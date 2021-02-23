文：許智鈞

花一學期的時間，大家一起做好一件事，到底是不是值得呢？上台一起當稱職的「老師」，到底是不是準備充足呢？請校內的老師一起看「他／她」上課？到底是不是準備好了？自己，還那麼年輕，到底有沒有辦法面對這個社會的壓力？

上述的煩惱，相信都是（年輕）老師常有的煩惱；但，如果我們把這個煩惱丟給學生？而且還是剛入國中的新生呢？

第一次上台，能像老師的樣子嗎？

「師者，所以傳道、受業、解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也終不解矣！」這是韓愈在〈師說〉裡所提到的一段話，其中，我對「人非生而知之者」這句話挺有感的，現代人的資訊隨手可得，不知者有科技做為解惑，甚至比為師者更能迅速補充知識；那麼我就在想，現在他們知道很多事，那麼如果他們一起成為「老師」，向台下的人講課，那會是什麼感覺？

但我覺得要做就做到極致，因此我跟台下的學生說，你們除了要上台報告，而且學校的校長、主任、老師，會在報告期間隨時進來課堂，跟班上的同學一起提問、一起表達感受。

為了避免他們恐懼、害怕，我給他們打一個預防針，比如我會教他們上台表達的結構，自己想發表口訣：三不四要原則（不緊張、不笑場、不亂動、要生動、要注意時間、口齒要清晰、要眼神交流），每一次上課都會有發表的練習，而且他們每次看我上課，也是一種「典範學習」，相信他們久而久之也會習慣上台的感覺吧？

坦白說，他們是新生，我還是很擔心；但都決定要放手了，怎可以在這時喊停呢？

學生幫我解讀了我自己

我給他們一學期的時間，準備一位心目中的「典範人物」，大部分的典範人物都會選知名的歌手、小說家、畫家、企業家……等；不過其中一組要介紹的內容吸引了我的注意，他們要介紹的人是「我」，我百思不得其解的問了他們，他們說：「我就想嘗試看看。」我就帶著既驚訝又緊張的心情，在等待他們的介紹。

終於到了要發表的日子，自然地有校內的老師，甚至教務主任都進到教室，看學生把這一學期的內容「教」給大家，我自然也會好奇，那組以「我」為典範人物，他們該怎麼呈現。

他們首先很用心地尋找我的臉書，了解我的生平背景，接著，他們做了一件令我難以想像的事，他們用心地閱讀了一篇，我在天下雜誌的獨立評論裡，曾投稿了一篇文章〈偏鄉服務，不是一廂情願的「付出」〉，並且他們用自己的視角跟大家詮釋。

他們覺得，自己最印象深刻的一句話，是「這裡的老師每一學期都會換，很少人像你這樣不怕死的人繼續留下來，繼續給我欺負！」，他們在想，如果今天面對一個需要長時間的叮嚀與陪伴的個案，大多人都會打退堂鼓；可是，卻選擇留下來，繼續等待個案的成長。

坦白說，我原先對這句話，是沒有太大的感覺，事過境遷，當自己站上講台，對多位莘莘學子們「付出」，好像輕而易舉地把當時的那分感動，忘了一乾二淨，當他們重新再用這一句話告訴大家時，這句話便閃耀了起來，它，再次提醒了我「做服務，不要只有單純的付出」，如果要更直接地說明他們心裡想傳達的精神，那就是「莫忘初衷」。

「莫忘初衷」這四個字，意思那麼簡單；卻時而被生活的情境下，沒有存在感。當今天我們被生活壓得喘不過氣，初衷卻消失得無影無蹤，取而代之的便是日以繼夜地「繁忙」，或是理所當然的「報酬」，抑或是似有似無的「名譽」。曾幾何時，我們多麼認真思考自己為什麼要當老師？為什麼要當漫畫家？為什麼要工作？這麼多發自內心的疑問。

「為什麼，我們迷失了自我？我們不會思考了？總需要孩子提醒我們不要蒙蔽自己的感官呢？」

孩子上台的那一刻，感動了同儕、感動了來觀課的老師、主任、更感動了我。那一刻，他們是「師者」，我們是謙虛的「學生」。

新課綱，新精神：自發、互動、共好

透過這一學期，他們要上台講課，需要自動自發地蒐集資料，不斷練習；有更多的校內學生及同儕跟台上的人表達自己的想法；最後，除了學生藉由這一次的經驗有所學習、老師也可以從中思考自己的盲點，然後彼此調整自己的步伐，進而成長。讓每一位進來教室的老師、學生，都是教室裡的主人。

也許，若讓學生主導一次自己的公開觀課，有什麼不行呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航