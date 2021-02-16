《與你在世界終結之日》：日劇味濃的Walking Dead

喪屍劇集和電影近年長拍長有，你可能會立即想起韓國的《屍殺列車》和美國的《The Walking Dead》這些經典作品，但其實日本也有電影《喪屍末日戰》和《屍殺片場》，以及深夜劇《玉川區役所OF THE DEAD》、《水手服殭屍》、《殘美》等等，不過它們都未能稱得上經典。如果不計2009年中山優馬主演的《吸血鬼男孩》，印象之中日本的電視台未曾於黃金時段播放過喪屍劇。

NTV電視台今季推出首套在黃金時段播放的喪屍日劇《與你在世界終結之日》（君と世界が終わる日に），製作團隊的野心還很大，一早已宣佈會開拍兩季。上季同時段作品玉木宏的《極主夫道》平均收視9.2%，但《與你在世界終結之日》首五集收視只維持在8%左右，最新的第五集更跌至新低7.2%，相信與題材冷門和男主角竹內涼真被爆花弗的醜聞有關。客觀來說，這套喪屍劇其實合格，也算是今季的黑馬之作。

故事與大部分喪屍作品差不多，講述汽車維修員間宮響（竹內涼真 飾）準備向醫生女友小笠原來美（中條彩未 飾）求婚，但遇上隧道崩塌意外，被困四天後發現世界已經不同了，街道和城市幾乎沒有人，通訊和交通接近中斷。為了尋找戀人，間宮響展開了求生旅程，在途中遇上人類生還者和無數喪屍……

《與你在世界終結之日》故事大綱像美劇《The Walking Dead》，但拍出來的效果充滿日劇味道，沒有刻意複製海外喪屍作品的感覺。由於不是深夜劇，所以打喪屍的血腥恐怖畫面只是點到即止，遠遠不及喪屍美劇和其他電影。經費有限導致演員陣容一般，但拍攝規模也算是日劇界的大製作，有不少大場面和眾多臨時演員，例如在無人的公路、體育館、學校拍攝喪屍大場面，亦用到軍事武器道具。

一般來說，喪屍作品的精彩之處是探討人性的黑暗和光輝，觸動人心。男主角間宮響和女友小笠原來美的設定非常日式，兩人性格都是「絕對的」善良和熱血，善良得有點像《鬼滅之刃》的炭治郎，男主角的對白也熱血得像漫畫，經常照顧身邊的同伴。

另一個日式味濃之處是兩人的愛情線十分純愛，醫生和汽車維修員竟然會一起，全因為兩人是高中同學，青梅竹馬。笠松將和飯豐萬理江飾演的配角警員和大學生，似乎有機會令愛情線發展成四角關係。

這種忠奸分明的設定，對非日劇迷來說可能有點難以接受，因為近年流行的都是同時擁有黑暗面和善良面、較人性化的人物設定。因此，客串演出第三集和第四集的芳根京子，以及飾演的反派角色的瀧藤賢一則較為特別，亦是彌補主線劇情不足的亮點。

坦白說，劇集頭兩集平平無奇，但第二集結尾非常有驚喜，而第三集和第四集也埋下了幾個新伏線懸疑位，增加了劇集的追看性。不過令人擔心的是，劇情的套路開始重覆，只是不斷逃避喪屍、去新的地點求生、順便尋找女友，按此套路，要拍兩季共20集似乎有點困難，究竟還有什麼新的點子？實在考驗編劇池田奈津子的功力。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex