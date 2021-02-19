零距離科學：地球稀有金屬買少見少，能將整顆小行星帶回來採礦？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

不知大家有沒有玩過「掘金」小遊戲？現實中的採礦當然不是把金塊、寶石用勾吊上來，而是需要大型的鑽挖。隨著我們使用愈來愈多的電子產品及機械，工業界對於稀有金屬的需求日益增加。

以我們不能離手的智能電話為例，屏幕需用上銦（Indium），電池則要鈷（Cobalt），震動器則要釹（Neodymium）。再者，暫時還沒甚麼有效的辦法循環再用這些稀有金屬。

當地球上可供採集的稀有金屬數量下降，便讓人萌生一些開源的念頭，其中一個方法是向小行星下手，把其上的礦物帶回來！最新一集的《零距離科學》，正要跟大家審視太空採礦的可能性。

天上的財寶

為何我們要向小行星下手？這其實跟地球的地質歷史有關。地球跟小行星由大同小異的物質構成，都有著不少的稀有金屬。但是，早期的地球處於鎔化狀態，她較大的地心吸力把親鐵元素吸進地球核心，讓冷卻後的地殼缺少這些稀有金屬。小行星的中心引力則較小，沒能達到這個效果。

後來，地球經歷了被小行星不斷撞擊的時期，這才讓稀有金屬重回地球表面，讓我們今天還可以開採到工業所需的原材料。既然小行星是現今地球稀有金屬的源頭，那選擇小行星作為太空採礦的目標便自然不過了。

難題一：我們該向哪顆小行星下手？

不過，也不是每一顆小行星也滿載著稀有金屬。小行星主要分為三類：C-型小行星數量最多，主要成分是碳；數量第二多的S-型小行星則由矽化物組成；至於數量最少的M-型小行星則由金屬構成為主。那我們當然要向M-型小行星下手。

但我們如何知道哪一顆是M-型小行星？科學家透過光譜分析解開了這個謎團。地球上有不少小行星遺留下來的禮物，我們稱之為隕石。科學家可以準確知道它們的成分和光譜。透過比對小行星跟隕石的光譜，我們便可以估計小行星的構成元素。

正如小偷選擇下手對象一樣，除了觀察他們是否身光頸靚，也要判斷他們是否易於埋身。科學家發現，有些小行星的公轉軌道有時相當接近地球，那便可以大大節省來回時間及運輸成本，所需的燃料甚至比到訪月球更少。

難題二：遠在天邊的寶藏要如何帶到眼前？

那我們是否有足夠的技術去這些目標小行星「掘金」呢？至今，有兩個由日本牽頭的太空任務成功抵達系川星和龍宮星（見另一篇文），收集了小行星的泥土和石塊樣本送回了地球。不過，兩次都是採取著地後即飛離（Touch and go）的策略，並沒有把探測器牢牢地固定在小行星表面……那在其上採礦是否真的可能？

讓我們審視一下以下兩個「掘金」的方案：

（1） 就地採礦再帶回地球

要就地採礦，就必須把採礦所需的機械運至小行星，然後好像打樁般釘在它表面的岩石上。先撇除太空運輸的高昂成本，一個更關鍵的問題是：小行星是由很多小石塊構成，結構並不緊密，而且引力比地球小很多，如何把採礦機械固定在小行星上還需仔細研究。

（2） 把整顆小行星帶回來

這看來是一個天方夜譚的構思，概念是把小行星變成一件貨物，以太空船拖回地球附近，譬如是國際太空站或是月球的軌道。但這個方法牽涉改變一個運轉中的小行星的軌迹和速度，或會令結構鬆散小行星直接瓦解。此外，即使能把小行星運回地球附近，也要在往後面對方案（1）的就地採礦問題。

幻想與現實的距離

幻想與現實，似乎還存在著很大的差距。但沒有人敢於幻想，又那會有發展上的突破？太空採礦在今天看來是天馬行空，但可能一二百年後便成了常態。還是，我們應該聚焦在地球上的已有資源，把科技產品中的稀有金屬循環再用？自給自足是不是一個更理想的經濟模式？

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於2月19日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex