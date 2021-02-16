港府放寬堂食至晚上10時、戲院等重開，預告「限聚令」可放寬

因應「武肺」第四波疫情放緩，港府公布放寬對食肆晚市堂食之限制，又容許多個處所重開。

食物及衞生局局長陳肇始表示，年初七（18日）起，所有食肆堂食時間由現時晚上6時，延長至晚上10時，每枱最多坐兩人，改為最多坐4人。另外，以下處所亦可以重開：

1）體育處所（室內外）

2）健身中心

3）美容院、按摩院

4）公眾娛樂場所，如表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、電影院、家庭娛樂中心等

5）遊樂場所，包括桌球室、公眾保齡球場、公眾溜冰場

6）遊戲機中心

不過，浴室、派對房間、卡拉OK、酒吧、夜總會／夜店、天九麻將館、泳池仍未能恢復營業。

相關食肆及處所的負責人，除了須遵守原有防疫措施，包括人數限制、場地限制、強制戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液、保持距離外，還須遵守兩行新增措施：

1）須確保進入處所的人，都有使用「安心出行」APP作紀錄，或者登記個人資料（姓名、聯絡電話、出入時間），並保存31天。

2）涉處所運作的員工，由2月11日起，每14天做一次檢測，保存相關紀錄31天。

陳肇始稱，違反有關規定的食肆或處所，堂食時間會縮減回傍晚5時59分、以及2人一桌，維期3、7或14日，又或是停業。

而被問到若維持外賣及不重開晚市，市民又是否需要掃「安心出行」？陳肇始指若食肆維持現有的防疫措施，就不需要遵照新的規則。即包括強制食客使用「安心出行」應用程式或留個人資料。

另外，「2人限聚令」、「口罩令」於2月18日至3月3日維持生效，但政府認為，限聚令可放寬至4人，惟須待行政會議開會通過。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex