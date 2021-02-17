研究：當香港對世界不再熱衷

（編按：梁啟智博士早前因身體抱恙，未能出席香港民意研究所新聞發佈會，以下是他就研究所寫的評論）

文：梁啟智

如果要用一句話總結香港人過去半年對世界的觀感，我想大概是「香港對世界不再熱衷」。在各項香港人對各地人民和政府觀感的數據當中，除了個別重要的例外，普遍都走下坡；也就是說，表達反感比好感的有所增加。

在說其他國家和地區之前，先說說自己。香港人對香港人自己的評價，在過去半年大幅下降，好感淨值下跌了14個百分點。從歷史數據來看，香港人對自己的好感度是在反修例運動期間明顯扯高，現在是回到反修例運動之前的水平。

對香港政府方面，過去半年的好感度有明顯上升——準確一點的說法是反感的程度略為下降，因為數據其實仍然是負數。相對於反修例運動前的數據，香港人對香港政府仍然相當討厭，只是討厭的程度沒有維持在最高的水平。憤怒是一種很難長久持續的情感，數據未能回答的是憤怒退卻後變成甚麼：是麻木？死心？還是離開？

對中國人民和政府的數據，是罕有有所提高的一組，現時的數據已差不多回到反修例運動之前的水平。當然，如果我們把時間尺度再拉遠一點，回到去和2008年的最高點比較，過去十多年來表達反感的比例是持續增加的。

香港人對澳門政府的好感度明顯提升，背後是否對香港政府抗疫工作的不滿？

香港人對台灣人民和政府的好感度有所回落，反修例運動期間的升幅消散，大體回到過去十年的平均水平。仔細分析下，對台灣持反感意見的比例沒有增加很多，主要是持好感意見的比例有大幅下降。比較之下，對英國的好感度下降，後面同時來自持反感意見的增加和持好感意見的減少；至於對美國的好感度下降，則主要來自持好感意見的減少而非反感意見的增加。

在反修例運動期間，不少香港人對世界各地的聲援有過很大期望。然而各地本身有他們的政治議程，當這些政治議程和香港人的主觀願望有出入時，便會出現期望落差，近期的美國政治正是一例。

反過來，如果該地對香港事務採取比較進取的手段，又會得罪一班在香港的中國政府支持者。在這兩種力量夾擊之下，香港人對世界各地的觀感在過去半年變得沒有那麼熱衷。

對於以上的改變，我並不感到過於悲觀。香港人和世界各地人民之間的連結和情誼，不是一朝一夕可以建立或摧毀的。基於正確的認識，建立長遠的關係，對香港其實更為有利。

平心而論，香港人對世界各地的認識到今天仍然有很多不足和片面之處。香港人對各地觀感的改變，除了反映當地對港態度的改變，可能更大程度反映各種香港人偏見的變遷。

如果數據的走向和你的想法不一樣，何不退後半步想一想，為什麼有些香港人的想法會與我不同？

文章獲作者授權轉載，原文看香港民研Facebook

責任編輯：Alvin

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