常是有目的的，

果不其然，當時上了船的人，很多到現在都還下不了船。

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也有些讀者認為給理專操作不如自己操作，但其實現在銀行開戶很方便，有心想找好理專的朋友可以多與不同銀行的理專討論，觀察理專是否有中心思想，是否能將想法清楚且簡單的表達，是否對自己的專業充滿熱情以及興趣，以及對於各項資訊的掌握能力。

市場上，確實有神級理專存在，而且不一定要很多錢的大戶才遇得到，很多時候真的就是運氣，像作者這樣的專員，帳上雖然有300多個客戶，但實際上每個月只需要顧好5個「真正的」客戶，但如果你反對與理專相處，基本上就一定與我們處在平行世界。

其實理專也是受薪階級，大家賺錢都很辛苦，讓我們的血汗錢被收割浪費實在很可惜，因為財經是門很深奧的科學，容易賺的錢往往都伴隨著難以想像的傷害，有些人或許在多頭的時候覺得自己操作就很賺，但在市場震盪的時候，專不專業的價值才一目了然。

我們都站在巨人的肩膀上成長，一意孤行的結果可能讓你在大多頭時少賺，甚至到頭來就只賺到這一波也不一定。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航