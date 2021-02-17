停電、坦克、斷網，政變後軍政府恫嚇手段不斷，但緬甸人民害怕嗎？

2月13日那天是緬甸國父翁山將軍的生日，遊行民眾聚集在他的雕像紀念，廚師製作他喜歡的烤餅與豆子料理分送民眾，然而，緬甸人民的驚恐夜晚才剛要開始。

深夜烈焰

軍政府在夜裡追捕全民盟人士、參與公民不服從運動的公務員與醫護人員，更宣布撤銷「無法院命令不得拘留任何人超過24小時」的規定，形同軍警可以任意逮捕拘禁。

12日白天被特赦的23000多名囚犯，被救護車載運著，據傳救護車到哪，就會有房屋被焚燒。仰光、曼德勒與密支納等大城市的夜晚，持續傳出火警；數個鄉鎮傳出水塔與飲用水被下毒。

反對集權的人被抓起來了，縱火與放毒的囚犯被釋放了。

民眾自發地組成巡守隊，檢查有無可疑人士進入社區，如有訪客必須通報村長，甚至製作識別證供居民進出。

仰光徐涼的晚風，驚懼與憤怒籠罩。

警察到醫院追捕醫生；警察帶著紅玫瑰，比出三指反威權的標誌，站進人群裡；1988年帶領「8888民主運動」的領袖U Min Ko Naing與其他六名民主人士，13日被以煽動叛亂罪名逮捕；腦部中槍的女孩，同一天被移除呼吸器，成為2021年政變第一個犠牲者。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月12日，民眾在緬甸中國大使館前抗議軍事政變，並要求釋放翁山蘇姬。

光

2021年公民不合作運動主要有四個族群：1.1988年代的民主人士與意見領袖；2.全民盟成員，從翁山蘇姬、總統溫敏到政黨人士；3.參與不合作運動的公務員；4.「Z世代」，25歲以下，1995年以後出生的的年輕人。

1988年緬甸民主運動推出了領袖翁山蘇姬；2021年政變，前三個族群是敏昂萊政府主力追捕的對象，社會中具影響力的人被捕或躲藏，而敏昂萊只是尚未將步槍對準年輕人。

「無大台」的緬甸Z世代，手機裡的應用程式、VPN、直播是他們通往世界的工具，城市的年輕人體驗政治自由、經濟繁榮與選舉制度後，再也走不回軍事鎖國，敏昂萊也難以複製1988年大規模逮捕與流血鎮壓。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月13日，緬甸民眾在仰光舉行的抗議軍事集會中，舉三指致敬。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月13日，學生們著畢業袍抗議軍事政變

2020年至今的泰國青年示威運動，2019年香港青年Be Water精神，緬甸Z世代勢必將與敏昂萊正面衝突。

傷感與希望的複雜情緒，讓人難掩激動。

緬甸詩人莫偉寫了一首詩，總讓我想起仰光的夜晚，涼風徐徐，熱帶暖黏氣味襲人，無酒也醉。

「像現在，我失眠，仰光城也失眠 在整個城市都好眠的時刻 我將無法忘卻的思念 一邊在新建物的牆上塗鴉 一邊回到仰光，仰光也和我一樣」

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月14日，一輛裝甲車行駛在緬甸仰光街上

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月14日，在日本東京街頭的抗議緬甸政變的民眾。

最漫長的夜晚

緬甸人在2月14日至15日經歷政變後最漫長夜晚。

14日，數台裝甲車行駛在仰光道路上，一台忽快忽慢的裝甲車看似故障地冒出白煙，周遭的民眾憤怒地鳴喇叭、敲擊物品。

同一天政府宣布，15日凌晨1點至早上9點，全面斷網，就算發生什麼事，外面的世界也沒人知道。

斷網加上裝甲車，許多緬甸人決定徹夜守著不睡，恐懼與等待。等待發生，或是不發生任何事。

駐緬甸的歐盟國家與加拿大大使，14日發出聯合聲明，呼籲安全部隊避免暴力對待對抗議示威者與平民；強烈譴責緬甸當局拘留政治領袖、意見領袖、記者與公務員，同時也譴責軍方對電信系統的阻礙，與限制緬甸公民的基本權利。

聲明以「The world is watching」結尾。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月15日，緬甸軍人在全國民主聯盟外駐守

夜色能遮掩暴行嗎？世界在看，地球是圓的，總有人是白燦燦的陽光下注視著

當晚緬甸北部大城密支那響起了成串槍聲，起因來自軍隊進入當地發電廠，民眾擔心軍隊控制電力而故意停電，包圍電廠而和軍隊發生衝突。軍警對抗議人士開槍，造成數人受傷，無法證實是橡膠子彈或實彈。五名進行直播報導的記者遭到逮捕，並被要求簽署認罪文件。

暴行從夜色走入白日。軍警闖入民宅，粗暴地毆打拘捕人士，最後舉起步槍對準頭部。

Photo Credit：AP/達志影像 2月15日星期一，警察逮補在曼德勒緬甸經濟銀行前抗議的示威者，

疾駛的軍用卡車，軍人用彈弓向停等交通號誌的群眾射擊。

什麼樣的國家，會這樣對待人民？

原本傳聞翁山蘇姬可能於2月15日被釋放，目前延至17日。

同日緬甸電信業者再度對用戶發出通知，16日凌晨1點至早上9點，全面斷網。

原來黑暗不是只有一日，有第二日，還有未來看不到的多少個夜晚。

夜色、停電、坦克、槍枝、斷網，逮捕記者與抗議人士，軍政府使用古老的恫嚇手段，但緬甸人民害怕嗎？轉頭看看進行中的泰國示威行動，再看看因疫情而如水潛流的香港抗議人士。

有誰不害怕？但永遠都會有人站出來。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月15日在緬甸仰光的抗議活動，民眾高舉寫著「請拯救我們的領袖、未來的希望」旗幟，要求釋放翁山蘇姬。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月15日於緬甸仰光的抗議人群，如同在2020年泰國抗議軍政府的遊行集會，民眾以高舉三指表達心聲。

曾有中國媒體問我台灣民眾對「武統」的看法。

「香港已經示範了統一的結果，所以香港民眾反送中。」我簡單地回答。我的7歲姪子，長得粗勇結實，好動愛講話，10年後如果他跟香港年輕人一樣走街頭，我現在就心碎了。

「但是反對可以改變什麼呢？香港人也沒有改變自己的命運。」他說。

我已讀不回。嚐過自由的空氣，就再也回不去了；沒有嚐過自由空氣的人們啊，你要如何跟他解釋自由的滋味呢？

緬甸也是。

Photo Credit：AP/達志影像 本週二（16日），示威者躺在街上，以矇上雙眼的方式抗議軍事政變。緬甸安全部隊本週一對抗議群眾開槍，並用棍棒試圖鎮壓遊行示威的群眾。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月16日，一名婦女在位於仰光的小吃攤做飯，後方貼有「釋放我們的領袖」的海報。

Photo Credit：AP/達志影像 在2月16日抗議軍事政變的場合，一名坐在輪椅上的男子舉三指致敬。

Photo Credit：Reuters/達志影像 16日抗議人潮中的緬甸僧侶身影，他們舉著「反對軍事政變」的標語

Photo Credit：Reuters/達志影像 記者16日參與在緬甸首都內比都舉行的軍方記者會

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒