比特幣價格首度突破5萬美元大關，加拿大批准比特幣ETF上市成全球首例

（中央社）比特幣交易價格16日首度衝破5萬美元關卡。這個全球最知名的數位貨幣問世12年來爭議不斷，且幣值波動劇烈，但商界接受度逐漸增加，為比特幣近期旺盛漲勢帶來支撐。

根據CoinDesk報價，美東時間16日上午7時30分左右，比特幣交易價格超越5萬美元（約新台幣140萬元），不到兩個月幣值翻倍，流通總市值達9400億美元。比特幣單日漲幅一度達5%，隨後從高點拉回，降至5萬美元以下。

在主管機關與經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）等批評者眼中，比特幣常淪為炒作標的，並非可靠資產。但大型企業接受度漸增，讓長期看好比特幣的投資人更具信心。

投資者與金融機構展露興趣成比特幣推手，但崩盤教訓令人記憶猶新

隨著比特幣大漲，從PayPal、萬事達卡（Mastercard）到紐約梅隆銀行（BNY Mellon），電子支付與傳統金融機構近幾週紛紛宣布將支援數位貨幣。電動車大廠特斯拉（Tesla）上週宣布斥資15億美元買進比特幣，並打算接受顧客用比特幣支付。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）向來鍾情數位貨幣，他以公司資金為比特幣投下贊成票，催出更旺盛的買氣。

《華爾街日報》報導，億萬富翁投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）和史丹利・卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）紛紛宣稱持有比特幣，比特幣也因此獲得更多的關注。來自金融投資者和機構的興趣成了比特幣重新復甦的主要推手。 許多金融服務公司現在也允許使用者交易比特幣，包含了熱門的交易app羅賓漢（Robinhood Markets Inc.）以及Square Inc.。Paypal也在去年開始支援比特幣服務。

但比特幣崩盤教訓仍令人記憶猶新。比特幣交易價格曾在2017年逼近2萬美元，隔年泡沫破裂，幣值蒸發逾80%。擁護比特幣的陣營認為，3年多前的泡沫是散戶炒作形成，這波多頭行情主要是投資法人帶動。

懷疑比特幣的人士則堅持觀點，認為這波漲勢反映投資人在貨幣政策寬鬆時期追求鉅額報酬的投機心態。

比特幣2008年發表，2009年1月開始發行。這種加密貨幣可用特殊電腦「挖礦」產生，為避免通貨膨脹，數量上限定在2100萬個。比特幣最初構想是發揮去中心化概念，打造不由央行發行的數位貨幣，獲得不少程式設計師、無政府主義者等人馬支持。

幣值大起大落、缺乏監管而形成犯罪死角

比特幣走紅後沾上醜聞，詐騙、駭客盜竊事件不斷。2014年2月，總部位於東京的比特幣交易所Mt. Gox在駭客攻擊後關閉，隨後聲請破產保護，數位貨幣安全風險展露無遺。

比特幣另一屬性是幣值大起大落，暴跌時缺乏股市讓投資人稍微冷靜的熔斷機制。2020年比特幣雖大漲3.5倍，但當年2月至3月間，比特幣交易價格隨「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）重創經濟暴跌64%，跌幅是美股的2倍。

數位貨幣還因缺乏監管而形成犯罪死角。根據Chainalysis報告，2020年全球不法活動使用的加密貨幣約值100億美元。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）近期便以洗錢為例，多次呼籲加強管理加密貨幣。

加拿大全球第一批准比特幣ETF，美國有望跟進

加拿大主要證券監管機構已經批准推出全球第一個比特幣指數股票型基金（ETF），讓散戶投資人有更多管道接觸這種蓬勃發展的加密貨幣。

安大略省證券委員會（Ontario Securities Commission）批准資產管理公司Purpose Investments Inc.在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）推出Purpose比特幣指數股票型基金（Purpose Bitcoin ETF）。

Purpose Investments發言人告訴《法新社》，Purpose比特幣指數股票型基金「最早可自下週起」以BTCC的交易代碼開始交易。

Purpose Investments在聲明中說：「Purpose指數股票型基金將領先全球直接投資實物交割的比特幣，而非衍生品，讓投資人能輕鬆且高效率地取得新興加密貨幣資產類別，不必承擔保管數位錢包資產的相關風險。」

雙子信託公司（Gemini Trust Company）將成為Purpose比特幣指數股票型基金的附屬託管人，經營工作將交由加拿大帝國商業銀行梅隆全球證券服務公司（CIBC Mellon Global Securities Services）負責。

2009年問世的比特幣，自2020年3月起迅速飆升，當時價格約為5000美元，在線上支付平台PayPal宣布讓帳戶持有人使用加密貨幣激勵下，助長了它的漲勢。

美國億萬富翁馬斯克的電動車大廠特斯拉本月8日宣布已砸下15億美元投資比特幣後，比特幣當天聞訊大漲至破紀錄的近4萬5000美元。

《彭博》報導，此次的批准並非加拿大的監管機構首次搶先美國，加拿大過去比美國早發行指數股票型基金，並且推出大麻型相關基金。產業內相關人士表示，這次的批准對於想要在美國交易所提供自家基金的公司來說，是個正面的象徵。

《彭博》資訊ETF分析師巴區納斯（Eric Balchunas）表示，加拿大向來有早於美國核准新型指數股票型基金的歷史，美國隨後就會跟上。「因此我們認為這對比特幣在美國市場來說，完全是個好消息」。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範