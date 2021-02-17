泰國國會對總理不信任動議展開辯論，經濟表現、疫苗供應成焦點

昨天（2月16日）開始，泰國國會針對反對黨提出對泰國總理帕拉育（ Prayuth Chan-ocha）和九位閣員的不信任動議，展開為期四天的辯論，不信任投票將在本週六進行。

目前，泰國聯合政府黨派主要有帕拉育所屬的公民力量黨（Palang Pracharath），以及民主黨（Democrat）、自豪泰黨(Bhumjaithai)等許多小黨。反對黨主要是親塔克辛的為泰黨、前進黨（Move Forward Party，該黨部分議員包括已解散的未來前進黨議員）、泰國自由黨（Seri Ruam Thai）等。

《美聯社》報導，本次是帕拉育政府2019年6月再度執政後，面臨的第二次不信任動議（no-confidence motion）辯論。上一次不信任動議發生於2020年2月，當時帕拉育和五位部長在執政聯盟黨派支持下，該次不信任投票在眾議院中輕易地被否決。

本次反對黨提出不信任動議的理由包括：帕拉育政府領導經濟表現不佳、未妥善供應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗、侵害人權和貪腐。在辯論第一天，反對黨指控帕拉育應對政府施政失敗負起責任。「我不害怕任何事。」帕拉育為自己辯護，「這對雙方而言都是好機會，一起為人民和國家做點事情。並且我也準備好澄清任何控訴。」

《法新社》報導，本次不信任辯論緊隨在泰國政府公布2020年GDP萎縮6.1%——過去二十年來最差的經濟表現之後。另外，這幾週以來，抗爭者回到街頭，重申帕拉育下台、改革皇室等訴求。作為回應一些抗爭運動領袖的言論，反對黨的議員也打算針對帕拉育透過政變、軍方寫下的憲法掌權。

為泰黨黨魁宋蓬（Sompong Amornvivat）在全國直播的辯論開場中說，「他的政府就是寄生蟲政府，摧毀國家的未來和人民的夢想。」

《路透社》報導，上週日（2月14日）泰國166例新增病例，累計病例達到2萬4571例、死亡病例80例。當天泰國政府才再次重申不會加入世界衛生組織（WHO）主導的疫苗全球取得機制（COVAX），因為不知道實際要冒的風險和代價，以及疫苗送達的時間。

第一線醫護人員將在這個月陸續施打200萬劑中國科興（Sinovac）疫苗，不過大規模接種還沒開始，要等到獲准在泰國國內生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗6月準備完成。許多反對黨政治人物和抗爭運動參與者都批評政府在取得疫苗上缺乏透明度而牛步。

《曼谷郵報》報導，泰國自由黨黨魁瑟拉匹實（Sereepisuth Temeeyaves ），指控帕拉育收受非法賭場的錢財。帕拉育則在議場反駁此說，「你要有證據證人，並且在法院成案才能證明你的指控。」

目前泰國除了賽馬和政府發行的彩券，其餘賭博行為在法規下都是非法的。帕拉育也指出自己打擊非法賭窟不遺餘力，在2018年和2020年，分別有7萬4000人和9萬8000人因違反《博彩法》（Gambling Act）被捕。

《Thai Enquirer》報導，前進黨（Move Forward Party）也預計討論政府動用「冒犯君主罪」（Lèse majesté）起訴抗爭運動領袖的手段。

Happening now: #ThaiProtest leaders @PanusayaS @mike_rayong and 16 others arrive at the prosecutor’s office too charged with #lesemajeste and sedition for the Sep 19 anti-govt and pro-reform rally at Sanam Luang. They may end up detained by the end of the day. #ม็อบ17กุมภา https://t.co/oTthUwqphD — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) February 17, 2021

分析者指出議員們和異議者的聲音在聯合政府的格局下，很難達成實質變革。 泰國政治分析家Arun Saronchai說，「不論是個人層面或政治層面，主要聯盟夥伴都從政府獲益。」

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責任編輯：徐卉馨

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