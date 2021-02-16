WTO新任秘書長由奈及利亞籍伊衛拉出線，承諾將公平對待台灣

（中央社）世界貿易組織今日（當地時間14日）任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為新任秘書長，成為世貿史上首位出身於非洲的女性領導人。她在競選期間承諾將公平對待台灣，獲得台灣支持出掌世貿。

世界貿易組織（WTO）總理事會今天討論新任秘書長案，結果一致支持任命伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，她將成為這個組織歷來首位女性及出身於非洲的領導人。

知情人士指出，伊衛拉在競選期間與我國常駐世貿組織代表團及台北方面均有密切互動，且承諾將公平對待台灣，獲得台灣支持出任這項職務。

世貿組織表示，伊衛拉將在3月1日上任，任期到2025年8月31日。

伊衛拉在獲得任命後表示，很榮幸成為秘書長，上任後優先任務是與會員國合作，迅速解決2019冠狀疾病（Covid-19）大流行帶來的經濟衝擊後果。

她說， 一個強大的世貿組織對全球能夠全面、迅速地從疫情災難中復甦至關重要，期待與會員國一起制定和實施讓全球經濟再次發展所需的政策。世貿雖面臨許多挑戰，但透過共同努力能變得更強大。

66歲的伊衛拉曾任奈及利亞財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

世貿組織成立於1995年，擁有164個會員，也是台灣以正式會員身分參與的國際組織。

世貿新秘書長：就職後第一要務在抗疫

世界貿易組織新任秘書長伊衛拉今天告訴記者，她就職後的首要之務是確保世貿組織更加努力，以處理2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情；並說，她確信她的優先要務與美國拜登（Joe Biden）政府一致。

今天稍早當選為世貿組織秘書長的伊衛拉接受訪問時說：「我的首要之務是確保在十分重要的部長會議召開前……找出解決辦法，使所有國家能夠公平且力所能及地獲得疫苗、治療方法和診斷方法，尤其是貧窮國家。」

她並說，她已與美國貿易代表署的顧問進行了「非常良好的交談」；「我認為我們的利益和當務之急都一致，他們希望能使世貿組織重拾初衷。」

美誓言，與世貿新秘書長伊衛拉密切合作

美國駐世界貿易組織代辦畢斯比（David Bisbee）今天表示，樂見伊衛拉出任世貿組織秘書長；並說，美國期望她展開改革並重振世貿的行動。

畢斯比在由美國駐瑞士日內瓦世貿組織代表團發送給記者的談話中說：「伊衛拉博士已承諾，在她領導下，世貿組織不會一切如舊，我們對此感到興奮，也深信她有必要的技巧來實現這項承諾。」

談話中說：「美方致力於和伊衛拉秘書長密切合作，她可以期望美國成為她的建設性夥伴。」

畢斯比並指出，伊衛拉對經濟、貿易和外交的了解與經驗，有助於推展改革世貿組織、透過貿易促進經濟均衡成長以及因應全球目前和未來挑戰的行動。

《自由時報》報導，巴西籍的前世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於2020年8月離任，經兩輪成員國諮商後，由伊衛拉及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希，兩人獲得最多支持。

由於世貿秘書長選任採共識決，而當時美國總統川普（Donald Trump）的政府反對伊衛拉，使得秘書長人選無法產生共識而延宕至今。但今（2021）年1月美國新政府上任後放棄川普時代立場，俞明希隨後宣布放棄角逐。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡