香港世代經歷不一樣：2021版

文：梁啟智

數年前我弄了個「拜年備忘」，通過世代經歷提醒大家初三赤口兩代人小心吵架。經歷2019年的反修例抗爭，是時候更新一下這個表格，重溫世代經歷如何不同。研究顯示很多人的世界觀受年輕時的重大事件所影響，成年後要改變想法就比較困難。在香港，我們不難發現老年人和年輕人所經歷的是兩個香港。

今年70歲的香港人，麥理浩就任港督的時候剛好20歲，28歲時地鐵通車，33歲中英聯合聲明簽署，38歲見證北京民運，40歲在香港首次立法會直選當中投票。在他的成長經歷當中，香港雖然經歷不少政治動盪，但總的來說變得更為開放，經濟蓬勃發展。

Photo Credit: Reuters/達志影像

今年20歲的香港人，一出生就在特區長大，沒有經歷過港英年代，反《23條》的時候才2歲，反高鐵的時候才8歲，到了2014年的佔領運動，他還只是一個初中生。到了18歲成年了，剛好遇上反修例抗爭。

這是兩種完全不同的成長經歷，也帶來兩種不一樣的世界觀。

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未來會如何？到了2047，今年60歲或以上的人都已經骨頭打鼓，今年才出生的到時才26歲。我們要留一個怎樣的世界給他們？

我今年43歲，說是不惑之年，有時卻更覺得是被略去的一代。若說「收成期」，雖然比現在才畢業的幸運，和再早十年出道的卻已差得很遠。與此同時，近數年社會風起雲湧，看自己的學生衝上前線，有時都會感到手足無措。

思前想後，不想進退失據，決定給自己兩道誡令。第一，就算有時不明白後來者的想法，也不要阻擋他們，世事有時就是沒那麼清清楚楚，不要做那些礙事的長輩；第二，多利用自己的位置搭建舞台，讓後來者有需要時可以利用，自己當不當主角沒所謂的。

其實還是那句說話：功成不必在我，功成必定有我。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

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