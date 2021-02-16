GME中的心理學：為何你會被說服「Strong Hold」？

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

相信各位讀者近日有留意或有接觸到有關遊戲驛站（GameStop，GME）的訊息。無論在社交網絡、各大論壇、電視、抑或在親友口中也會對這隻股票略有所聞。簡單來說，GME掀起了一場散戶大戰華爾街巨鱷的戰爭。亦因社會輿論興起，促使了許多初初入門的股壇新手亦有加入此次戰場，成為歷史的一分子。

但是，大部分人卻對於股票的術語如「沽空」、「Short Squeeze」等等卻未有深入的認識，到底是什麼原因推動他們踏入股壇，甚至高價買入呢？這就是說服力的力量！有關於說服力的文章之前亦有提及到，然而，這篇文章主要是透過GME事件與大家重溫說服力對人們的影響。

說服別人分兩種途徑，當中包括核心路徑（central route）。核心路徑是指講者（speaker）在說服的過程中能夠提供足夠的理據證明到GME是值得投資的，與此同時，聽者（listener）要有足夠能力去消化理據。以GME事件為例，講者會利用2008年金融海嘯的數據與現今相比，去證明「Short Squeeze」會再次發生（簡單補充，「Short Squeeze」意指股票因供應不足的情況下，導致價格急速上升的現象）因此，即使GME股價曾經由$400暴跌到$100時，股民亦會鼓吹「Strong Hold」（堅持持貨）理念，希望「Short Squeeze」事件會再次發生，股價會有反彈，所以他們並不會即時止蝕離場。同時，「Short Squeeze」的理念亦吸引大批股民以及新手投資。

此外，說服別人的另一種途徑即為周邊路徑（peripheral route），意思指聽者並沒有詳細分析產品資訊，只是受到講者的吸引力所影響、或傾向留意其他與產品沒有關係的資訊。例如聽者會著重講者的背景，當人們對某些資訊不確定的時候，他們便會傾於聆聽在特定範疇比較有影響力的權威。在是次事件，也不乏投資者聆聽在股壇較有影響力的名人，當中包括電動車Tesla創辦人Elon Musk，他亦有為GME發聲，為GME事件推波助瀾，給予股民信心，從而買入GME股票。

而且，有多於一位講者去說服，亦會大大提升股民投資GME的機率。由於科技的普及，近日只要上各大社交媒體與討論區（例如facebook、twitter、reddit、連登），亦會看到有關於GME的討論，當中不乏鼓吹買入GME的信息。並且，此次事件亦受到各大YouTuber的關注，因而在YouTube上亦會看到有許多關於GME事件的解說，當中或會涉及鼓吹買入的成分。因此，當股壇新手受到四方八面的資訊湧入，新手便會受到社會壓力（social pressure）所影響，產生人有我有的概念，或會盲目選擇加入GME戰場。

投資總會有風險，投資產品時若沒有深入理解產品資訊，即隨波逐流，人云亦云，這是賭博。 因此，在投資，或購買其他產品時，希望各位能夠利用核心路徑，對所銷售的產品進行深入了解。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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