中國海警船再入釣魚台海域，其中一艘疑配有大砲武器

（中央社）日媒報導，今（16）日上午一度有4艘中國海警船同時停留在釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，日本視為「侵入領海」，其中1艘中國海警船似乎有配備像是大砲的武器。

日本放送協會（NHK）、《讀賣新聞》等媒體報導，第11管區海上保安本部表示，昨（15）日中午過後，2艘中國海警局的船隻侵入釣魚台周遭「領海」，今天凌晨4時許，又有另2艘中國海警船「侵入領海」。

報導說，今天上午同時有4艘中國海警船停留在釣魚台海域，企圖接近日籍漁船，海上保安本部在漁船周遭配置巡邏船，加強警戒。

海上保安本部表示，今天「侵入領海」的2艘中國海警船中，其中1艘似乎有配備像是大砲的武器。這是中國1日實施允許對外國船隻動武的《海警法》以來，首度有配備大型武器的船隻「侵入領海」。

中國海警船靠近釣魚台海域，日本：斷難容忍

2艘中國海警船15日出現在近釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信說：「斷難容忍。」

《日本產經新聞》報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，15日下午1時30分（台灣時間下午12時30分）左右，2艘中國海警局的船隻入侵釣魚台周邊「領海」，航行在南小島南南東約22公里的海上，一度企圖靠近航行中的一艘日本漁船。

針對此事，日本政府首相官邸（行政中心）成立官邸對策室（小組）因應。

加藤15日在例行記者會上表示，真的感到很遺憾，斷難容許此事，中國海警船的活動違反國際法。

他透露，日本政府已透過外交管道向中國政府表達嚴正抗議，並要求中國海警船立刻駛離。

報導說，本月1日中國開始實施允許海警局動武的海警法後，中國海警局船隻6日首度靠近釣魚台海域入侵「領海」。第11管區表示，15日中國海警局入侵「領海」是今年以來第6次。

15日航行在釣魚台海域進行捕撈作業的日本漁船（9.1噸）船上有2人。第11管區海上保安本部派出巡邏船戒備，以確保日本漁船安全。

報導說，15日中國海警局另外有兩艘船航行在「領海」外側的鄰接海域，其中一艘搭載著類似機關砲的設備。這是連續3天中國當局船隻航行在釣魚台周邊海域。

布林肯與日外相再通話，聚焦中國《海警法》與釣魚台

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本外相茂木敏充通話，雙方對中國通過《海警法》後，在釣魚台列嶼周遭益加獨斷的作為表達關切。

普萊斯說：「釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島，Senkaku Islands）屬於《美日安保條約》第5條適用對象。」《美日安保條約》第5條規定，如果美日任何一方在受日本管轄地受到武力攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，對付共同的危險。

中國全國人民代表大會常務委員會1月22日通過《中華人民共和國海警法》，此法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域「非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查」，經警告無效後，海警人員可以使用武器。

法新社報導，中日兩國均聲稱擁有釣魚台主權；東京當局對中國在區域日益增強的侵略性提出警告。

布林肯與茂木敏充通話之際，美國總統拜登承諾將將延續川普路線，對日益崛起的中國採取強硬立場，同時與盟邦建立更緊密的關係。

前美國國務卿希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）首先表示，釣魚台列嶼適用於《美日安全保障條約》第5條，前總統川普（Donald Trump）則進一步警告中國不要試圖挑戰日本對這些島嶼的控制權。

國務院還說，布林肯與茂木敏充也就緬甸上週發生軍事政變一事進行討論。拜登10日首度公開對緬甸軍事政變發表談話，他除了再度呼籲緬甸軍方立即釋放實質領袖翁山蘇姬等人外，也宣布將簽署行政命令，凍結緬甸政府在美資產。

中國稱《海警法》是正常立法，日本自民黨要求政府採取對應措施

《中央社》報導，中日海洋事務高級別磋商3日舉行，中國新通過的《海警法》如預期在會中提及。中國外交部表示，中方強調制定海警法是中國正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。

中國《海警法》授權海警在執法時對外國船隻動武，日本則表示會持續向中國抗議。

對外界關注的《海警法》，中國外交部表示，「中方應詢介紹了《海警法》的有關內容，強調制定該法是中國正常立法活動，完全符合國際法和國際慣例。」

此外，中國外交部說，中方重申了在釣魚台列嶼問題上的嚴正立場，要求日方避免採取使事態複雜化的舉動。中方敦促日方認真落實《中日漁業協定》安排，同中方一道維護好有關海域漁業秩序。

日本《共同社》報導，日本自民黨9日召開外交小組和國防小組等的聯席會議，圍繞中國海警局船隻駛入釣魚台附近日本領海，展開了討論。鑒於允許海警局使用武器的中國《海警法》1日施行，與會議員紛紛發表意見，要求政府通過外交宣傳和完善法律，展開強烈對抗。

還有議員主張修改禁止把海保作為軍隊進行組織和訓練的《海上保安廳法》第25條，海保則對修改展示了慎重姿態。

外交小組長佐藤正久在會後對媒體稱「議員的問題意識與政府之間存在差距」，有意今後也要求政府強烈應對。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡